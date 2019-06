Șefa DSP Timiș ne somează să oprim dezvăluirile din culisele instituției, altfel… “va lua atitudine”

În loc să demisioneze urgent și, eventual, să-și translateze competențele în primăria cumnatului său, la Dumbrăvița, Cornelia Cismaș-Malac s-a gândit că ar fi mai nimerit să ne trimită un drept la replică, în urma articolului publicat în 23 noiembrie, în ediția online, și intitulat “Tensiuni şi jigniri într-o instituţie din Timişoara. Un angajat este persecutat pentru că a vrut să… recupereze un prejudiciu!”.

Ne face o plăcere deosebită să lucrăm cu materialul clientului, așa că vă vom prezenta creația șefei Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș, urmată de o analiză pe text.

În contratimp cu șefa DSP: când o întrebăm, nu răspunde, când n-o întrebăm, vrea să vorbească

În prefața acestuia, câteva precizări. În mod normal, înainte de publicarea articolului respectiv, am fi contactat-o pe doamna Cismaș-Malac pentru a-i solicita un punct de vedere referitor la situația prezentată de angajatul DSP Timiș, în calitate de avertizor în interes public, în sesizarea înaintată ministrului sănătății.

Având însă în vedere antecedentele din comunicarea cu directorul interimar al Direcției de sănătate (așteptăm încă de la Cornelia Cismaș-Malac lămuririle promise, acum o lună!, cu privire la acordarea nelegală a autorizației sanitare de funcționare centrului stomatologic pentru elevi al Primăriei Timișoara, precum și răspunsurile punctuale la două întrebări simple – cum a putut aviza DSP Timiș programul halucinant, imposibil și ilegal de ore de gardă în cazul medicului de familie care a prestat 49 de zile de gardă într-o… lună în mai multe centre de permanență din Timiș, respectiv, cine este angajatul DSP Timiș care a acoperit această ilegalitate), n-am mai deranjat-o pe doamna Cismaș-Malac. Se pare că ne-am înșelat, șefa Direcției de sănătate se afla, de această dată, într-o pasă mai bună și ne-ar fi răspuns cu promptitudine. Pe de altă parte, în finalul articolului menționat mai sus, am scris așa:

“Ieri, la orele prânzului, curioși să aflăm reacția destinatarului sesizării, i-am solicitat, printr-un mesaj telefonic, un punct de vedere doamnei ministru Sorina Pintea pe acest subiect.

Până la ora închiderii ediției nu ne răspunsese. În momentul în care doamna Pintea ne va furniza punctul de vedere solicitat, îl vom publica”.

Dacă doamna Cismaș-Malac a reacționat, după aproape o săptămână, prin acest drept la replică, în schimb, doamna ministru Sorina Pintea n-a catadicsit să ne răspundă în vreun fel, deși încercările noastre de a obține un punct de vedere și după publicarea articolului au fost multiple.

Și acum dreptul la replică

“În calitate de conducător al Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș, am dispus o misiune de audit public intern ad-hoc, dispus pentru lămurirea situației, a eventualelor greșeli, erori, precum și în vederea identificării persoanelor care se fac vinovate de situația creată în ceea ce privește sumele prezentate spre decontare, greșit, nejustificat.

Până la finalizarea acestor verificări nu putem acuza pe nedrept vreun funcționar din cadrul instituției noastre sau al Primăriei Municipiului Timișoara.

Susținerile funcționarului în atribuțiile căruia intră calculul sumelor datorate personalului medical angajat în cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de învățământ sunt nefondate și, în mare, doar invective ce demonstrează disperarea și dorința de a-și ascunde propria vinovăție.

Inițierea unor verificări are doar menirea de a stabili dacă banul public a fost în mod corect și judicios cheltuit, dacă toate persoanele îndreptățite au primit sumele corect individualizate și cuvenite pentru munca prestată în scopul corectării eventualelor erori, nu pentru linșajul public al vreunui funcționar public, chiar dacă acesta trebuie să răspundă profesional pentru neîndeplinirea întocmai și la timp a atribuțiunilor de serviciu.

