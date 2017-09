Sărbătoare mare la Orţişoara

Orţişoara a fost în mare sărbătoare, la sfârşitul săptămânii trecute. Ruga localităţii a reuşit să adune laolaltă aproape toată suflarea comunei, nelipsind nici oaspeţi din alte părţi.

Lumea a fost atrasă, îndeosebi, de programul artistic extrem de bogat, succesul fiind garantat de prezenţa unor nume de rezonanţă ale show-bizului românesc: Antonia şi Alex Velea.

Nici spectacolul folcloric nu a fost mai prejos, cu solişti precum Zorica Savu, Ciprian Pop şi formaţia Pro Datina. S-a cântat, s-a dansat, lumea a petrecut pe cinste, iar frigăruile şi berea rece au picat numai bine într-un asemenea antren muzical.

Tineretul era mai mult interesat de ceea ce se întâmplă pe scenă, cei trecuţi de o anumită vârstă au preferat terasele, în timp ce copiii s-au bucurat de parcul de distracţii, cu jocuri de diferite feluri.

Duminică, s-a organizat un maraton al copiilor, la final oferindu-se un ospăţ pentru toţi participanţii.

„Ne bucurăm că am fost toţi împreună şi că am reuşit să organizăm o sărbătoare de care oamenii să-şi amintească mereu cu mare drag şi să o aştepte în fiecare an. Orţişoara merită acest lucru”, a declarat primarul Aleodor Sobolu.

Ruga de la Orţişoara a fost organizată de primărie, împreună cu consiliul local şi parohia ortodoxă.