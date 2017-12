Țeapă până la capăt. Timișorenii înșelați de Sara Motors nu-și vor mai primi mașinile promise de Suzuki România!

Pe vremuri, în agențiile loto din orice colț al țării, trona câte un afiș-reclamă în vitrină cu textul șablon „A jucat, a câștigat!” însoțit de moaca fericitului câștigător, la loz în plic, al vreunei Dacii 1300 sau al unei sume semnificative de bani. Ei bine, moda lozului în plic pare să revină cu un succes nebun în zilele noastre într-un domeniu în care puțini ar fi crezut că e posibil așa ceva: vânzările auto!

Da, mega-scandalul declanșat în această toamnă la Timișoara, unde 70 de oameni care au achitat aproape integral banii pentru o mașină Suzuki nouă au fost lăsați cu ochii în soare de dealerul autorizat Sara Motors și, mai apoi, de reprezentanții români ai celebrei companii japoneze, ne arată că a-ți cumpăra astăzi un autoturism – în cazul de față, Suzuki – poate echivala cu participarea la loterie.

Poți trage lozul câștigător – adică dealerul autorizat al Suzuki România e serios și îți livrează mașina plătită – ori îl poți trage pe cel necâștigător – dealerul autorizat al aceleiași companii e țepar, îți ia banii, intră în insolvență și te obligă să-l dai în judecată, chestie care nu-ți aduce obligatoriu și banii înapoi. În primul caz, toată lumea e mulțumită, n-ai nici o treabă cu Suzuki România.

În al doilea caz, situația se schimbă: tu ai vrea să ai treabă cu Suzuki România, dar Suzuki România nu vrea să aibă treabă cu tine. Adică tu ți-ai dori ca șefii de la București care i-au permis reprezentanței auto autorizate din Timișoara să iasă cu fața curată din auditurile obligatorii și să întrețină astfel iluzia că este un dealer serios și onest să iasă acum în față și să îți spună:

„Da, este vina noastră că am acoperit atâta vreme potlogăriile dealerului autorizat de noi, este și vina noastră că am ajuns în această situație, ne cerem scuze și de-aici încolo ne ocupăm noi de problemă. În fond, suntem un brand japonez, suntem reprezentanții urmașilor samurailor, avem o onoare de apărat!”.

Bun, astea poate sunt replici de film, poate am exagerat puțin, dar ați prins ideea. Din păcate, șefii din București ai Suzuki România nu par să fi auzit de samurai, ei sunt familiarizați probabil doar cu saramura. Nu de alta, dar stilul în care au gestionat situația mai mult decât delicată (să nu uităm că zeci de familii au rămas fără economiile strânse de ani de zile pentru a-și cumpăra mașina dorită!) este unul tipic românesc: mai întâi îi aburim, le făgăduim verzi și uscate, până se liniștesc apele, iar apoi ne facem că am uitat ce am promis.

Tehnici de liniștire a spiritelor

Iată cum suna un e-mail trimis, în 16 octombrie, de directorul general al Suzuki România, Nicoleta Gerea, unuia dintre cei 70 de păgubiți: „Bună dimineața, domnule S. Am primit mesajul dumneavoastră și urmează ca până pe data de 24.10 să ne întoarcem la dumneavoastră cu o soluție concretă asupra modului în care vă vom putea livra autoturismul contractat sau similar acestuia. Cu stimă, Nicoleta Gerea”.

Același expeditor, alt păgubit, 30 octombrie: „Bună ziua domnule C. Sigur aveți dreptul de a vă exprima liber cum considerați de cuviință. Vă reiterez și pe această cale că vom livra aceste autoturisme. Presiuni de natură externă, menționate de către dumneavoastră, nu vor putea nici urgenta, nici soluționa benefic această situație. Am construit documentația aferentă cesionării creanței de la dumneavoastră către Suzuki (un alt dealer Suzuki sau direct Magyar Suzuki Corporation).

Conform uzanțelor interne, am solicitat validarea către Suzuki Motor Corporation. Momentan așteptăm răspunsul și instrucțiunile privitoare la derularea operațiunilor. Aș aprecia cooperarea dumneavoastră, având în vedere că Suzuki a luat această decizie de a vă livra autoturismul nu în urma presiunilor factorilor externi, ci în spiritul valorilor pe care le reprezintă. O astfel de decizie, fără precedent în piața auto din România, nu face decât să demonstreze încă o dată angajamentul nostru.

