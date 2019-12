Totul a plecat de la o discuție purtată săptămâna trecută, la telefon, cu un amic. Din vorbă în vorbă, ajungem și la subiectul momentului, demiterea managerului Spitalului Județean, Marius Craina, și înlocuirea acestuia cu un tânăr de 30 de ani, Raul Pătrașcu, proaspăt absolvent de medicină, la UMFT, în această vară, dar și absolvent de chimie, la Universitatea Yale, din Statele Unite ale Americii, lucru de care respectivul domn face mare caz. “Știai că e fratele profesorului Jenel Pătrașcu, de la Ortopedie?”, îl întreb pe amicul meu, un tip cu conexiuni în lumea medicală timișoreană.

Paranteză din trecutul recent

În 1 aprilie 2019, la conferința de presă susținută la sediul PNL Timiș, primarul Nicolae Robu prezenta ultima achiziție a liberalilor, chiar pe Raul Pătrașcu, iar într-un material publicat pe site-ul ziarului nostru după conferința de presă și intitulat “Tânărul-speranţă al PNL Timiş e deja la al doilea partid”, autorul articolului scria așa: “Noua achiziţie a PNL Timiş ar putea fi un exemplu de tânăr care reuşeşte în viaţă prin forţele proprii şi este promovat şi în politică, însă Raul Pătraşcu a beneficiat şi de o conjunctură de familie favorabilă. El este fratele profesorului Jenel Pătraşcu, şefiul Clinicii II Ortopedie şi Traumatologie Timişoara. Acesta din urmă nu este membru PNL, însă la clinica sa privată, cu câţiva ani în urmă, a făcut o donaţie Elena Udrea, pe vremea în care fosta blondă de la Cotroceni era pe culmile afirmării politice”. Am închis paranteza.

Informații contradictorii

Deci din articolul colegului meu reținusem că Raul era fratele lui Jenel Pătrașcu. Doar că răspunsul amicului de mai sus m-a lăsat cu gura căscată: “Eu îl cunosc bine pe Jenel Pătrașcu, n-are nici un frate, are doar o soră mai mare, stabilită în străinătate”. Poftim?! “Măi, omule – insist eu -, faza cu fratele a apărut chiar la noi în ziar, de unde să fi scos colegul meu chestia asta?”. Amicul nu și nu: Jenel Pătrașcu nu are frate și gata!

OK, închid telefonul, mă uit la ceas, văd că încă nu e târziu, așa că îl apelez pe WhatsApp pe colegul de redacție: “– Cine ți-a spus că Raul e fratele lui Jenel Pătrașcu? – Chiar Raul s-a lăudat în conferința de presă. A zis de față cu Robu, fără să-l provoace nimeni. – Dar i-a spus și numele sau ai tras tu concluzia că numai Jenel Pătrașcu putea fi fratele lui? – El a spus numele. Nu am tras concluzia, l-am întrebat și eu, ca să fiu sigur, și a confirmat. Îmi amintesc perfect, pentru că îmi construiam subiectul din timpul conferinței și voiam să fie sigur”.

Profesorul nu răspunde la telefon

Bun, deja începeam să construiesc și eu subiectul, vorba colegului meu… Teoretic, în ciuda unei diferențe considerabile de vârstă între cei doi Pătrașcu (Raul are 30 de ani, iar Jenel – 52), nu era imposibil ca ei să fie frați, așa că am făcut rost de numărul de telefon al profesorului Jenel Pătrașcu și l-am sunat a doua zi, de dimineață, în speranța că dumnealui va lămuri misterul. Era ziua de miercuri, 27 noiembrie, cu câteva ore înainte ca articolul pe care urma să-l scriu la prânz – “Managerul Spitalului Județean Timișoara, executat pe WhatsApp” – să declanșeze un întreg scandal în oraș și chiar și în Ministerul Sănătății. Din păcate, doctorul Pătrașcu nu mi-a răspuns nici la telefon, nici la mesajul pe WhatsApp pe care i l-am trimis, așa că am trecut la pasul următor.

