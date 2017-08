Rugă mare într-o comună din Timiş! Cel mai tânăr ansamblu folcloric din judeţ iese la rampă

Cel mai tânăr ansamblu folcloric din judeţul Timiş repetă de zor pentru prima ieşire la rampă, care va avea loc în 14 august, cu ocazia rugii din comuna Giera.

Chiar dacă, iniţial, a fost nevoie de multă… muncă de lămurire pentru atragerea copiilor în nou înfiinţata echipă de dansuri populare, căci tinerii nu dădeau semne c-ar fi fost interesaţi să se rupă de jocurile pe calculator de dragul celor bănăţene şi strămoşeşti, până la urmă s-a alcătuit formaţia, iar instructorul profesionist Cătălin Voicu a ştiut cum să-i motiveze pe dansatorii în devenire.

„Nu prea s-a înghesuit nimeni când am dat de veste că dorim să creăm ansamblul de la Giera. Cei mici nu păreau prea curioşi să se înscrie, să înveţe paşii de dans şi să facă performanţă artistică. Ba mai mult, strâmbau din nas când auzeau de muzică populară, căci gusturile lor în materie sunt diferite. Am discutat cu părinţii fiecăruia dintre posibilii candidaţi la lumea scenei şi, până la urmă, am reuşit să adunăm un număr de perechi suficient pentru… startul formaţiei noastre”, ne-a spus Margareta Luţă, responsabil cu relaţiile publice la Primăria Giera.

Tot ea ne-a condus la căminul cultural din localitate, pentru a-i întâlni pe micii dansatori aflaţi chiar atunci la repetiţii, iar coordonatorul echipei ne-a primit cu căldură, consimţind să ne povestească despre munca lui şi a membrilor foarte tânărului ansamblu folcloric.

„Lucrez cu fete şi băieţi de vârste cuprinse între 10 şi 17 ani, iar la ora actuală studiem împreună ABC-ul jocului bănăţean. Până vor prinde experienţă, folosim paşi simplificaţi, pentru că ne dorim ca acest început să stea sub semnul încrederii în forţele proprii. Dintre cele 20-22 de perechi, cât numără grupul, şase vor urca pe scenă la rugă. Sunt sigur că, după o primă întâlnire cu publicul, cu atmosfera unică a oricărui spectacol şi cu aplauzele din final, vor prinde şi mai mult gust pentru această activitate. Îi voi motiva în continuare, organizând cu ei diverse deplasări, la fel cum am făcut în alte comune unde am pus pe picioare asemenea formaţii”, ne-a spus, la rândul lui, Cătălin Voicu.

Cert este că, marţea viitoare, tinerii artişti vor prezenta o suită de dansuri timişene de câmpie, sorocul, întoarse şi învârtite în recitalul pe care-l vor susţine în curtea căminului cultural de la Giera.

Prestaţia lor va prefaţa tradiţionalul concurs gastronomic „Bucate la ceaun”, în cadrul căruia ciobanii din zonă se vor întrece în a arăta că sunt meşteri în pregătirea mielului la proţap, în materie de făcut virşli, brânză gustoasă şi tocăniţe bine condimentate.

Solista de muzică populară bănăţeană Carmen-Popovici Dumbravă va fi invitata din acest an a rugii, iar localnicul Mihăiţă Bolohan, elev al Şcolii Populare de Artă la clasa Anei Pacatiuş, va da şi el proba de talent în faţa consătenilor, însoţit de câţiva colegi cu care studiază canto popular.