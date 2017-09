Şcoli repetente înaintea începerii noului an şcolar

Altădată o unitate de învăţământ căutată de elevii din judeţul Timiş, Colegiul Tehnic „Azur” a devenit tot mai neatractiv pentru tinerii de azi. O dată cu acest dezinteres, în contextul în care şi industria chimică a cunoscut un regres permanent, azi unitatea mai numără în jur de 600 de elevi.

Neglijată în timp de autorităţile locale, clădirea în care se află colegiul tehnic s-a degradat tot mai mult, astfel că etajul superior nu mai poate fi utilizat din cauza infiltraţiilor de apă din acoperiş.

urmare, elevii vor studia doar în sălile de clasă de la parter, până la rezolvarea problemei. Unitatea de învăţământ are autorizație de funcţionare, dar cu termene de remediere. Nici cantina ce aparţine de această şcoală nu va funcționa tot din cauza infiltaţiilor la acoperiş.

Ca şi cum nu ar fi de ajuns, asfaltul din faţa Colegiului Tehnic „Azur” este plin de gropi, iar la intrare totul pare desprins dintr-o altă epocă, coridorul purtând patina unor vremuri trecute. Potrivit Irinei Cazacu, director-adjunct al colegiului, etajul al II-lea a fost zugrăvit în urmă cu doi ani, iar primul, cu un an înainte.



„Doar două săli de clasă sunt afectate de infiltraţii la cel de-al doilea etaj, dar noi am preferat să-l închidem. Dacă până acum am reuşit ca, în regie proprie, să reparăm acoperişul din bitum, practic îl peticeam, acum, din cauza ploilor abundente, acesta s-a degradat şi nu am mai avut posibilitatea. Primăria Timişoara a promis că se va implica şi va rezolva situaţia”. Şcoala nu are nici măcar ferestre de termopan, şi arată ca dintr-un alt timp.

Probleme sunt la mai multe unităţi de învăţământ din judeţul Timiş, care încă nu sunt pregătite pentru începerea noului an școlar. Nouă școli sunt neautorizate sanitar, dintre care șapte grădinițe și două școli, toate în mediul rural. De asemenea, alte 24 de unități autorizate au primit o notificare negativă de certificare a conformității.

„Problemele la școlile cu notificări negative sunt lipsa apei curente, clădiri degradate în exterior, unele chiar și în interior, în sălile de clasă, prea puţine grupuri sanitare comparativ cu numărul elevilor care-și desfășoară activitatea în acele unități școlare, mobilier degradat, desfășurarea activității de tip after-school fără a se asigura spațiu separat pentru servirea mesei etc. Acestea sunt principalele deficiențe pentru care nu se poate acorda autorizația sanitară”, a explicat un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică.

Cu mai puţin de două săptămâni înainte de începerea anului şcolar, 293 de unități de învățământ din județul Timiș nu dispun de camere de supraveghere video și nici nu au contract cu vreo firmă de pază. De asemenea, 98 de unități de învățământ nu au autorizație de securitate la incendiu.

În județul Timiș funcționează 590 de școli și grădinițe de masă, plus nouă școli pentru învățământul special și cinci cluburi de copii și sportive. În 11 septembrie, şcoala va începe pentru 92.000 de elevi timişeni.