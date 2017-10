Studenții timișoreni contribuie la aplicarea Industriei 4.0 în fabrica de anvelope Continental din Timișoara

Unul a creat o platformă online pentru toți angajații fabricii, cu toate informațiile de care au nevoie, altul îmbunătățește procesele de producție și funcționalitatea echipamentelor industriale. Amândoi sunt studenți, aflați în internship, la fabrica de anvelope Continental din Timișoara. Este vorba despre Natalia Drăgoescu și Ștefan Lăzăroiu.

New employees guide

Natalia are 21 de ani. Este studentă în anul III la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. A fost acceptată în cadrul unui internship de vară la Continental Anvelope. Lucrează în departamentul IT. Mult din ce a studiat la facultate a aplicat aici.

„Am învățat inclusiv cum să instalez un computer. N-am mai făcut niciodată asta până acum. Am lucrat cu baze de date și am avut mai multe responsabilități. Acum, parcă le știu dintotdeauna“, povestește Natalia.

Apoi i-a venit o idee: să pună toate informațiile utile de care au nevoie angajații companiei într-un singur loc. Așa că a început să lucreze la un proiect care vizează o eficientizare a lucrului. Tânăra de 21 de ani a dezvoltat singură o platformă online, internă, care adună toate informațiile necesare angajaților, de la accesarea programului informatic de pontaj sau a celui de solicitare a diverselor tipuri adeverințe până la prezentarea companiei. Platforma vizează 2.500 de persoane, toți colegii ei.

„După ce am petrecut o perioadă în echipa de IT, mi-am dat seama că mulți dintre angajații noi din companie nu știu unde să găsească diverse informații utile. Așa că m-am gândit să dezvolt o platformă în care să adun toate aceste date necesare. Și m-am pus pe lucru. În trei săptămâni am reușit să creez platforma“, explică Natalia. Platforma se numește New employees guide și este un exemplu al introducerii Industriei 4.0 în activitatea fabricii.

Ștefan monitorizează 1.100 de calculatoare industriale

Ștefan are 20 de ani. El este student în anul III la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Spre deosebire de colegii lui care s-au înscris la programe de internship la centre de inginerie din oraș, el a ales fabrica de anvelope. „Am mult contact cu producția. Îmi place să stau aici. Îmi place să aud mașinile și să văd cum funcționează. Vreau să devin expert IT în producție“, spune Ștefan.

Și el a aplicat pentru programul de internship de la Continental și a vrut în mod special să ajungă la compania de la Pădurea Verde. Este a doua vară în care lucrează aici iar principala lui misiune a fost să monitorizeze toate echipamentele din fabrică. Peste 1.100 de calculatoare industriale au fost verificate de Ștefan.

”Folosind un program specific proceselor din producție, am reușit să îmbunătățesc funcționarea calculatoarelor. Astfel, dacă un echipament cedează sau apare o problemă, toți cei responsabili de acesta sunt înștiințați prin e-mail, în timp real“, explică el gesticulând și cu niște ochi mari și vii.

Îi place să petreacă timp cât de mult alături de colegii care lucrează cu echipamentele, să verifice mașinile din fiecare arie de lucru, să se asigure că totul funcționează bine și că munca este mult ușurată pentru toată lumea. Aportul său este important în dezvoltarea Industriei 4.0 în fabrica timișoreană.

Industria 4.0 în Timișoara

Industria 4.0 este numele dat tendințelor actuale în domeniul automatizării în tehnologia de producție. Aceste tendințe doresc să refacă modul în care se realizează producția industrială, de aceea Industria 4.0 mai poartă denumirea de „industrie smart” sau „producție smart”, fiind noul trend în manufactură care dorește să aducă companiei creștere sustenabilă.

Astfel, sisteme inteligente, automatizate, monitorizează și iau decizii în cadrul proceselor fizice din cadrul fabricilor. În acest sens, echipamentele de producție, sistemele de depozitare, precum și alte echipamente vor fi capabile în a comunica între ele, precum și cu oamenii care le urmăresc.

Astfel, pașii proceselor de producție vor deveni din ce în ce mai transparenți și ușor de urmărit. În fabrica din Timișoara se lucrează pe mai multe fronturi în implementarea conceptelor din cadrul Industriei 4.0 în procesele de producție, prin proiecte de trasabilitate, ergonomie, realitate augumentată, și mai ales prin încurajarea angajaților de a veni cu idei proprii în automatizarea și digitalizarea proceselor.

Câteva exemple în curs de implementare:

– magazia inteligentă (High Bay storage), în cadrul căreia „motostivuitoare” autonome depozitează și fac managementul stocurilor de material

– realitatea augumentată prin intermediul ochelarilor, ce ajută în realizarea mentenanței unui utilaj

– Wall2Wall – trasabilitatea completă a tuturor componentelor din procesul de producție