Tensiuni într-o comună din Timiș: primarul se zbate să îngroape adevărul, iar un consilier local face amenințări de tip mafiot (AUDIO)

Săptămâna trecută, fix de Ziua Îndrăgostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca să ne spună că ne iubește, ci ca să ne solicite acordarea unui drept la replică vizavi de articolele publicate de „Renașterea bănățeană” în ultima perioadă având ca subiect ilegalitățile din primărie. I-am comunicat edilului din Parța că paginile ziarului nostru îi stau la dispoziție pentru a-și preciza punctul de vedere, însă domnul Petricaș n-a mai dat ulterior nici un semn de viață. Până ieri, când am găsit pe mail-ul redacției un comunicat de presă trimis de Primăria Parța, care se dorea a fi probabil un drept de replică.

Domnul primar are cuvântul

Îl publicăm integral, păstrând ortografia expeditorului: „Vă rugăm respectuos să publicați comunicatul de presă a-l Primăriei comunei Parța, județul Timiș și a Consiliului Local Parța. În ultima perioadă, în presa locală timișoreană au apărut mai multe articole în care este criticată activitatea desfășurată în cadrul Primăriei și Consiliului Local ale comunei Parța, aducându-se, totodată, acuzații la adresa subsemnatului, în calitate de primar al comunei Parța. Mai mult, sunt acuzat de comportament abuziv, fiind prezentate, subiectiv și tendențios, scoase din context, o serie de aspecte care fac în prezent obiectul unor litigii inițiate de SC Agronicula SRL, aflate pe rolul Judecătoriei Timișoara și al Tribunalului Timiș.

Inițiatorul acestei campanii bine orchestrate este societatea menționată anterior, care își desfășoară activitatea, parțial, și pe raza comunei Parța. Afirmațiile făcute în presa locală de către reprezentanții societății și angajații acesteia urmăresc discreditarea activității desfășurate în cadrul Primăriei comunei Parța. Nu doresc să abordez aspecte care fac obiectul unor litigii în curs de judecată, dar menționez că dispozițiile Codului Fiscal se aplică tuturor contribuabililor, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, acestea fiind obligate să le respecte.

Nu intră în atribuțiile primarului să vină cu comentarii privind modul în care unii încearcă să-și facă dreptate, deoarece consider că instanțele de judecată competente vor stabili cine și în ce mod a încălcat sau nu dispozițiile legale. Prin urmare, până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive, orice comentariu este de prisos, instanțele urmând să soluționeze <<conflictele>> ivite. Mihai Petricaș, primarul comunei Parța”.

Am scris ce-am văzut

Fiindcă ne-a plăcut întotdeauna să lucrăm cu materialul clientului, facem acum câteva comentarii pe textul trimis de domnul Petricaș. Primarul se plânge că l-am acuzat de comportament abuziv. Păi dacă ăsta este adevărul?Da, am scris cu subiect și predicat tot ce am constatat cu propriile simțuri că se întâmplă în Primăria Parța, am prezentat și concluziile unui raport – chiar dacă foarte sumar – al Corpului de Control al Prefectului, care confirmau dezvăluirile noastre.

Cineva are nevoie de ochelari…

Apoi, domnul primar susține că am prezentat subiectiv și tendențios, scoțând din context, aspecte din litigiile judiciare pe care le are Primăria Parța cu o firmă din comună, SC Agronicula SRL. În nici unul dintre cele cinci articole scrise până acum, nu apare menționat numele firmei respective, nici detalii din procesele deschise de firmă Primăriei Parța.

Nu că n-am fi vrut – pentru că șicanele pe care i le face Mihai Petricaș unui contribuabil serios la bugetul comunei se cuvine a fi relatate – ci, pur și simplu, pentru că n-am apucat. Am avut atâtea de povestit despre haosul deliberat în care domnul Petricaș a afundat primăria, încât n-am reușit să ne oprim și asupra proceselor respective. Da, este adevărat că serialul nostru a pornit de la vizita pe care ne-a făcut-o la redacție Alexandru Hubert, reprezentantul SC Agronicula SRL, nu am făcut nici un secret din asta, am precizat încă din start, am publicat și fotografia fermierului, deci care-i problema? Omul a vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la ceea ce se petrece în Parța. A reușit.

