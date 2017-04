Revolution are cel mai tare aftermovie, marca DJ K-lu

Suntem din ce în ce mai aproape de cea de-a treia ediție a Revolution Festival și devine tot mai clar că și anul acesta evenimentul va fi unul de neratat. Ca să te pregătești pentru vibe-ul revoluționar care te așteaptă, s-a pregătit un aftermovie al ediției din 2016. Nu este vorba despre un clip oarecare, ci de unul cu mult ștaif pregătit de nimeni altul decât DJ K-lu!

Așa cum s-a anunțat deja, anul acesta DJ K-lu va urca pe scenă la Revolution Festival cu un set audio-video spectaculos, așa cum aduce în fața publicului de fiecare dată. Mai mult, organizatorii festivalului și cunoscutul DJ și producător timișorean au pregătit un aftermovie excelent care te va purta în universul Revolution. K-lu și-a pus amprenta peste acest videoclip în care se regăsesc secvențe de la ediția trecută a festivalului, dar și secvențe cu câțiva „festivalieri experți” din mediul rural.

Stilul unic al lui K-lu este bazat pe tehnici de turntablism, ieșind foarte ușor în evidență prin seturile sale dinamice, care aduc un plus de bună dispoziție pe ringul de dans. Genurile abordate de „maestrul lejer” sunt funk, hip-hop și breaks. Show-urile audio-video l-au transformat într-un artist de succes, la fel cum au făcut-o și materialele discografice precum: “Chestii, socoteli”, EP-ul

“Re:Miscat” și mixtape-ul video “Culorile ritmului”.

Anul acesta Revolution Festival continuă în forță în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Evenimentul s-a transformat într-unul non-stop, cu trei zile și trei nopți presărate cu activități, concerte, spectacole și petreceri. De asemenea, anul acesta festivalul are și o zonă de camping. Doritorii vor putea să vină cu cortul, asigurându-se că nu vor rata niciun moment din magia festivalului.

Biletele în avans se pot achiziționa de la partenerii online www.myticket.ro și www.eventim.ro, prețul fiind de 79 de lei. Atenție! Promoția Early Bird se va încheia astăzi, 27 aprilie, iar prețul abonamentului va costa 99 de lei.

Festivalul Revolution susține concerte și seturi muzicale din partea artiștiilor: Rudimental, Sigala, Eluveitie, LTJ Bukem, GBH, Delta Heavy, Dubioza Kolektiv, Dubfire, Infected Rain, Bleed Some Dry, Last Hope, Lee Burridge, Mahony, Premiesku, Priku, Dobrikan, Alternosfera, Șuie Paparude, BAB, All Friends Band, Gojira & Planet H, Angerseed, Archeonic, Consecration, Dead Joker, Exploding Head Syndrome, Fantazia, First Flame, Goath, Godsleep, Koneskin, Monokrom, Nest of Plagues, Quasarborn, Tenebres, The Different Class, The Father of Serpents și Void Inn.