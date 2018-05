”Tot ce se întâmplă este sub semnul magiei!”. Magicianul Lorenzo Cristian oferă un spectacol în Parcul Copiilor, de 1 Iunie

Când îl văd pe stradă, unii timișoreni îi cer autografe, alții doresc o demonstrație de magie, unii nu îndrăznesc să-l abordeze, în timp ce alții îl consideră… excentric.

Magicianul Lorenzo Cristian și-a creat o semnătură: poartă un pantof alb și altul negru.

Este dualitatea de care avem parte în multe etape ale vieții. Lorenzo Cristian este singurul român acceptat în The Magic Circle Londra, clubul secret și discret al marilor magicieni ai lumii care i-a inclus, printre alții, pe Dynamo și David Coperfield.

Tot el a strâns, în 2016, mii de oameni pe bulevardul Take Ionescu, pentru a urmări realizarea celei mai mari iluzii din Romania: levitație și tractarea unui tir fără șofer. Pentru a ajunge la acest nivel, însă, a muncit mult.

”M-am născut la Timişoara, în 27 septembrie 1980. Toate neamurile mele sunt de aici, inclusiv bunicii mei, care au stat la câte trei, respectiv, cinci minute distanţă de locul în care am crescut eu. Vacanţa o petreceam la două străzi distanţă de locul în care creşteam cu familia. Chiar nu am avut la cine să merg în vacanţă.

– Când a apărut magia?

-La vârsta adolescenţei. Eu am început să învăţ şi să studiez magia în jurul vârstei de 14 ani, dar cu câțiva ani înainte, fratele meu, care ştia nişte trucuri de magie, mă înnebunea cu chestiile lui de câte ori avea ocazia.

Eu îmi doream foarte mult să învăţ şi el a refuzat să mă înveţe magie până la vârsta de 14 ani, spunându-mi că atunci voi primi documemntul care mă va face responsabil şi voi putea intra în posesia secretelor.

Am terminat o şcoală de electrician auto.

Am şi lucrat ca electrician la o bancă de pe strada Vasile Pârvan. Atunci a fost începutul meu, undeva la o vârstă foarte fragedă.

Apoi am cochetat cu magia, îmi doream să o practic.

Din păcate nu era bine primită în România. Oamenii nu o înţelegeau ca şi artă, dar am decis să nu abandonez această pasiune şi am ales să plec în străinătate, unde am învăţat limbile spaniolă și engleză.

Am călătorit foarte mult, am întâlnit persoane care şi-au dedicat viaţa acestei cariere şi am avut norocul ca ei să mă placă şi să mă lase să învăţ din experienţa lor lucruri pe care nu puteam să le învăţ în ţară, pentru că pe vremea aceea nu erau materiale educative în acest sens.

– Câtă muncă stă în spatele unui număr de magie?

– Eu, în comparaţie cu ceilalţi magicieni, sunt şi realizator de numere, am şi partea de creaţie, am şi studiat foarte mult cărţile vechi pe care le-am găsit în biblioteca de la Londra şi reușesc să construiesc efecte de magie.

Atunci, mie îmi ia în mod clar mai mult timp de a realiza un număr nou, pentru că în primul rând vine ideea de la care plec, apoi stau să mă gândesc cum aş putea să fac, apoi urmează partea de construcţie în sine, a recuzitei, partea de instruire a echipei şi pe urmă fac numerele.

Am avut numere la care am lucrat şi şase luni din punct de vedere tehnic.

De exemplu, pentru a realiza cel cu tirul. Sunt alte tehnici la care lucrezi foarte mult, îţi exersezi mânile, degetele, ca să faci anumite tehncii impecabil fără ca ochiul uman să le vadă.

Sunt trucuri pe care dacă eu le văd acum la televizor sau pe internet îmi dau seama instantaneu cum s-au efectuat şi le pot face în câteva minute. Dar pentru a putea face acest lucru au fost ani de muncă în spate, în tinereţe şi în adolescenţă, ani care mi-au dezvoltat foarte mult simţurile în partea psihologică.

Folosesc mult şi psihologia. Eu doar ducându-mă la o masă sau la un grup de oameni imediat îmi dau seama de caracterul lor şi ştiu ritmul la care trebuie să joc pentru ca ei să mă placă pentru a se lega o legătură imediată între noi.

Mai nou, toată lumea gustă iluzionismul. În ultimii ani, în România, a devenit foarte apreciat. Dacă vă uitaţi la televizor, tot ce vedeţi e magic.

Eu am participat la realizarea unor spectacole a marilor vedete. Tot se întâmplă este sub semnul magiei. Revelionul magic la Pro TV.

O grămadă de chestii interesante conţin magie, inclusiv cele mai difuzate reclame de la televizor folosesc elemente de magie. Cei care au lucrat aceste tehnici şi-au făcut foarte bine treaba şi sunt apreciate foarte mult în afara ţării.

Mă bucur că acest lucru se întâmplă şi în România.

Pe plan internaţional, casele de producţie ştiu că iluzionistul este cam singurul artist care poate să facă un spectacol personalizat.

Un ilizionist primeşte o temă şi este în stare să creeze un spectacol bazat pe aceasta.

Eu am făcut spectacole în care am promovat pastile pentru cardiaci, sprayuri nazale, piese auto, gresie şi faianţă, orice obiect care urmează să fie lansat îţi oferă posibilitatea de a-l transforma într-un show şi am deja foarte multe spectacole personalizate, cerute de companii mari.

– Are loc magia şi în viaţa personală?

– Da. Magia în primul rând se bazează pe secrete şi pe surprize. Adică trebuie să fii tot timpul surprinzător.

Eu ca să îmi ţin iubita mereu îndrăgostită de mine trebuie să o surprind cu câte ceva şi cred că mă descurc.

Recent i-am făcut o nuntă de vis fără să ştie că va fi mireasă şi de atunci mă iubeşte încontinuu, de o sută de ori mai mult decât m-a iubit până acum.

Lorenzo Cristian va aduce ”Magia copilăriei” în Parcul Copiilor, de 1 Iunie, cu începere de la ora 18. Trucurile sale pot fi urmărite și pe pagina oficială de internet: lorenzo-cristian.ro.