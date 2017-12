SCANDALOS! Elevii cu probleme medicale din Timiş au fost puși la ”dietă” de directorii școlilor

Conducerile școlilor timișene au păpat hrana și banii copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) – copii cu diverse afecțiuni ori dizabilități – din județ integrați în școli de masă. Sumele care li se cuveneau elevilor cu CES au ajuns în bugetele instituțiilor școlare, însă nu defalcate, astfel că directorii i-au cheltuit după bunul plac. Surprinzător sau nu, nimeni nu va fi tras la răspundere, iar sumele nu vor fi recuperate.

”Este vorba de 16 lei pentru hrană pentru fiecare zi lucrătoare, plus banii pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, transport și materiale cultural-sportive, sume care sunt calculate pe grupe de vârstă. Sumele au fost prevăzute în bugetele școlilor, dar nu defalcate și nu s-au acordat elevilor care ar fi trebuit să beneficieze de ele. Banii au venit împreună cu salariile și alte cheltuieli. Nu se mai recuperează aceste sume… Hotărârea după care trebuie acordate era din 7 ianuarie 2015, dată de la care se pune în aplicare. Am solicitat sprijinul Consiliului Județean Timiș (CJT), iar sumele se vor da retroactiv”, ne-a declarat inspectorul școlar Diana Bumbăcilă, de la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Timiș.

Numai că legea s-a modificat înainte de începutul noului an școlar. Dacă acum banii vor veni din bugetul CJT, anul trecut primăriile pe raza cărora se aflau unitățile de învățământ aveau responsabilitatea în această problemă.

”Cu 1 septembrie s-a dat hotărârea ca finanțarea să fie asigurată de consiliile județene. Am făcut o adresă către inspectoratul școlar pentru a vedea câți elevi sunt în această situație, iar în această săptămână vom stabili cum trebuie plătiți acești bani. În 28 octombrie avem rectificarea bugetară și vrem să cuprindem sumele respective. Dacă se aprobă, în noiembrie copiii își vor primi bani, inclusiv cei care li se cuvin pentru septembrie și octombrie”, ne-a declarat Titu Bojin, președintele CJT.

Anul trecut, peste 750 de copii cu deficiențe (afecțiuni incurabile ca tetraplegie, hipoacuzie, ADHD și altele) învățau în școlile de masă din județul Timiș.

În Timișoara, peste 500 de copii și tineri (de la cei mai mici și până la vârsta de 26 de ani) nu au beneficiat de alocație de hrană și de bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, transport și materiale cultural-sportive, care li se cuvin de drept.

Conform Legii 272 din 2004 republicată și Legii 1 din 2011 actualizată (articolul 51 din Legea educației naționale), copiii și tinerii cu CES (cerințe educaționale speciale) înscriși în învățământul de masă au aceste drepturi în cuantumul stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 904 din 2014. Este vorba de alocația de hrană de 12 lei pe zi pentru copiii de până în trei ani și de 16,6 lei pe zi, pentru cei peste această vârstă, limita superioară fiind de 26 de ani.

Totodată, aceștia beneficiază de bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, transport, materiale cultural-sportive: 366 de lei pe an pentru antepreșcolari, 498 de lei pe an pentru cei cu vârsta de până la șapte ani inclusiv, 611 lei pe an pentru cei de până la 14 ani, 754 de lei pe an până la majorat și 844 de lei pe an până la 26 de ani.

”La Craiova, de la 1 martie, copiii primesc aceste drepturi printr-o hotărâre a consiliului local. În alte județe banii au venit de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau de la Consiliul Județean”, spune Diana Bumbăcilă.

La Timișoara nu știe nimeni să fi existat o astfel de hotărâre, însă, – conform reprezentanților IȘJ Timiș, banii destinați copiilor cu CES au ajuns în bugetul școlilor, dar directorii nu i-au împărțit pentru că nu erau ”etichetați”, ci au venit la grămadă cu alte sume.

Pentru hrană, într-o lună, un copil ar fi beneficiat de peste 300 de lei, o economie în buzunarul părinților care astfel și-ar fi permis să-și ducă copiii la diverse terapii de recuperare medicală, la psiholog sau logoped, în funcție de afecțiuni.

Câteva zeci de părinți din Timișoara și din zonele limitrofe s-au zbătut încă de la începutul acestui an pentru drepturile copiilor lor. Din păcate, faptic nu i-au ajutat nici directorii școlilor, nici IȘJ Timiș, nici primăriile, nici DGASPC Timiș, nici Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, nici Avocatul Poporului. Între timp, mai mulți părinții s-au informat cu privire la legislație, iar numărul beneficiarilor aproape că s-a dublat.

”În prezent, în Timiș sunt 1.300 de elevi cu CES în școlile de masă. Predomină afecțiuni mentale cu coeficient la limita minimă, probleme de auz, văz, dar și autism și cei hiperkinetici cu ADHD. Toți elevii cu CES au curiculă adaptată”, a precizat Diana Bumbăcilă.