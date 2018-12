Timişoreanul Virgil Ianțu a explodat pe tema Catedralei Mânturii: ‘Aş vrea să văd instituţia bisericii construind şcoli şi spitale, salvând vieţi’

Timişoreanul Virgil Ianţu, prezentatorul emisiunii „Câştigă România” de la TVR2, vorbeşte într-un interviu acordat News.ro despre credinţă şi Biserică, instituţie care nu ar trebui să cheltuiască sute de milioane de euro pentru a-şi arăta măreţia şi puterea, despre Centenarul pe care îl vede ca fiind „împotriva Unirii şi a românilor”, despre potenţialul pe care nu ştim să îl valorificăm, dar şi despre televiziune şi calitatea programelor.

Om de televiziune, cântăreţ şi, ocazional, actor, Virgil Ianţu, este cunoscut pentru colaborările cu Prima TV, unde a prezentat, între altele, emisiunile „Vrei să fii miliardar?” şi „Copiii spun lucruri trăsnite”, precum şi cele cu Ştefan Bănică Jr. şi Nicu Alifantis.

Emisiunea pe care o prezintă acum, „Câştigă România”, se află la al patrulea sezon, iar recent a fost anunţat că programul-brand al TVR, creat de compania Zucchero Media pentru televiziunea publică, a fost achiziţionat în Statele Unite, sub numele „Win your country!”, de un consorţiu format din compania de producţie a actriţei Whoopi Goldberg, Oe Hoe, şi din 44 Blue Production.

În vârstă de 47 de ani, originar din Timişoara, Ianţu spune că participanţii la emisiune demonstrează o cultură generală vastă, iar „trist şi frustrant este că ţara e condusă de cu totul altfel de oameni”.

În opinia lui, televiziunea a câştigat mult în calitate în ultimele trei decenii, dar acest lucru nu poate fi încă generalizat.

La 100 de ani de la Marea Unire, mai afirmă el, „românii sunt mai trişti, mai umiliţi şi mai dezbinaţi că oricând, culmea, chiar din interior”.

Prezentăm integral interviul acordat News.ro de Virgil Ianţu:

Cum arată pentru dvs. al patrulea sezon al emisiunii-concurs „Câştigă România”?

Virgil Ianţu: E mai dinamic, mai plin de umor, cu mai multe concurente şi mai mulţi tineri. Am câştigat şi mai mult public tânăr şi emisiunea a crescut, că audienţă, foarte frumos.

În luna decembrie „Câştigă România!” va avea câteva ediţii speciale. Despre ce este vorba?

Virgil Ianţu: Am avut pe 1 decembrie o ediţie specială în care i-am avut că invitaţi pe Ana Ularu, Denis Şerban, Andreea Marin, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Vasile Stânga şi Călin Goia, care prin prezenţa lor au reuşit să strângă fonduri pentru a renova o şcoală şi un teren de sport pentru copii din parcul Tei. În plus, am achiziţionat computere pentru o şcoală care are nevoie de aşa ceva. Le mulţumesc şi sper să mai avem parte de o asemenea ediţie. În decembrie, urmează alte câteva ediţii speciale în care vom avea invitate alte personalităţi alături de copiii lor. Fiţi cu ochii pe noi luna asta, sunt sigur că o să va placă tot ce am pregătit.

Faţă de show-urile pe care le-aţi prezentat înainte, ce v-a adus nou ca experienţă şi în ce măsură v-aţi folosit experienţa anterioară?

Virgil Ianţu: Constat la fiecare zi de filmare şi la fiecare apariţie scenică importanţa experienţei şi a pregătirii. Consider că implicarea totală în meseria asta este esenţială. A ta şi a echipei cu care lucrezi. Eu am avut întotdeauna noroc să lucrez doar cu oameni buni.

Care a fost cel mai suprinzător lucru pe care l-aţi descoperit la concurenţi odată cu preselecţiile şi în etapele concursului? Dar cel mai neplăcut?

