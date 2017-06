S-a dat startul distracției non-stop de la Revolution Festival

Trei zile și trei nopți de distracție, concerte, activități, afterparty-uri și multe alte surprize. Asta li se pregătește vizitatorilor Revolution Festival. Nebunia începe joi, 1 iunie, și va continua, fără încetare, până pe 3 iunie. Pentru petrecăreții revoluționari s-a organizat și transport gratuit către Muzeul Satului Bănățean, locația Muzeului.

Începând cu ora 14, toată lumea este invitată să intre în minunatul univers Revolution Festival. În prima zi a evenimentului distracția este asigurată de nume precum: Rudimental DJ set, Dubioza Kolektiv, Gojira + Planet H, Șuie Paparude, BAB, All friends band, E-AN-NA la Music Guru Stage, Lee Buridge, Premiesku live, ABC, Luka Vuković și Ivan Radojević la Electric Apex Stage, Bleed Someone Dry, Godsleep, Katara, Ostring Fest Slot, Dead Joker, Monokrom, Dungaree și Fantazia la Extreme Music Stage, Genmaica soundsystem at Zion Love Stage și Manda, Alien tree, Mozza, Zarma, XDA și BHex b2b SunRa la Gaia Trance Stage. Un program cu totul nebun are loc și la

LUNATICA – Orașul Revoluționar, acolo unde visele devin realitate. Aici se pun în scenă diferite spectacole, printre care și „Circus Mundi”, realizat de Teatrul Auăleu. De asemenea, performeri din toate colțurile lumii se vor întâlni în cadrul Lunatica pentru a oferi publicului show-uri de neuitat.

Dacă serile și nopțile sunt dedicate muzicii, pe timpul zilei vizitatorii Revolution se pot bucura de o mulțime de workshop-uri, o zonă chill, o zonă Star Wars și multe altele. Nu uitați că anul acesta la festival s-a pregătit și un program pentru copii, așa că micuții sunt bineveniți.

Ca totul să fie cât mai ușor, există și transport gratuit către și de la festival. Astfel, pe linia 46 vor circula, din jumătate în jumătate de oră, autobuze. Plecarea către festival se face de la stația de la Bastion. Transportul gratuit va fi valabil în toate cele trei zile Revolution în intervalul orar 18 P.M – 7 A.M.

Biletele pentru festival se pot cumpăra de la intrare în Muzeul Satului Bănățean. Prețul unui abonament pentru trei zile este 125 de lei. Vă reamintim că în schimbul biletului de festival veți primi o brățară pe care trebuie să o păstrați pe mână pe durata întregului festival. Dacă vă rupeți brățara sau o pierdeți sunteți obligați să cumpărați un bilet nou. Ghidul complet al regulilor Revolution Festival poate fi consultat aici (http://revolutionfestival.com/ro/info/).