După finalizarea verificărilor interne urmează să dispunem măsurile necesare a fi luate de către instituție în vederea remedierilor necesare, dacă acestea se impun, urmând a da publicității concluziile finale, pentru o corectă informare.

Până atunci, vă solicităm să vă abțineți de la publicarea unor articole cu caracter defăimător, de-a dreptul calomnioase, în caz contrar apreciind necesar a lua atitudine față de articolele scrise la comandă sau, pur și simplu, cu caracter denigrator, a căror consecință directă o reprezintă subminarea activității instituției și a conducerii acesteia”.

Comiții și comitete…

Bun, să le luăm pe rând. Șefa DSP Timiș zice că a ordonat să se facă un audit și că doar la finalizarea auditului poate să arate cu degetul vinovații. Treaba asta cu auditul este strict problema dumneaei, jurnaliștii prezintă faptele în momentul desfășurării lor, nu ne poate obliga nimeni să așteptăm nici o anchetă internă.

Înainte de publicarea articolului, am verificat informațiile și totul s-a confirmat: medicii și asistentele medicale angajați de Primăria Timișoara și plătiți de Ministerul Sănătății și-au primit salariile cu întârziere de o săptămână; blocajul s-a produs ca urmare a descoperirii făcute de funcționarul care a trimis sesizarea la minister, și anume faptul că primăria nu a respectat clauzele contractului încheiat în luna martie 2018 cu DSP Timiș și a angajat 16 persoane în plus pe parcursul acestui an, solicitând de la DSP bani și pentru aceștia, deși Ministerul Sănătății emisese, la începutul lunii martie, o adresă prin care anunța toate direcțiile de sănătate din țară că vor fi plătite doar salariile personalului medical angajat de primării până la finele anului 2017; funcționarul care a descoperit încălcarea contractului de către primărie a propus conducerii DSP Timiș recuperarea prejudiciului, în timp ce „soluția” găsită de Cornelia Cismaș-Malac era… solicitarea unor fonduri suplimentare de la Ministerul Sănătății, care să acopere paguba creată de mișmașurile primăriei. Deci?! De ce ar fi trebuit să așteptăm concluziile auditului?

Oricum, toată faza se potrivește la marele fix cu celebra zicală “Dacă vrei să îngropi o problemă, fă o comisie!”. Iar dacă doamna Cismaș-Malac avea nevoie de un audit ca să descopere ceea ce era vizibil cu ochiul liber – și anume că Primăria Timișoara a trișat -, e limpede că deține toate atuurile pentru a ocupa pe mai departe postul de director executiv interimar… Cornelia Cismaș-Malac e născută să fie lider, nu trebuie să dea nici un concurs ca să demonstreze ce poate, a demonstrat deja, poate rămâne șefă pe viață la DSP Timiș.

Unde-s invectivele!?

Dreptul la replică denotă, în continuare, faptul că șefa DSP Timiș nu are proprietatea termenilor, dumneaei afirmând că susținerile funcționarului în cauză sunt “invective”… Păi hai să vedem care este definiția din dicționar a cuvântului “invectivă”: “expresie violentă, jignitoare, ofensatoare, vorbă de ocară la adresa cuiva; injurie”.

În care pasaj din sesizarea publicată în articol a descoperit doamna Cornelia Cismaș-Malac expresii violente sau injurii?! Dimpotrivă, e ca la Radio Erevan: nu angajata DSP a insultat-o pe șefa sa, ci aceasta din urmă este acuzată că folosește expresii jignitoare!

Uite cine vorbește!

Trecem la pasajul următor, din care aflăm că, brusc și dintr-odată, Cornelia Cismaș-Malac și-a descoperit menirea în această viață: aceea de a veghea la corecta și judicioasa cheltuire a banului public! Serios?!

