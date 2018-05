Timișoreanca Lavinia Pârva, îmbrăcată – mătușă, dezbrăcată – păpușă!

Luaţi aminte, aşa se face sport! Bine îmbrăcată, ca la -15 grade, îmbrobodită până peste cap.

Artista noastra Lavinia Pârva a fost surprinsă zilele trecute într-o ipostaza deosebită!

Da, am spus şoc deoarece artista era bine îmbrăcată! Nu bine îmbrăcată în haine de firmă sau alte accesorii scumpe şi bine în sensul GROS, mai ceva ca în toiul iernii.

Nu era în parc sau într-un loc friguros ci într-o sală de fitness. Cântăreaţa merge des la sală şi se antrenează mult! Anul trecut, Lavinia Pârva luase câteva kilograme bune în plus. Sătulă de critici, iubita lui Stefan Banica Jr. a slăbit super mult. Vedeta a dezvăluit recent că nu este adepta dietelor şi că tot ce a făcut a fost să renunţe la mâncare după ora 18:00.

Nu ţin dietă. De obicei, nu mănânc după ora 18:00. Nu am fost niciodata mai grasă.

Am oscilat un kilogram plus, minus, însă întotdeauna am avut grijă să nu mănânc seara după ora 18:00.

Fac şi sport, dar nu am d-astea: să tin diete. Am învăţat să am un stil de viaţă sănătos.

Îmi fac smoothie, beau apă alcalină. Îmi place iarna să schiez, îmi place să merg la echitaţie.

Facem lucruri împreună, că doar suntem împreuna. Gătesc atunci când am timp şi o fac cu mare drag”, a declarat Lavinia Pârva la Antena Stars, conform spynews.ro.