Sărbătoarea folclorului mondial, la a 28-a ediție. Vezi programul festivalului

Festivalul Inimilor, dedicat folclorului de pe întreg mapamondul, a început aseară, pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor, cu un spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Timișul”, gazda festivalului, precum și de ansamblurile „Zestrea Gugulanilor” din Caransebeș, „Armenișana” din Armeniș”, „Banatul” din Timișoara, Grupo „Francisco de Goya” din Spania, „Gíbaro de Puerto Rico” din Puerto Rico, Folk Dance Ensemble „University 2″ din Georgia și „Doina Gorjului” din Târgu Jiu.

Desfășurat sub semnul prieteniei și al păcii, regalul folclorului mondial îi invită pe spectatori să descopere prin dans, muzică şi porturi tradiționale o mică parte a patrimoniului cultural internaţional. Timp de cinci zile, muzica și dansul de pretutindeni vor purta publicul prezent în Parcul Rozelor spre noi culturi, pentru a descoperi și înțelege mai bine tradițiile și obiceiurile specifice fiecărei ţări invitate. Festivalului Inimilor este primul eveniment românesc înscris în calendarul CIOFF (Comitetul Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice), și aflat sub patronaj UNESCO.

Ediția din acest an se va bucura de participarea extraordinară a unor artiști reprezentând țări precum Argentina, Bulgaria, Columbia, Georgia, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, Republica Belarus, Serbia, Spania și Turcia, iar diversitatea folclorică a României va fi reprezentată de prestigioasele colective artistice „Mureșul” din Târgu Mureș, „Cindrelul-Junii Sibiului” din Sibiu, „Doina Gorjului” din Târgu Jiu, „Ciprian Porumbescu” din Suceava, „Dor Transilvan” din Cluj Napoca, „Transilvania” din Baia Mare şi „Bihorul” din Oradea. Nu vor lipsi nici ansamblurile timişorene „Banatul”, „Doina Timișului” şi „Timișul”, formațiile minorităților naționale „Eszterlanc” și „Mladost”, precum și formații ale așezămintelor culturale din județele Caraș-Severin, Arad și Timiș.

Programul festivalului

Astăzi, la ora 18,30, la Catedrala Mitropolitană, va avea loc depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării, în memoria eroilor Timișoarei, urmată de celebra paradă a portului popular, care se va desfăşura pe traseul Catedrală – Operă – Catedrală – Parcul Rozelor. În parc, începând cu ora 19,30, după alocuțiunile de salut ale autorităților locale, se va da startul muzicii și dansului folcloric de pretutindeni, în susținerea ansamblurilor: „Ghiocelul” – Giroc, „Edelweiss” – Deta, „Apăteana” și „Iorgovanul”– Arad, „Mladost” – Timișoara, „Lugojana” – Lugoj, „Bihorul”- Oradea, „Transilvania” – Baia Mare, Academia de Danzas y Compañía Internacional „Desde el Alma” – Argentina, „Ciprian Porumbescu” – Suceava, Izmir Hanci Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü (Aegean Folk) – Turcia, „Cindrelul – Junii Sibiului” – Sibiu, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, „Mureșul” – Târgu Mureș.

Mâine, tot de la 19,30, în Parcul Rozelor, vor evolua ansamblurile „Cununița”- Bănia, Folk Ensemble „Balkan Youth” – Bulgaria, „Doina Timișului” – Timișoara, Representative Silesian Song and Dance Ensemble „Wroclaw” – Polonia, „Dor Transilvan” – Cluj Napoca, Folk Dance and Music Group „Belaya Rus” – Republica Belarus. Cea de-a treia seară a festivalului va fi încheiată de un itinerar folcloric cu Andreea Voica și Ansamblul “Timișul”.

Spectacolul din data de 8 iulie va începe tot de la ora 19,30, cu ansamblurile: „Timișul” – copii – Timișoara, „Cununița”- Bănia, „Eszterlanc” – Timișoara, „Kud Majdanpek” – Serbia, „Ballet Folclorico de Casanare” – Columbia, Folk Ensemble „Balkan Youth” – Bulgaria, Grupo „Francisco de Goya” – Spania, Izmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü (Aegean Folk) – Turcia, Academia de Danzas y Compañía Internacional „Desde el Alma” – Argentina, Representative Silesian Song and Dance Ensemble „Wroclaw” – Polonia, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Folk Dance Ensemble „University 2″ – Georgia, „Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico, Folk Dance and Music Group „Belaya Rus” – Republica Belarus, „Dor Transilvan” – Cluj Napoca.

Ultima zi a festivalului, duminică, va aduce dansul, muzica și porturile tradiționale atât dimineața, de la ora 11,30, la Muzeul Satului Bănățean, cât și seara, de la 19,30, în Parcul Rozelor.

Regalul folcloric din ultima seară va fi oferit publicului de către ansamblurile: „Kud Majdanpek”- Serbia, Ballet Folclorico de Casanare – Columbia, Folk Ensemble „Balkan Youth” – Bulgaria, Grupo „Francisco de Goya” – Spania, Ġzmir Hancı Folklor ve Müzik Gençlik Kulübü (AegeanFolk) – Turcia, participanți la seminarul de folclor, Grupo Folclórico de Viana do Castelo – Portugalia, Representative Silesian Song and Dance Ensemble „Wroclaw” – Polonia, Academia de Danzas y Compañía Internacional „Desde el Alma” – Argentina, Folk Dance and Music Group „Belaya Rus” – Republica Belarus, „Gíbaro de Puerto Rico” – Puerto Rico şi Folk Dance Ensemble „University 2″ – Georgia.