Gura păcătosului adevăr grăiește

Dar, deși a aflat toată lumea ce se întâmplă în comuna de lângă Timișoara, inclusiv prefectura, bătaia de joc continuă la Parța. Miercuri, 21 februarie, a avut loc o ședință a consiliului local, la care, în mod normal, ar fi putut participa orice persoană, fiindcă ședința e publică. Doar că nimeni nu a putut afla de la avizierul sau de pe pagina de internet a primăriei ziua și ora ședinței, pentru simplul motiv că anunțul a fost afișat chiar în timpul ședinței!

Parafrazând un cunoscut proverb, am putea spune că mâna păcătosului adevăr scrie, fiindcă deja celebrul secretar-agent agricol al primăriei, Gheorghe Vinczan, a afișat următoarea capodoperă la avizier:

“Proces-verbal nr. 552 din 21.02.2018 de afișaj al convocatorului nr. 550 /16.02.2018 al ședinței ordinare a Consiliului Local Parța din data de 21.02.2018. Azi, data de 19.02.2018, s-a afișat la panoul de afișaj Convocatorul înregistrat cu nr. 550/16.02.2018 privind ședința ordinară a Consiliului Local Parța din data de 21.02.2018. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, 1 la panoul de afișaj și 1 la dosarul de ședință. Întocmit Vinczan Gheorghe”.

Mihăiță și cu Ghiță au mai făcut o glumiță: au antedatat un proces-verbal de afișare a convocatorului ședinței de consiliu local. La câte au în palmares, una în plus nici nu mai contează…

Prefectura nu vede, nu aude, nu vorbește

Ieri la prânz am trimis poza cu procesul-verbal purtătorului de cuvânt al Instituției Prefectului Timiș, cu rugămintea de a adresa o întrebare Serviciului controlul legalității: care ar putea fi explicația logică a faptului că procesul-verbal are ca dată de înregistrare 21 februarie, dar în textul acestuia se susține că a fost afișat în… 19 februarie?

Răspunsul primit ne-a demonstrat, o dată în plus, că Instituția Prefectului Timiș reprezintă o cauză pierdută:

“Documentul în cauză nu este prevăzut între actele asupra cărora, conform Legii 554/2004, Legii 215/2001 și Legii 340/2004, prefectul exercită control de legalitate, neputând fi calificat ca act administrativ”. Cu alte cuvinte, oamenii ăia plătiți să descopere ilegalități spun că nu e treaba lor, ei au voie să descopere doar anumite nereguli, nu toate neregulile. Superb.

“Ai grijă pe unde calci!”

Încurajați de non-combatul autorităților – apropo, la Timișoara, celebrul refren “DNA să vină să vă ia!” poate stârni cel mult zâmbete amare -, ceilalți membri ai administrației locale din Parța fac scut în jurul primarului și amenință cu represalii. Îi dăm cuvântul consilierului local PSD Aurel Potra, aflat la primul mandat, care, înaintea ședinței de miercuri, i-a transmis, printre dinți, următorul avertisment fermierului Alexandru Hubert: “Primarul care a fost ales aici a fost ales cu 80 la sută din voturi, nu prin negociere. Vezi, ai grijă pe unde calci, că oamenii din comună-s foarte supărați (…) Primar ales cu 80 la sută și vine cineva din afară și face… Nici n-ai scris nimic acolo… (…) Ai grijă pe unde calci, sunt foarte supărați oamenii din comună!”.

Minciuni repetate

L-am sunat ieri pe domnul Potra, cu care am avut următorul dialog: “– Am înțeles că a fost ieri (n.r. – miercuri) o ședință de consiliu local în care ați avut un schimb de replici cu fermierul Alexandru Hubert, căruia i-ați pus în vedere să aibă grijă pe unde calcă prin Parța, că oamenii-s supărați… – I-am spus că oamenii sunt supărați pe el pentru că a denigrat primarul care a fost ales cu 80 la sută din voturi. – Deci i-ați spus doar că oamenii sunt supărați pe el, nu i-ați spus să aibă grijă pe unde calcă. – Nu, i-am spus că-s oamenii foarte supărați pe el. – Repet: i-ați spus doar că oamenii-s foarte supărați, dar nu i-ați spus să aibă grijă pe unde calcă? – Absolut deloc, eu n-am ce să-l ameninț… – Domnul Hubert așa susține, că i-ați spus să aibă grijă pe unde calcă. – Poate să spună ce vrea… – Deci omul ăsta minte… – Sigur că minte! – Și dumneavoastră spuneți adevărul… – Da!”.

