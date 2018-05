Timișoreanca Brigitte Sfăt a răbufnit: ”Vă rog să o sunați pe… ”

Ilie Năstase are probleme cu legea, lucru care pare să nu a afecteze deloc pe Brigitte Sfăt.

Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a scris un mesaj prin intermediul căruia a anunțat că vrea să-și refacă viața.

Totodată, soția fostului tenismen a precizat că nu ea trebuie întrebată despre incidentul în urma căruia Ilie Năstase a ajuns încătușat la poliție, ci tânăra care se afla cu el în respectiva dimineață.

„Zilele trecute telefonul mi-a sunat nonstop și unica întrebare a fost care este părerea mea despre ceea ce s-a întâmplat în incidentul de vineri dimineața. Nu înțeleg de ce mie mi se pun aceste întrebări și nu domnișoarei care se afla cu soțul meu în acea noapte, după cum se vede și pe filmulețul pe care l-a văzut toată România.

Mi-aș dori ca Ilie să-mi permită să-mi refac viața, consider că am fost alături de el în momentele lui de cumpănă, viața merge înainte cu bine și cu rele, cred că am dreptul și eu la asta. Vă rog să o sunați de astăzi înainte pe numita S.A. pentru mai multe informații din dimineața cu pricina. Mulțumesc”, a scris Brigitte Sfăt.

Ilie Năstase, încătușat de polițiști

Ilie Năstase a fost prins băut la volan, vinerea trecută, dis-de-dimineață, și, în urma unui scandal cu polițiștii, a ajuns să fie încătușat.

„În jurul orei 4,45, pe Şoseaua Nordului, zona Ambasada Chinei, poliţiştii Brigăzii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 72 de ani.

Întrucât acesta se afla într-o vizibilă stare de ebrietate, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi condus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei.

La șase ore distanță de acest episod, fostul tenismen a fost prins din nou de poliţişti, de această dată în timp ce conducea fără permis un scuter, când pleca de la Spitalul Floreasca.

Fostul jucător de tenis i-a acuzat pe poliţiştii care l-au ridicat prima oară că au fost brutali, punându-i cătuşe.

În urma celor două incidente, Ilie Năstase s-a ales cu două dosare penale: unul pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru refuz de recoltare mostre biologice iar celălalt pentru conducerea unui autovehicul având dreptul de conducere suspendat, scrie cancan.ro.