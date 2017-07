Timişoreanca Brigitte Năstase e hotărâtă să divorţeze

„Anunţ oficial divorţul de Ilie. Nu pentru că m-a înşelat. Pentru că m-am săturat de nesimţirile fostei soţii. De faptul că non stop îşi foloseşte copiii pentru a-i cere lui Ilie tot felul de lucruri, de această dată, o maşină nouă.

I-am dat un Mini Cooper, cu 30.000 de kilometri la bord, şi a făcut un scandal monstru. Vreau să înţelegeţi faptul că anul trecut soţul meu i-a mai dat acestei dudui 120.0000 de euro… iar în fiecare an peste 300.000 de euro, în condiţiile în care eu îmi rupeam spatele cu bitum şi tot felul de lucrări de şantier pentru câţiva bănuţi. Eu nu am primit NICIODATĂ de la Ilie vreo maşină”.

Aşa sună anunţul făcut public de timişoreanca Brigitte Sfăt, hotărâtă să pună capăt relaţiei cu fostul tenisman Ilie Năstase.

Între cei doi soţi au mai fost războaie duse în public. După ce a făcut acest anunţ, Brigitte a venit cu unele completări:

„By the way (să o dăm pe engleză, că tot eşti în America pe bănuţii lui Ilie), nu sunt geloasă pe balene ramolite iar nebună am fost doar atunci când am acceptat ca soţul meu să te întreţină după ce ne-am căsătorit şi să îmi fac sejururile la Paris cu tine pe la mese.

Dar ce să-i faci, oamenii se mai şi trezesc şi se întâmplă să aibă şi antidot la şantaje ieftine. Din nou by the way – mi-e frică doar de Dumnezeu, ţi-am mai spus odată – vrei să-ţi reamintesc public când?!”.