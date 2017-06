Spectacol pe cer. Cel mai mare show aviatic din vestul ţării are loc sâmbătă la Timişoara

Cel mai mare show aviatic din zona de vest a ţării are loc sâmbătă seară, începând cu ora 19, la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara.

Potrivit organizatorilor, vor evolua piloţii de la Forţele Aeriene Române, care vor fi prezenţi cu o escadrilă de elicoptere şi cu avioane militare MIG21.

Iacării Românie vor apărea pe cer alături de celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys (foto).

Show-ul aviatic se va încheia cu un spectacol la sol – un concert rock care va cuprinde piese consacrate interpretate de trupa The Rise of the City King.

Organizatorii vor pune la dispoziţia spectatorilor curse RATT, care vor pleca din 15 în 15 minute de la Bastion. Cei care doresc să meargă cu maşinile lor vor avea asigurate parcări pe spaţiul verde din zona aeroportului, însă traficul va fi infernal.

În incinta aeroportului vor fi amenajate puncte de alimentaţie publică, cu mâncare şi băuturi răcoritoare.

Accesul publicului la eveniment este gratuit şi se va putea face începând cu ora 18!