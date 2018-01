Socrul timişorean al lui Ştefan Bănică Jr. câştigă într-un an cât ginerele într-o oră

Au vârste, origini și bugete diferite, dar Ştefan Bănică Jr. şi Lavinia Pârva au trecut peste toate diferențele și se iubesc discret, momentan savurând o vacanţă exotică, în America de Sud.

Un merit în reușita relației lor o au și socrii lui Ștefan, oameni simpli, cu venituri modeste, dar care şi-au sprijinit fiica şi în alegerile amoroase, şi în cele profesionale.

Florin Pîrva, 58 de ani, socrul lui Bănică, este funcţionar public în cadrul Primăriei Timişoara şi are un venit anual de 30.022 lei, potrivit Click.

Stela Pârva, 54 de ani, mama Laviniei, este pensionară şi încasează o pensie de 765 lei, în total 9.190 lei pe an.

Diferenţa de venituri dintre ginere şi socri este uriaşă, ţinând cont că Ştefan Bănică este unul dintre cei mai bine cotaţi artişti autohtoni. Pentru show-urile sale live, Bănică percepe un onorariu de 10.000 de euro, asta însemnând că, într-o oră, îşi bagă în conturi venitul pe un an al socrului!

La acestea se adaugă și contractele TV sau cele de imagine, care îi sporesc conturile, conform b1.ro.

În plus, în fiecare an, Bănică Jr. are încasări uriaşe şi în urma concertelor din decembrie, de la Sala Palatului, 2017 fiind cel de-al 16-lea an consecutiv de când organizează acest eveniment.

Nici Laviniaa nu stă rău, froamoasa timişoreancă primind şi ea aproximativ 2.500 de euro pentru un concert.

Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică s-au căsătorit în secret, în Bulgaria, în septembrie 2017.

Foto: viva.ro