Virgil Ianţu: Această emisiune are succes în mare parte datorită concurenţilor care ne oferă de fiecare dată emoţie. Când vezi în faţă ta oameni obişnuiţi cu o cultură generală atât de vastă, care ştiu atâtea lucruri despre ţară lor, nu poţi decât să te bucuri. Trist şi frustrant este că ţara e condusă de cu totul altfel de oameni. Până când…

În ultimii ani, aţi fost implicat în campania „Brâncuşi e al meu” şi v-aţi numărat printre personalităţile prezente în videoclipul „Despre smerenie” al trupei Taxi. Care este poziţia dvs. acum, vorbind şi la momentul Centenarului, privind cele două – „Cuminţenia Pământului” şi Catedrala?

Virgil Ianţu: Credinţa pentru mine reprezintă ceva intim. De aici îmi capăt valorile şi principiile după care îmi trăiesc viaţă. Credinţa mă învaţă să iert, să stau drept, să dăruiesc şi să iubesc. Credinţa mă învaţă şi decenţa şi smerenia. În mod normal, biserica este cea care ar trebui să propovăduiască aceste valori, luminând oamenii, raspândindu-le. O catedrala somptuasă poate fi un obiectiv turistic atrăgător cu care sunt de acord, în condiţiile în care realele probleme ale societăţii sunt rezolvate. Ştiţi cum arată majoritatea şcolilor în România? Ştiţi cum arată majoritatea spitalelor? Ştiţi câţi oameni mor zilnic din lipsa banilor pentru medicamente şi câţi copii nou născuţi mor din lipsa stimulatoarelor cardiace din spitale? Ştiţi câţi oameni mor pe şosele din cauza degradării drumurilor? Aş vrea să văd instituţia bisericii construind şcoli şi spitale, salvând vieţi, susţinând financiar un azil, construind o casă unor nevoiaşi. Ştiu că sunt preoţi care fac acest lucru din proprie iniţiativa, din puţinele lor posibilităţi. Ei ar trebui să conducă biserica astăzi, doar că aceştia nu ar cheltui astăzi sute de milioane de euro pentru a-şi arăta măreţia şi puterea. Cei din fruntea bisericii ar trebui să nu uite că sunt oameni că noi, nu dumnezei!

Pentru că sezonul acesta al emisiunii are o temă dedicată, consideraţi că românii sunt pregătiţi pentru Centenar?

Virgil Ianţu: Românii trec prin acest Centenar mai trişti, mai umiliţi şi mai dezbinaţi că oricând, culmea, chiar din interior. Este foarte trist, dar asta este realitatea astăzi. Pentru mine este un Centenar împotriva Unirii şi împotriva românilor.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, părţile bune şi rele ale României prezente?

Virgil Ianţu: România, prin oamenii ei, are un potenţial enorm, iar poziţia geopolitică este pentru noi un mare avantaj de care noi nu ştim să profităm. Tot ce avem bun este exportat sau ascuns cu bună ştiinţă. Mediocritatea câştigă teren în fiecare zi.

Din punct de vedere al televiziunii, al media în general, cum vedeţi evoluţia în ultimele trei decenii şi ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit?

Virgil Ianţu: E o discuţie mai lungă. Televiziunea a câştigat mult în calitate şi ne putem compară cu producţii produse afară, asta şi pentru că multe dintre ele sunt licenţe. Din păcate, avem mult conţinut de joasă calitate, dar din fericire pentru noi cei care producem „Câştigă România”, străinii ne privesc tot mai atenţi şi veştile bune au inceput să apară. Intenţia altor ţări cum sunt Statele Unite şi Canada, de a importa acest format, ne dă încredere că suntem pe direcţia bună. Iubesc acest format şi sper să ne bucurăm de el împreună cât mai mult timp, conform stiripesurse.ro.