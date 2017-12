Ţara din UE care angajează străini pe bandă rulantă. Are cei mai mulţi angajaţi din istorie, dar şi cel mai acut deficit

Rata somajului din Germania a atins un nou minim in luna mai, de 5,7%, fata de 5,8% in aprilie, declin care reflecta soliditatea economiei si confirma ca piata germana a muncii este cea mai puternica din zona euro, transmite MarketWatch, preluat de News.ro.

Solicitarile pentru indemnizatii de somaj au scazut cu 9.000, in timp ce analistii intervievati de Wall Street Journal se asteptau la o scadere de 14.500.

Rata somajului din Germania se afla la cel mai redus nivel fata de momentul inceperii raportarii datelor, in 1992, dupa unificarea tarii, in 1990.

”Cererea pentru forta de munca este in continuare foarte puternica. Agentia BA a anuntat ca 714.000 de locuri de munca au fost inregistrate ca vacante in luna mai, cu 60.000 mai multe comparativ cu aceeasi perioada a anului trecutȚ, a declarat presedintele institutiei, Detlef Scheele.

Germania anunta, la inceputul lunii mai, si un numar record de peste 1 milion de locuri de munca vacante, pe fondul cresterii semnificative a numarului de posturi neocupate in trimestrul patru al anului trecut. Printre sectoarele care au nevoie cel mai mult de forta de munca se afla logistica, sanatatea si constructiile.

Germania a ajuns, anul trecut, si la un numar record de angajati, respectiv 48 de milioane, cel mai ridicat nivel de dupa reunificarea tarii, in 1990.

Salariul minim in Germania a crescut cu 4% de la 1 ianuarie 2017, de la 8,50 la 8,84 euro pe ora (aproape 1.500 euro/luna), o veste buna pentru milioanele de muncitori cu calificare scazuta din cea mai mare economie europeana.

La 1 ianuarie 2015, Germania a introdus un salariu minim de 8,50 euro pe ora, pentru aproximativ patru milioane de angajati. Majorarea din ianuarie este prima adoptata de la introducerea salariului minim si vine la insistentele Partidului Social-Democrat (SPD), care face parte din coalitia aflata la guvernare in Germania.

Cabinetul german a aprobat majorarea la recomandarea comisiei speciale a angajatorilor si angajatilor germani, care revizuieste nivelul salariului la fiecare doi ani. Recomandarea se bazeaza pe un indice salarial publicat de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), care indica o crestere medie a salariilor de 3,2% in ultimele 18 luni.

