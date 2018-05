Sonia Vlaicovici Butaș, „Doamna romanței” din Banat: „Cu răbdare și credință în Dumnezeu, toate se pot împlini!”

„De-a lungul anilor, Sonia Vlaicovici Butaș a oferit marelui public creații folclorice de o veritabilă calitate, valorificând scenic doina, cântecul și jocul de pe aceste plaiuri străbune. Cu vocea ei caldă, cu o trăire scenică emoțională, Sonia Vlaicovici Butaș a reușit de fiecare dată să transmită spectatorului adevăratul mesaj și valoarea cântecului popular, dar și a romanțelor pe care le interpretează într-o manieră ce-i definește personalitatea. Această artistă consacrată a melosului popular, care a slujit mulți ani arta profesionistă la Orchestra „Lazăr Cernescu” din Caransebeș, apoi la Ansamblul „Banatul” din Timișoara, este un exemplu de conduită artistică și morală pentru tinerii interpreți”.

Sunt, rândurile de mai sus, scrise de profesorul Ciprian Cipu, și cine ar fi mai potrivit să vorbească despre un artist adevărat, un profesionist al scenei, decât maestrul care a condus, după Revoluție, timp de 23 de ani, Centrul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Însă dialogul pe care l-am avut cu doamna Sonia Vlaicovici Butaș ne-a mai dezvăluit o fațetă, aceea a omului din spatele artistului.

Am aflat, astfel, că doamna Butaș a dorit, elevă fiind a Liceului de Muzică din Timișoara, să devină cântăreață de operă. „Am și studiat mult canto cu două cântărețe de operă, soprana Marieta Grăbenișan și Vera Schmidt, aceasta din urmă o doamnă mai în vârstă care a fost prim-solistă a Operei din Viena. De la ea am învățat cum să cânt, dar și cum să mă prezint în fața marelui public. Îmi spunea că, atunci când un artist cântă, trebuie să zâmbească, să transmită bună dispoziție. Îmi spunea că și atunci când vin la ea la ore să am grijă la ținută, pentru că așa mă voi obișnui și pe scenă. Dar visul meu de a deveni cântăreață de operă nu s-a transformat în realitate: m-am resemnat și m-am apucat să cânt folclor. Dar n-am uitat de operă. Am admirat-o mult pe cântăreața peruviană Yma Sumac și, peste ani, atunci când fiica mea a crescut și s-a mutat în Germania, am rugat-o să îmi caute în magazinele de acolo un LP al acestei artiste”.

Trecerea la folclor a reprezentat începutul unei cariere de succes, evoluând în ansambluri profesioniste în care i-a avut colegi, printre alții, pe Ion Cîrstoreanu, Marinică Iordache, Maria Lătărețu, Florentin Iosif, Dumitru Chepețeanu, Ana Pacatiuș, Maria Tudor, Luca Novac, Felician Fărcașu, Mariana Drăghicescu, și lista ar putea continua.

„A venit, însă, un moment când am ales familia în detrimentul carierei, dar nu am regretat nici o clipă acest lucru. Alături de soțul meu, regretatul părinte Augustin Butaș, paroh în Bencecu de Jos, și de copiii noștri Fabian și Fabiana, am avut o viață lungă, frumoasă și împlinită. Astăzi, copiii sunt pe drumul lor: Fabiana este avocată în Stuttgart, Fabian a rămas în țară, cu mine. Copiii mi-au moștenit amândoi dragostea pentru folclor”.

În ultimele două decenii, doamna Sonia Vlaicovici Butaș s-a axat mai mult pe romanțe. „Mi s-a spus că vocea mea e plăcută atunci când cânt romanțe, timbrul vocii mele e potrivit pentru acest gen. Am și câteva compoziții proprii, la care am scris atât textul cât și linia melodică. Aș aminti, în context, titlurile «De tine îmi e tare dor», «Am obosit, viață», «Niciodată», «Trec anii peste noi». Mai am în lucru trei romanțe, pe care sper să le termin până la toamnă. M-am bucurat că romanțele mele sunt apreciate nu doar în țară, ci și de românii de peste hotare. În 1995, o familie de români din Bruxelles m-a invitat să le fiu alături la un eveniment special din viața lor, cu rugămintea să le cânt romanțe, la fel cum am făcut-o și zece ani mai târziu, în 2005, în fața unui public românesc din Tel Aviv. Romanța este un gen muzical îndrăgit, dovadă și festivalurile de profil: aș aminti, aici, de Festivalul de Romanțe de la Bocșa, înființat anul trecut, unde am fost invitată să susțin un recital. Am și foarte multe pricesne – care sunt frumoase și cu care mă mândresc”.

Artistă de succes, mamă de interpreți talentați, doamna Sonia Vlaicovici Butaș s-a dovedit și o sfătuitoare atentă a tinerei generații de soliști populari: „Îi sfătuiesc pe cei care încearcă să meargă pe acest drum să fie ei înșiși, să nu copieze și să își alcătuiască un repertoriu potrivit. Și întotdeauna să trăiască cu speranța că și mâine va fi o zi mai bună. Să nu creadă că dacă astăzi nu s-a împlinit ceva, la fel va fi și mâine. Cu răbdare și credință în Dumnezeu, toate se pot împlini!”