Înțeleg frustrarea dumneavoastră în ceea ce privește timpul de așteptare, însă vă rog să înțelegeți că această așteptare nu are legătură cu decizia livrării mașinilor, în sensul în care poate ne răzgândim sau alte astfel de decizii, ci doar necesită documentare și cazuistica specifică fără de care nu putem stabili operațional procesul adecvat. Cu stimă, Nicoleta Gerea, director general Suzuki România”.

Să nu uităm nici comunicatul de presă trimis revistei „Capital”, în 13 octombrie, în care conducerea Suzuki România anunța că „deși Suzuki nu are nici o obligație legală în executarea contractelor încheiate între SC Sara Motors SA şi clienţii săi, vom livra toate autoturismele contractate”.

Altor clienți înșelați de dealerul autorizat Suzuki din Timișoara, Sara Motors, directorul de vânzări Florin Rușanu le-a telefonat personal, întrebându-i dacă acceptă schimbarea… culorii comandate, în cazul în care nu au pe stoc mașini cu culoarea dorită inițial, trecând chiar și la chestiuni de detaliu, precum lista de accesorii suplimentare prevăzute în contract, toate astea pe principiul că, pentru Suzuki România, este foarte important nu doar ca situația să se rezolve, ci și să fie toată lumea mulțumită! Școală înaltă, ce să mai…

„Cadou” de Moș Nicolae

Toate aceste promisiuni s-au constituit într-o perdea de fum, creată doar pentru liniștirea spiritelor, a cărei utilitate pare însă de neînțeles. Pe bune acum, de ce a fost nevoie de toată mascarada asta, cu vorbe meșteșugite și gogoși umflate, dacă în final tot ce a putut conducerea Suzuki România a fost să le trimită păgubiților următorul comunicat, datat 6 decembrie, culmea, chiar de Moș Nicolae (cităm pasajele semnificative):

„(…) În ceea ce privește pretențiile rezultând din neîndeplinirea de către fostul său dealer, RS Sara Motors SA, a obligației de a livra autovehiculele comandate clienților acestuia, Suzuki dorește să evidențieze faptul că neîndeplinirea obligației de livrare a autovehiculelor este independentă de culpa sa sau de acțiunile sale. Mai mult, Suzuki dorește să clarifice faptul că este un terț față de contractul încheiat între RS Sara Motors SA și acești clienți și, prin urmare, Suzuki nu dispune de nici un mijloc legal direct de a interveni în soluționarea pretențiilor acestora și nu are nici o obligație din perspectivă legală în acest sens.

În consecință, în contextul deschiderii procedurii insolvenței împotriva RS Sara Motors SA, în scopul satisfacerii creanțelor acestora, clienții prejudiciați de RS Sara Motors SA trebuie să intervină în procedura insolvenței deschisă împotriva acestuia prin introducerea de cereri de admitere a creanțelor în tabelul creanțelor întocmit de către administratorul judiciar, în termenul corespunzător și să facă uz de orice alte acțiuni legale pe care le au la dispoziție.

Cu toate acestea, Suzuki România este deschisă la discuții individuale despre fiecare caz în parte, cu fiecare dintre clienții care nu au primit autovehiculele comandate de la RS Sara Motors SA, despre oferta noastră de vânzare a unui autovehicul Suzuki prin intermediul altor dealeri, independent și separat de tranzacția încheiată cu RS Sara Motors SA; sub rezerva faptului că această ofertă nu are ca scop garantarea, completarea sau substituirea cu privire la nici un aspect a tranzacției dumneavoastră cu RS Sara Motors SA (…) În acest scop, vă propunem o întâlnire în perioada 12-14 decembrie 2017. De îndată ce veți da curs invitației noastre, vom reveni cu data și locul întâlnirii”.

Mai trageți o dată!

Cu alte cuvinte, după ce i-a trombonit mai bine de două luni pe cei 70 de păgubiți cu promisiuni fără acoperire – repetăm frazele cheie: „Suzuki a luat această decizie de a vă livra autoturismul nu în urma presiunilor factorilor externi, ci în spiritul valorilor pe care le reprezintă”, „O astfel de decizie, fără precedent în piața auto din România, nu face decât să demonstreze încă o dată angajamentul nostru”, „Această așteptare nu are legătură cu decizia livrării mașinilor, în sensul în care poate ne răzgândim sau alte astfel de decizii, ci doar necesită documentare și cazuistica specifică” -, conducerea Suzuki România a întors-o ca la Ploiești.

Asta e tot ce poate Suzuki România, să îi invite pe păgubiți să scoată alți bani din buzunar și să participe încă o dată la loteria dealerilor, în speranța că acum vor trage lozul câștigător?! Mai trageți o dată?!