Am trăit să o vedem și pe asta: vajnica luptătoare pentru înființarea cu orice preț a unor centre de permanență inutile și bugetofage, în care „prestează” sute de ore fictive superdoctorițe dotate cu darul teleportării și sora de cruce a vedetei Primăriei Timișoara, Rodica Aurelian, pe care o acoperă de ani de zile prin neparticiparea DSP Timiș la concursurile de recrutare organizate de municipalitate pentru ocuparea posturilor vacante de medici și asistente în cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară (o sfătuim pe doamna Cismaș-Malac să lectureze cu atenție Ordinul nr. 869/2015 al ministrului sănătății, pe care-l încalcă cu grație de când a ajuns în fotoliul de șef la DSP Timiș), a ajuns să pozeze în marea apărătoare a banului public! Uluitoare metamorfoză, treziți-ne când se termină filmul!

În ceea ce privește “concluziile finale, pentru o corectă informare”, îi transmitem șefei DSP Timiș să nu se mai obosească, își bate capul degeaba, noi ne-am lămurit ce înseamnă “corecta informare” în viziunea dumneaei.

Cine spune adevărul?

În finalul textului trimis la redacție, Cornelia Cismaș-Malac iese din sfera dreptului la replică și intră pe un teren sensibil, cel al intimidărilor și amenințărilor.

Explicăm, cu liniuță, ca să înțeleagă doamna director interimar cât mai bine: – oricât de mult și-ar dori dumneaei și alții ca ea, inclusiv cumnatul din Dumbrăvița, să ne abținem de la a dezvălui adevărul, îi anunțăm că nu se poate; – simpla enumerare a epitetelor “defăimător”, “calomnios”, “denigrator” la adresa articolelor noastre nu este suficientă, ar fi trebuit ca doamna Cismaș-Malac să ne indice concret care sunt afirmațiile de această natură și care sunt articolele care le conțin, poate va fi la obiect data viitoare, abia așteptăm să facem o nouă analiză pe text; – noi nu subminăm activitatea DSP Timiș, ci prezentăm fapte petrecute în interiorul instituției, ceea ce, e adevărat, poate irita sau chiar enerva conducerea acesteia, dar asta deja nu mai e problema noastră.

În ceea ce privește articolele scrise la comandă de subsemnatul, îi lansez o provocare atotștiutoarei șefe a DSP Timiș: mergem amândoi la o testare poligraf – detectorul de minciuni în limbaj popular –, unde eu voi răspunde la întrebările-cheie cu privire la “articolele scrise la comandă”, iar dumneaei la chestiunile dezvăluite de ziarul nostru în materialele recente – autorizația sanitară de funcționare acordată nelegal centrului stomatologic al PMT, motivele reale care au stat la baza înființării nejustificate de centre de permanență și adevărul despre avizarea de către DSP Timiș a programului orelor de gardă în cazul medicului de familie care a reușit să presteze 49 de zile pe… lună în aceste centre, neparticiparea reprezentanților DSP Timiș, prin încălcarea legii, la concursurile de angajare organizate de primărie pentru ocuparea posturilor vacante de medici și asistente medicale și, nu în ultimul rând, adevărul gol-goluț despre tentativa de mușamalizare a mișmașurilor făcute de PMT, în cazul solicitării la plată a salariilor celor 16 medici și asistente angajați pe șest în acest an. Iar rezultatele testării cu detectorul de minciuni le publicăm apoi integral în ziarul nostru.

Îi oferim Corneliei Cismaș-Malac ocazia de a-și dovedi sinceritatea odată pentru totdeauna și de a demonstra reaua-credință în ceea ce ne privește. Dacă nu acceptă provocarea, înseamnă că toate acuzațiile pe care ni le-a aruncat în finalul dreptului la replică sunt – cităm din clasici – “doar invective ce demonstrează disperarea și dorința de a-și ascunde propria vinovăție”.