Logoree cu surprize

Am căutat pe pagina de Facebook a lui Nicolae Robu înregistrarea din 1 aprilie a conferinței de presă în care l-a prezentat jurnaliștilor și, prin aceștia, timișorenilor pe noua speranță a liberalilor din vest, Raul Pătrașcu. Înregistrarea era la locul ei – mulțumim și pe această cale domnului primar -, am pus „play” și am ascultat-o. Primul lucru care mi-a atras atenția a fost logoreea tânărului Raul. De obicei, nici unul dintre colegii de prezidiu ai primarului Robu nu reușește să vorbească mai mult decât edilul-șef al Timișoarei. Raul a făcut-o. Tânărul în vârstă de 30 de ani turuie mai rău ca un speaker motivațional, pare nevorbit de câteva luni bune. Și, în mijlocul discursului, hodoronc-tronc, trântește faza cu fratele Jenel de la „Județean”. Redăm fragmentul respectiv:

“Am avut iubirea asta față de medicină de mic. Am fost un copil mai bolnăvicios așa, ca să spun, am avut nu doar toate bolile copilăriei, dar și anumite probleme de rinichi. Am petrecut mult timp prin spitalele românești, dar și fratele meu este profesor universitar în specialitatea ortopedie și profesează la Spitalul Județean, astfel încât am ajuns să cunosc sistemul de sănătate din toate perspectivele: ca și pacient, ca și student și apoi ca și medic și cadru universitar”.

Bun, am decupat partea respectivă și am dat „play” în continuare, știind de la colegul meu că, spre finalul conferinței, a primit confirmarea la informația cu „fratele Jenel”. Finalmente, ajung și la momentul cu pricina, când colegul meu pune întrebarea “Profesorul Jenel Pătrașcu este membru PNL?”, iar răspunsul lui Raul este fără echivoc: „Nu este membru PNL și este fratele meu”.

Dispare fratele, apare unchiul

OK, am decupat și mini-dialogul ăsta, după care l-am sunat chiar pe protagonist, pe Raul Pătrașcu, ca să văd dacă îl va introduce din nou în discuție pe profesorul Jenel Pătrașcu. Și, după câteva impresii la cald despre numirea sa ca manager, inevitabilul se produce: Raul îl aduce în vorbă pe Jenel Pătrașcu. Dar, spre stupoarea mea – pe care am reușit să o disimulez cu brio -, de această dată, profesorul de la Ortopedie este prezentat într-o altă calitate, cea de unchi!!! Nu redăm întregul dialog, ci doar partea în care Raul povestește despre cum s-a simțit și se simte el ca peștele în apă la Spitalul Județean Timișoara.

Citiți și vă cruciți: „- Eu am crescut printre ei, de mic. – În ce sens? – Unchiul meu este medic acolo, la Ortopedie, Jenel Pătrașcu… – Deci Jenel Pătrașcu este unchiul dumneavoastră. – Da, da. – Domnul profesor Pătrașcu de la Ortopedie, de la Județean. – Da. Eu am fost pasionat de medicină de mic și deci am crescut practic acolo, îi cunosc pe majoritatea domnilor profesori și am o deosebită stimă pentru ei. Îi cunosc de mic, ei mă cunosc pe mine… – Vă ducea unchiul dumneavoastră la spital… – Da, exact. – Este fratele mamei dumneavoastră? – Da, este fratele mamei mele”.

Care e adevărul?

Atât în conferința de presă din 1 aprilie, cât și în conversația telefonică din 27 noiembrie, Raul Pătrașcu l-a făcut pe Jenel Pătrașcu frate, iar apoi unchi cu o naturalețe incredibilă, cu un calm imperturbabil. Și, totuși, care e realitatea? Era posibil și următorul scenariu: Raul să facă, totuși, parte din familia profesorului Jenel Pătrașcu, dar nu ca frate al acestuia, iar reputatul ortoped să nu fie de acord ca numele său să fie asociat cu cel al tânărului politician.

