Timişoreanca Lavinia Pîrva, soţia lui Bănică Jr., urmează un program de remodelare facială

După ce au văzut ultimele poze cu ea, mulți au crezut că Lavinia Pîrva a apelat la operații estetice, dar ea a afirmat că pur și simplu a optat pentru un program de remodelare facială și corporală, potrivit protv.ro.

Oricare ar fi adevărul, cert e că Lavinia Pîrva e altă persoană de la o zi la alta. Și de la o fotografie la alta. Pentru cei care cred că e adepta intervențiilor chirurgicale, Lavinia a transmis un mesaj:

“În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă, pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată fată de oamenii care mă apreciază și sunt alături de mine să explic această schimbare de imagine!

În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea!

Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă acealași lucru.”

În timp ce mulți comentează, timișoreanca Lavinia își promovează cel mai nou single. Pentru că, deși e mamă pentru prima dată și se ocupă de băiețelul ei și al lui Ștefan Bănică, nu vrea să își neglijeze cariera.