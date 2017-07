Terasa de pe clădirea Modex, ba e legală, ba nu

După ce a descins cu poliția locală la Modex, din cauză că terasa aflată în construcție semăna cu demolata fierotanie din Piața Victoriei, primarul Timișoarei a revenit, vineri, asupra acestui subiect.

„Eu, în momentul în care am văzut ce se ridică pe Modex, era foarte asemănător cu fostul acvariu, mi s-a ridicat adrenalina instantaneu, am chemat poliția și am făcut acea descindere în forță, pentru a da un semnal că nu-ți faci de cap în Timișoara”, a povestit Robu.

După mai multe discuții, investitorul a venit și i-a prezentat un proiect care l-a satisfăcut din punct de vedere estetic pe primar, care, de altfel, l-a și lăudat.

Între timp, Direcția pentru cultură și patrimoniu a județului Timiș a semnalat că ar fi fost necesară o autorizație și din partea acestei instituții, având în vedere că imobilul se află în zona zero, de protecție istorică.

„Eu am fost de acord cu ceea ce mi-a prezentat din punct de vedere estetic. Ce a făcut investitorul mai departe, nu știu, pentru că se constată că el nu a urmat toți pașii pentru a obține toate avizele necesare.

Nu eu apreciez lucrurile acestea, dar, fără îndoială, în privința avizului de la Monumente, au dreptate aceștia.

Mai departe trebuie să intre Direcția de cultură, Inspectoratul de stat în construcții și ISU, sunt problemele lor.

Ei nu au autorizație de construire pentru lift”, a mai spus primarul.

S-a pus problema dacă localul de pe terasă poate avea aviz de funcționare dacă nu au autorizație de construire pentru calea de acces.

„Nu știu dacă au aviz, nu cred că au așa ceva. Voi verifica. Dacă cumva au primit, trebuie retras. Terasa trebuie închisă, în sensul că sunt avertizați să o închidă, dar știți bine că sunt oameni care sfidează, protejați de suspendări în instanță”, a explicat Robu.

De altfel, și amenda primită de la poliția locală în urma vizitei primarului a fost atacată în instanță și, ca atare, suspendată.

Patronul susține că se află în legalitate

Proprietarul terasei de pe clădirea Modex, a explicat vineri, printr-un comunicat de presă, următoarele:

„Craft Rooftop, terasa de pe clădirea Modex, are două căi de acces, separate de lift. Acestea au fost verificate în data de 25.07.2017 de către inspectorii din cadrul ISU, constatându-se că sunt în perfectă legalitate.

Având în vedere că îndeplinim toate condițiile cerute de lege, inclusiv situația căilor de acces, am obținut în mod legal și normal și acordul comercial de funcționare de la Primăria Municipiului Timișoara. Conform dispozițiilor legale în vigoare, pentru obținerea acordului comercial de funcționare nu este necesar avizul Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național al județului Timiş”.