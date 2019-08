Robu a demis în direct o șefă din primărie și a repus-o în funcție pe ascuns!

Prima demitere în direct din istoria Primăriei Timișoara, în plină conferință de presă, cea a șefei Serviciului Public Creșe, Patricia Chelbu-Goje, din cauza miserupismului afișat de tânăra angajată ilegal și pusă directoare tot ilegal (nu a dat curs ordinului primarului Nicolae Robu de a-și depune CV-ul la Serviciul Resurse Umane), a avut și o urmare necunoscută publicului până astăzi.

Într-adevăr, chiar în ziua respectivă, 12 martie 2019, primarul a întocmit un referat (cel cu numărul 6.047/12.03.2019), în care scria următoarele: “Având în vedere prevederile art. 43, 44 și art. 48 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, dispun încetarea exercitării temporare a funcției de director la Serviciul Public Creșe de către doamna Chelbu Goje Patricia”.



Dacă articolele 43 și 44 din Codul muncii se referă la ce înseamnă delegarea și la condițiile în care angajatorul poate dispune delegarea, articolul 48 are următorul conținut: “Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod”.

Așadar, demiterea Patriciei Chelbu-Goje reprezenta o sancțiune disciplinară, e bine să rețineți acest detaliu. Două zile mai târziu, în baza acelui referat, domnul Robu semna dispoziția nr. 324/14.03.2019, care consfințea încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de director la Serviciul Public Creșe de către doamna cu pricina.

Un primar “vertical”

Doar că, în ciuda vehemenței cu care domnul Robu și-a susținut decizia – “O schimb din funcție, punct, nu are rost să mai pierdem vremea. Decizia este luată, am spus-o aici, deci am și anunțat-o. Nu mă răzgândește nimeni pe mine, chiar așa mă cunoașteți după atâția ani?!” -, peste doar două săptămâni, cineva pare să-l fi răzgândit pe primar: acesta a întocmit un nou referat (nr. SC2019-7.685/28.03.2019), în care scria așa:

“Având în vedere faptul că postul de director la Serviciul Public Creșe este vacant, iar Serviciul Public Creșe este o instituție cu personalitate juridică, în scopul asigurării continuității activităților curente, numesc cu delegație în funcția de director pe doamna Chelbu-Goje Patricia, în condițiile art. 43 și 44 din Codul Muncii pe o perioadă de 30 de zile”.

Pam-pam! Adică o dai pe cucoana respectivă afară din funcția de conducere cu câteva zile în urmă, cu titlu de sancțiune discplinară, pentru ca, foarte rapid, să “descoperi” că postul de director e vacant și să o reinstalezi pe mademoiselle în funcție, pentru încă 30 de zile, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! În aceeași zi cu referatul, domnul primar a emis și dispoziția nr. 382/28.03.2019, semn că era grabă mare să se întoarcă Patricia în fotoliul de șefă…

Free Nicky!

Așadar, tânăra doamnă angajată strict pe pile și prin încălcarea legii în primărie a reușit performanța de fi numită ilegal directoare nu o dată, ci de două ori! În 11 septembrie 2017, data la care a emis prima dispoziție prin care Patricia Chelbu-Goje a fost desemnată director interimar al Serviciului Public Creșe, aspectele privind ilegalitățile făcute atât la angajarea, cât și la avansarea doamnei Chelbu-Goje nu ieșiseră încă la suprafață, așa că primarul poate pretinde că n-a știut nimic și că a semnat acea dispoziție cu bună-credință.

Bun, această ipoteză o avansăm doar așa, de dragul discuției… A doua oară, însă, după tot scandalul declanșat în urma dezvăluirilor publicate în serial de “Renașterea bănățeană”, după demonstrația de forță din conferința de presă din 12 martie, în care a bătut cu pumnul în masă și a anunțat demiterea în direct a tinerei Patricia, faptul că a revenit pe ascuns asupra deciziei luate atunci și a numit-o iar directoare – deși i s-a demonstrat cu dovezi, nu cu vorbe, că șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, a încălcat legea și când a angajat-o pe doamna Chelbu-Goje și când a propus-o în funcția de șefă – demonstrează că Nicolae Robu este primar doar pe hârtie. Și pe Facebook.

În viața reală, Primăria Timișoara are alți jupâni.