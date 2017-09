ROCADĂ la Guvern. Mihai Fifor, senator de Arad, preia portofoliul Apărării, iar Gheorghe Şimon, Ministerul Economiei/ Dragnea: Iohannis, „de principiu”, a agreat aceste propuneri

Liderul PSD a anunţat că Mihai Fifor va prelua portofoliul de la Apărare, urmând ca deputatul Gheorghe Şimon să fie propus ministru al Economiei, funcţie ocupată în prezent de Fifor. Dragnea a declarat că l-a informat pe preşedintele Klaus Iohannis de cele două numiri de la Economie şi Apărare, şeful statului „de principiu” fiind de acord cu noile schimbări din Guvernul Tudose.

„Eram cu premierul Mihai Tudose, l-am sunat pe preşedinte, l-am informat care vor fi propunerile noastre astăzi şi, sigur, a fost de acord. Preşedintele, de principiu, a agreat aceste propuneri. Sigur că o sa le analizeze abia dupa ce vin hârtiile oficial, dar aseară nu a avut reacţie de respingere sau să nu fie de acord cu noi. Sigur, decizia va fi la dumnealui astăzi”, a declarat Liviu Dragnea.

Anunţul nominalizării celor doi a fost făcut după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

„Comitetul executiv naţional a făcut două propuneri către primul ministru, respectiv Mihai Fifor la Apărare, iar la Economie, domnul Gheorghe Şimon. Am avut în ultimele zile mai mult discuţii cu primul ministru referitoare la nominalizarea pentru Ministerul Apărării. Decizia comună a fost Mihai Fifor pentru că e un om responsabil, are avantajul că în ultimele luni a lucrat la Ministerul Economiei ca ministru şi a mers prin ţară, a văzut obiective economice şi în această perioadă a lucrat foarte mult cu MApN pentru industria de aparare. Gheorghe Şimon este un om cu experienţă foarte mare în economie, are o activitate veche în PSD”, a completat preşedintele PSD.

Propunerile pentru funcţiile de ministru al Apărării şi al Economiei au ajuns la Cotroceni

Propunerile privind numirea lui Mihai Fifor în funcţia de ministru al Apărării şi a lui Gheorghe Şimon la Ministerul Economiei au ajuns la preşedintele României, au declarat surse oficiale.

Preşedintele urmează să semneze decretele de numire în funcţie, dacă acceptă propunerile, urmând a se organiza ceremonia de învestire, conform mediafax.ro.

FOTO: specialarad.ro