, cu o trăire scenică emoțională, Sonia Vlaicovici Butaș a reușit de fiecare dată să transmită spectatorului adevăratul mesaj și valoarea cântecului popular, dar și a romanțelor pe care le interpretează într-o manieră ce-i definește personalitatea. Această artistă consacrată a melosului popular, care a slujit mulți ani arta profesionistă la Orchestra „Lazăr Cernescu” din Caransebeș, apoi la Ansamblul „Banatul” din Timișoara, este un exemplu de conduită artistică și morală pentru tinerii interpreți”.

Sunt, rândurile de mai sus, scrise de profesorul Ciprian Cipu, și cine ar fi mai potrivit să vorbească despre un artist adevărat, un profesionist al scenei, decât maestrul care a condus, după Revoluție, timp de 23 de ani, Centrul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Însă dialogul pe care l-am avut cu doamna Sonia Vlaicovici Butaș ne-a mai dezvăluit o fațetă, aceea a omului din spatele artistului.

Am aflat, astfel, că doamna Butaș a dorit, elevă fiind a Liceului de Muzică din Timișoara, să devină cântăreață de operă. „Am și studiat mult canto cu două cântărețe de operă, soprana Marieta Grăbenișan și Vera Schmidt, aceasta din urmă o doamnă mai în vârstă care a fost prim-solistă a Operei din Viena. De la ea am învățat cum să cânt, dar și cum să mă prezint în fața marelui public. Îmi spunea că, atunci când un artist cântă, trebuie să zâmbească, să transmită bună dispoziție. Îmi spunea că și atunci când vin la ea la ore să am grijă la ținută, pentru că așa mă voi obișnui și pe scenă. Dar visul meu de a deveni cântăreață de operă nu s-a transformat în realitate: m-am resemnat și m-am apucat să cânt folclor. Dar n-am uitat de operă. Am admirat-o mult pe cântăreața peruviană Yma Sumac și, peste ani, atunci când fiica mea a crescut și s-a mutat în Germania, am rugat-o să îmi caute în magazinele de acolo un LP al acestei artiste”.

Trecerea la folclor a reprezentat începutul unei cariere de succes, evoluând în ansambluri profesioniste în care i-a avut colegi, printre alții, pe Ion Cîrstoreanu, Marinică Iordache, Maria Lătărețu, Florentin Iosif, Dumitru Chepețeanu, Ana Pacatiuș, Maria Tudor, Luca Novac, Felician Fărcașu, Mariana Drăghicescu, și lista ar putea continua.

„A venit, însă, un moment când am ales familia în detrimentul carierei, dar nu am regretat nici o clipă acest lucru. Alături de soțul meu, regretatul părinte Augustin Butaș, paroh în Bencecu de Jos, și de copiii noștri Fabian și Fabiana, am avut o viață lungă, frumoasă și împlinită. Astăzi, copiii sunt pe drumul lor: Fabiana este avocată în Stuttgart, Fabian a rămas în țară, cu mine. Copiii mi-au moștenit amândoi dragostea pentru folclor”. Sonia Vlaicovici Butaș, alături de fiul său, acordeonistul Fabian Butaș și de soțul ei, regretatul părinte Augustin Butaș

În ultimele două decenii, doamna Sonia Vlaicovici Butaș s-a axat mai mult pe romanțe. „Mi s-a spus că vocea mea e plăcută atunci când cânt romanțe, timbrul vocii mele e potrivit pentru acest gen. Am și câteva compoziții proprii, la care am scris atât textul cât și linia melodică. Aș aminti, în context, titlurile «De tine îmi e tare dor», «Am obosit, viață», «Niciodată», «Trec anii peste noi». Mai am în lucru trei romanțe, pe care sper să le termin până la toamnă. M-am bucurat că romanțele mele sunt apreciate nu doar în țară, ci și de românii de peste hotare. În 1995, o familie de români din Bruxelles m-a invitat să le fiu alături la un eveniment special din viața lor, cu rugămintea să le cânt romanțe, la fel cum am făcut-o și zece ani mai târziu, în 2005, în fața unui public românesc din Tel Aviv. Romanța este un gen muzical îndrăgit, dovadă și festivalurile de profil: aș aminti, aici, de Festivalul de Romanțe de la Bocșa, înființat anul trecut, unde am fost invitată să susțin un recital. Am și foarte multe pricesne – care sunt frumoase și cu care mă mândresc”.

Artistă de succes, mamă de interpreți talentați, doamna Sonia Vlaicovici Butaș s-a dovedit și o sfătuitoare atentă a tinerei generații de soliști populari: „Îi sfătuiesc pe cei care încearcă să meargă pe acest drum să fie ei înșiși, să nu copieze și să își alcătuiască un repertoriu potrivit. Și întotdeauna să trăiască cu speranța că și mâine va fi o zi mai bună. Să nu creadă că dacă astăzi nu s-a împlinit ceva, la fel va fi și mâine. Cu răbdare și credință în Dumnezeu, toate se pot împlini!”