Așa că, după ce o fi auzit că Raul l-a prezentat , în mod public, ca fiind fratele său, Jenel Pătrașcu ar fi putut să îi pună în vedere să înceteze în a-l mai numi „fratele meu”. Iar urmarea să fi fost ori că tânărul Raul i-a „găsit” profesorului Jenel Pătrașcu o altă calitate, cea de frate al mamei sale, adică de unchi al său, ori că, de data aceasta, a nimerit-o, iar medicul ortoped chiar este unchiul său. În 27 noiembrie, la prânz, am luat act de marea noutate, iar seara l-am sunat din nou pe profesorul Jenel Pătrașcu, cu același insucces ca până atunci.

UPDATE! Profesorul Jenel Pătrașcu face lumină

Marți dimineață, după apariția online a articolului, profesorul Jenel Pătrașcu ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp care sună astfel: „Biologic (Raul – n.r.) este nepotul meu, iar juridic este fratele meu. Sper să înțelegeți! Dar cum singura mea politică este cea sanitară, aș aprecia ca să nu mă implicați în politici de partid!”. Din alte surse apropiate familiei Pătrașcu, care ne-au contactat tot marți dimineață, am înțeles că Raul Pătrașcu (a cărui mamă este sora medicului Jenel Pătrașcu) ar fi fost adoptat de bunicii săi, adică de părinții profesorului Jenel Pătrașcu, acest lucru decriptând informația transmisă pe WhatsApp de reputatul medic timișorean.

Am făcut ce spune popa: search pe Google

În condițiile în care tânărul manager al Spitalului Județean jonglează cu atâta ușurință cu arborele său genealogic, câtă bază se poate pune pe susținerile lui Raul Pătrașcu că a absolvit facultatea de chimie la universitatea americană mai sus amintită? Nu de alta, dar, în condițiile în care nu am găsit nici un curriculum vitae clasic al tânărului manager al „Județeanului” pe internet – spre deosebire de alte CV-uri ale colegilor săi din spital și din UMFT, acolo unde este asistent universitar -, am făcut exact ceea ce îi sfătuia politicianul liberal pe “detractorii” săi. Vă amintiți, nu, celebrul “Păi băi băieţi, ia daţi un google şi ruşinaţi-vă. Şi spuneţi-mi cât la sută aţi făcut voi pe lângă mine„? Ei bine, am dat “search” pe Google și iată ce-am găsit: pe pagina sa de Linkedin, domnișorul Raul scrie că este „Bachelor of Science (B.S.) Chemistry” (n.r. – licențiat în chimie) 2010-2012 la Yale University.

Pe site-urile românești cu informații despre studiile în America, scrie clar: licențiat în științe poți fi doar după patru ani de facultate

Care cifră e cu noroc: doi sau patru?

Pornind de la această informație, avem două adnotări de făcut. În primul rând, din câte am înțeles tot căutând pe Google, nu prea ai cum să faci facultatea de chimie în Statele Unite în doar doi ani, așa cum reiese din perioada precizată pe pagina de Linkedin a cercetătorului timișorean, 2010-2012. Perioada uzuală este de patru ani. În al doilea rând, într-un articol publicat în noiembrie 2015 pe site-ul www.gandul.info și avându-l ca protagonist pe Raul Pătrașcu, autorul materialului scrie așa:

“Și totuși, după șase ani petrecuți peste granițe – un an de liceu, patru de facultate și unul în care a lucrat în cadrul spitalului -, Raul Pătrașcu s-a hotărât să revină acasă”. Bănuind că informația cu cei patru ani de facultate venea chiar de la subiectul articolului, ne punem întrebarea: câți ani de facultate a făcut Raul Pătrașcu la Universitatea Yale, doi – așa cum apare pe pagina sa de Linkedin – sau patru – așa cum reiese din articolul menționat mai sus?

Pe pagina personal de Linkedin, Raul Pătrașcu figurează cu doi ani de facultate la Yale University, în timp ce în articolul de pe www.gandul.info sunt menționați patru ani de facultate

Suntem convinși că toate aceste neconcordanțe se vor lămuri într-un fel sau altul. În caz contrar, credibilitatea tânărului timișorean aflat la început de drum în politică va fi serios afectată.