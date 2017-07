Salarii de lux în administrația publică din Timiș

Nici nu s-au stins bine ecourile unei analize asupra câștigurilor realizate anul trecut de funcționarii publici din administrația locală, că o nouă majorare a salariilor bugetarilor a avut loc chiar vineri, atât la Consiliul Județean Timiș, cât și la Primăria Timișoara, în urma intrării în vigoare, la 1 iulie, a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Dacă pornim de la ideea că, de exemplu, un șofer de la CJT, cu studii medii sau școală generală, va avea salariul brut de cel puțin 2.930 de lei (la care se adaugă sporul de vechime), o poziție, de orice fel ar fi ea, în cadrul unei organigrame din administrația locală va ajunge să fie invidiată de mulți angajați din mediul privat. Desigur, se speră că aceste majorări se vor reflecta și în servicii de calitate superioară, dar oamenii au rămas aceiași, doar salariile le-au crescut.

După ani îndelungați în care au privit cu jind la salariile colegilor de la Primăria Timișoara, angajații Consiliului Județean Timiș, ai Direcției pentru Protecția Copilului, ai Direcției de Evidența Populației și ai Direcției de Prestări Servicii vor avea parte, din această lună, de salarii subtsanțial majorate. Grilele sunt publice și pot fi consultate în anexele proiectelor de hotărâre aprobate de aleși.

În continuare, prezentăm câteva exemple, menționând că este vorba despre salariile brute. Pentru personalul contractual, un consilier la cabinetul președintelui, cu studii superioare, cu gradația zero (cea mai mică) primește un salariu de 6.207 lei, unul cu studii medii, gradația zero – 2.583 de lei, un îngrijitor cu gradația zero (studii medii sau școală generală) – 2.155 lei, un șofer cu gradația zero (studii medii sau școală generală) – 2.930 de lei, iar un tâmplar sau un zugrav pleacă de la un salariu de 2.507 lei.

Dacă trecem la funcționarii publici, riscăm să ne cam ia amețeala. Astfel, un director general va avea 11.100 de lei, un director excutiv – 10.500, un șef de serviciu – 9.750 și un șef de birou – 9.380. Salariul unui consilier debutant pleacă de la 3.260 și ajunge până la 8.063 de lei, iar cel al unui referent (cu studii superioare de scurtă durată), de la 3.000 la 6.741 de lei.

Salariile de la Protecția copilului și Prestări Servicii nu sunt atât de spectaculoase, pentru că acolo au fost venituri foarte mici, dar nu sunt nici de lepădat.

Opacitate totală la Primăria Timișoara

Dacă la CJT ne-am lămurit pe deplin cu grila de salarizare, nu același lucru se poate spune despre Primăria Timișoara. Consilierii locali au aprobat, tot ieri, majorarea salariilor pentru angajații primăriei, ai Direcției fiscale și ai Poliției locale. Primarul Nicolae Robu a dat dispoziție, chiar în timpul ședinței, ca grilele să fie publicate pe site-ul instituției, dar se pare că autoritatea Domniei Sale este pusă la îndoială de anumiți funcționari, pentru că ordinul nu a fost îndeplinit. Pretextul ar fi că trebuie menținută confidențialitatea cu privire la datele personale, dar acesta nu se susține, pentru că nimeni nu a cerut statele de plată nominal, doar grila.

Unele detalii le-a oferit, totuși, chiar primarul: „Au fost majorate salariile cu 300 de lei la toți angajații. Astfel, la cei cu salarii mari creșterea procentuală e mai mică, iar la cei salarii mici, mai mare. Așa am considerat că este potrivit. Există angajați care sunt și ei importanți și aveau salarii foarte mici.

Dacă mergeam cu procente, discrepanțele între salariați s-ar fi amplificat, deși cantitatea, calitatea, răspunderea muncii nu reflectă diferențe atât de mari. Acum am fost presați de timp, dar anul viitor am putea avea o abordare diferită, poate generăm și niște criterii de performanță, pentru că așa ar fi corect”. Putem presupune că este vorba despre 300 de lei în sumă brută, aceasta urmând să fie adăugată la fiecare angajat al municipalității. Dacă facem un calcul teoretic, la un salariu brut de 3.500 de lei, un funcționar din primărie va câștiga net cu 211 lei în plus, începând din această lună. O fi mult, o fi puțin?