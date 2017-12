Singură, fără ajutor, o mamă din Timiş luptă pentru a îndeplini visul celor cinci copii ai ei

O tânără din Șag a ieșit victorioasă dintr-o relație toxică pe care a avut-o cu soțul ei vreme de aproape două decenii. Cosmina Cuza are 39 de ani și cinci copii, cu vârste între trei ani și jumătate și 16 ani. Femeia s-a îndrăgostit și a încercat ulterior să-și salveze relația vreme de mai mulți ani, însă viața a luat o turnură cu totul neașteptată pentru ea.

Decisă să înceapă o etapă nouă, Cosmina a plecat cu soțul ei în Finlanda. Pe atunci, cei doi aveau un copil. Acolo familia li s-a întregit cu încă patru membri. Și totul ar fi decurs normal, dacă soțul ei nu ar fi căzut în patima alcoolului.

”E greu să încerci să rupi lanțurile unui om când acestuia îi plac”, spune Cosmina. Certurile s-au înmulțit, iar acest lucru îi afecta foarte mult pe copii. ”Era un șoc pentru ei să audă din gura tatălui lor că îi va rupe mamei capul sau că o va omorî în fața lor. Erau mici, speriați, afectați. Trebuia să fac ceva. Am fost nevoită să mă mut în altă țară pentru a mă elibera. Nu am putut să înțeleg cum poate fi mai important pentru un tată să aibă o sticlă cu alcool lângă el decât să simtă îmbrățișarea copiilor”, își amintește femeia.

Autoritățile din Finlanda au decis să o sprijine, oferindu-i un apartament în care să locuiască, însă fără soț. Acesta din urmă însă voia să o urmeze pe Cosmina în noua locuință, motiv pentru care femeia a decis să aleagă o altă strategie.

Au venit, în urmă cu circa trei ani, în România, în vacanță, au început să renoveze casa din Șag pe care o au, iar la un moment dat Cosmina a plecat împreună cu copiii la mama ei, în Timișoara, motivând că nu poate locui în Șag, în condiții de șantier.

”El ne-a dus în Timișoara, iar după ce s-a închis ușa în urma lui i-am spus mamei: <Ușa aceea s-a închis definitiv pentru el>. Și așa a fost. Am început procedurile de divorț și, cu toate că nimeni nu credea că voi obține tutela tuturor copiilor, am reușit. Am rămas în România, fără ajutor. M-am mutat la Șag cu copiii și am încercat să încep o viață nouă”, spune Cosmina.

Deocamdată nu se poate angaja, însă speră că atunci când cel mai mic dintre copii va ajunge la școală, în clasa întâi, va reuși să îi învețe pe toți să se descurce singuri, să-și pregătească o masă simplă de prânz și astfel ea să își poată găsi un loc de muncă. Între timp, încearcă să se descurce cu pensia pe care fostul soț i-o alocă, 200 de euro pentru toți copiii.

”Pentru că nu pot aduce venituri, încerc să mă gospodăresc cum pot. Cresc câteva găini, care-mi sunt de ajutor, iar din pensie mi-am asigurat – sper ca până în februarie anul viitor – lemnele pentru foc. Îmi calculez fiecare bănuț astfel încât să mai pot repara câte ceva prin casă. Acum am strâns bani să schimb o ușă, aici toate sunt vechi, casa nu este într-o stare foarte bună, iar ușile lasă curentul să circule prin încăperi”, afirmă Cosmina.

”Vom avea vreodată o casă frumoasă?”, o întreabă copiii. ”Da, vom avea!”, le răspunde mama, care nu s-a lăsat doborâtă de greutăți. Este o promisiune pe care a făcut-o în fața celor mici și pe care se străduiește să o îndeplinească.