Ghinion maxim pentru consilierul Potra: domnul Hubert a înregistrat discuția și ne-a pus la dispoziție fișierul audio din care am extras amenințările directe prezentate mai sus. Cel care minte nu este Alexandru Hubert, ci Aurel Potra.

Primarul înjură ca birjarul

Cât se poate de adevărat este că Aurel Potra, mecanic la bază, a avut de unde învăța meserie, de la primarul Mihai Petricaș, tehnician veterinar de profesie, ajuns, pe vremuri, erou negativ al unui reportaj făcut de Pro Tv Timișoara. Episodul s-a petrecut prin 2007-2008: enervat la maximum de îndrăzneala polițistului local Călin Oprea, care a îndrăznit să nu-i asculte ordinele, Mihai Petricaș, aflat pe atunci la primul său mandat de primar, l-a făcut pe subalternul său cum i-a venit la gură într-o discuție telefonică, promițându-i că va desființa poliția locală, ceea ce s-a și întâmplat. Omul a înregistrat recitalul de înjurături în care denumirea organului genital masculin a fost repetată obsesiv de primar, iar un amic de-al lui a postat fișierul audio pe YouTube. De-aici și până la apariția echipajului ProTv în Parța n-a mai fost decât un pas.

Maestrul șicanelor

L-am contactat recent pe Călin Oprea, actualmente polițist local la Timișoara, care ne-a precizat că, la acea vreme, după scandalul declanșat, primarul Mihai Petricaș a încercat să îi pună bețe în roate, dar n-a reușit:

„Eu am vrut să mă transfer la Timișoara, dar mi-a tergiversat niște acte. Trebuia să mă duc acolo până în 31 decembrie, dar el nu mi-a dat actele ca să mă angajez. Trebuia să îmi iau un credit, ca să-mi cumpăr o mașină. Dar n-am putut să scot creditul, pentru că el mi-a ținut cartea de muncă. Am făcut vreo trei cereri să îmi dea cartea de muncă, iar el mi-a transmis că s-a pierdut cartea mea de muncă ori că nu i-am dus-o. Dar eu am avut acasă o copie xerox de pe cartea de muncă unde apăreau ștampila și semnătura lui, cu angajat din data de…, în funcția de agent comunitar la Primăria Comunei Parța. I-am făcut plângere penală pentru abuz în serviciu, la care am atașat copia aia xerox și am depus-o la parchet. Nu știu cât a durat și m-a sunat șeful de la Resurse umane și mi-a zis că a adus cartea de muncă direct viceprimarul Dunca…”.

Fără sesizare scrisă, nu se mișcă nici un pai

De la polițistul local am aflat că a ajuns inclusiv la urechile Trupului de Control al Prefectului, domnul Miodrag Matici (pentru cine n-a aflat încă: șeful Corpului de control are un singur membru, pe el însuși), potpuriul trivial al primarului Petricaș, însă omul nu s-a legat la cap dacă nu l-a durut prea tare. „Corpul de Control al Prefectului nu a primit nici o sesizare scrisă, în perioada amintită (2007-2008 – n.r.), prin care se solicita verificarea modului de înființare/desființare a poliției locale din Comuna Parța (aspect care ține de Consiliul Local Parța).

În cursul anilor 2007 sau 2008, s-a prezentat în audiențele organizate de Instituția Prefectului o persoană care avea funcția de polițist local în Comuna Parța și a adus la cunoștință conducerii instituției comportamentul neadecvat al primarului într-o discuție telefonică cu persoana respectivă. Polițistul local a prezentat o înregistrare audio din care reieșea limbajul trivial, jignirile folosite de primarul Mihai Petricaș către această persoană. Ulterior acestei prezentări, Instituția Prefectului nu a mai fost sesizată privind această problemă, polițistul local transferându-se la Poliția Locală a Municipiului Timișoara”, ne-a comunicat recent Instituția Prefectului Timiș.

Adepți ai dictonului latin “Verba volant, scripta manent”, funcționarii prefecturii nu s-au obosit să investigheze cauzele scandalului, pentru că nu au fost sesizați în scris. Fascinanta birocrație românească l-a salvat atunci pe Mihai Petricaș, care a depășit momentul, și-a consolidat poziția și și-a continuat glorioasa carieră de primar. Au trecut zece ani, dar în Parța nu s-a schimbat nimic.