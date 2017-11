Revoltă într-o comună de la marginea Timișoarei

Din patru în patru ani, în campaniile electorale, candidații la fotoliile de primar și la scaunele de consilier local din comunele și orașele patriei se prefac deosebit de interesați de problemele cetățenilor, îi ascultă, le promit câte-n lună și-n stele, după care, odată înscăunați, în intervalul de timp rămas până la proxima tură de alegeri, șterg cu buretele marea parte a promisiunilor și își urmează agenda propriilor interese. Nu de puține ori, absolut întâmplător, interesele politicienilor coincid cu cele ale diverșilor oameni de afaceri, în special cu cele ale investitorilor imobiliari.

Investitorii imobliari sunt serviți în procedură de urgență

Situația pe care v-o vom prezenta în continuare este una tipică, un caz de manual, având ca protagoniști Primăria și Consiliul Local Dumbrăvița. În această primăvară, unul dintre consilierii locali, Daniel Cionca, a inițiat, hodoronc-tronc, un „proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului local de urbanism pe aliniamentul drumului județean de pe raza comunei Dumbrăvița (n.r. – strada principală)”, în care, „având în vedere elaborarea PUG, faptul că au fost prevăzute locuințe colective în regim mixt locuire și servicii” pe tronsonul respectiv, propune ca autorizațiile de construire a acelor clădiri cu regim P+2+Er (etaj retras) să respecte mai multe condiții. Cu alte cuvinte, pe strada principală din Dumbrăvița, se dă undă verde construirii de blocuri cu trei etaje și magazine la parter, în totală contradicție cu specificul zonei, de case unifamiliale.

În totalul dispreț al legii, ale cărei prevederi sunt ignorate cu desăvârșire, proiectul depus de consilierul Cionca în 17 mai, deși nu apărea pe ordinea de zi, este introdus pe lista suplimentară, discutat și aprobat de urgență în ședința de… a doua zi a Consiliului Local Dumbrăvița! Deși în preambulul hotărârii sunt enumerate – probabil la mișto – o serie de legi care, cică, ar sta la baza acesteia, în realitate, exact acele legi sunt încălcate cu nonșalanță.

Păi dacă legea spune clar că orice proiect de hotărâre – cu atât mai mult cele vizând subiecte atât de importante – trebuie să stea în dezbatere publică 30 de zile, atunci despre ce fel de transparență decizională vorbim când azi se depune proiectul, iar mâine este adoptat?! Apoi, cum de a ajuns respectivul proiect pe lista suplimentară, unde nu pot ajunge decât problemele urgente, ce nu pot fi amânate până la ședința următoare, care era urgența?

Legea, băgată sub preș

Luând la bani mărunți hotărârea nr. 66 a Consiliului Local Dumbrăvița, mai observăm că în cuprinsul acesteia nu se precizează niciunde că, pentru ridicarea eventualelor locuințe colective cu regim mixt locuire și servicii, trebuie obținut în prealabil acordul vecinilor exprimat în formă autentică, așa cum prevede Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, „în cazul amplasării de construcții cu altă destinație decât cea a clădirilor învecinate”.

Pentru acest perimetru a fost deja eliberată o autorizație de construire

Mai departe: articolul 1 al HCL 66/2017 – „Se aprobă autorizarea clădirilor de locuințe colective, în regim mixt locuire și servicii, pe aliniamentul drumului județean – tronsonul cuprins între Strada Constructorilor și sensul giratoriu de la benzinăria Socar” – nu se regăsește în proiectul de hotărâre și nici nu a făcut obiectul unor amendamente acceptate și votate, ceea ce înseamnă că, în acest caz, consiliul local a adoptat mai mult decât i s-a supus adoptării prin proiectul de hotărâre!

Nu în ultimul rând, fiind vorba de modificări aduse regulamentului local de urbanism, în documentația aferentă hotărârii cu pricina ar fi trebuit să se regăsească și avizul Consiliului Județean Timiș, or acest aviz este inexistent. „Specialiștii” Primăriei Dumbrăvița au decis, probabil, că nu-i cazul să se bage alții în oala lor…

Oamenii se revoltă

Revoltați de această nouă ilegalitate a primăriei, locuitorii de pe strada principală (Petofi Sandor), dar și de pe străzi adiacente (Kos Karoly, Eftimie Murgu, Franyo Zoltan și altele) s-au adresat Primăriei și Consiliului Local Dumbrăvița:

„Locuitorii comunei Dumbrăvița, nemulțumiți de neregulile din domeniul urbanism și construcții din comună, sesizăm pe această cale (…) că NU suntem de acord cu edificarea de locuințe colective atât în vatra veche a satului, cât și pe întreaga lungime a străzii principale Petofi Sandor. În acest sens îl mandatăm pe Liviu Bălăceanu (…) să facă toate demersurile necesare pe lângă toate instituțiile publice sau instanța de judecată, inclusiv să angajeze un avocat”.

Peste o sută de familii – în total, 155 de persoane – au semnat într-un tabel care a fost anexat plângerii prealabile înaintate, în 16 iunie, Consiliului Local Dumbrăvița de mandatarul oamenilor, Liviu Bălăceanu, și de avocatul Adrian Sperneac, prin care aleșilor locali li se solicita să revoce HCL 66/2017.

Interesant este că Adrian Sperneac, dumbrăvițean prin naștere, a fost… consilier local din iunie 2012 până în 24 septembrie 2015, dată la care a demisionat din această funcție, în semn de protest față de abuzurile și neregulile care se petrec uzual în Primăria Dumbrăvița. Aspectele prezentate în plângerea prealabilă au fost consemnate și în memoriul pe care cei 155 de dumbrăvițeni l-au trimis, în aceeași zi de 16 iunie, Instituției Prefectului Timiș, căreia i-au solicitat să demareze toate procedurile legale pentru ca hotărârea de consiliu local nelegală să fie revocată.

Apel la justiție

Evident, în stilul care l-a consacrat, primarul Victor Malac i-a trimis la plimbare pe petiționari, anunțându-i că distinșii consilieri locali au analizat, în ședința din 26 iunie, cele reclamate de oameni, dar că rămâne tare pe poziție, menținându-și hotărârea cu pricina. Cu totul altul a fost răspunsul prefecturii, atât ex-prefectul Mircea Băcală, cât și actualul ocupant al funcției, Eva Andreaș, comunicându-le petiționarilor că au solicitat Primăriei și Consiliului Local Dumbrăvița revocarea HCL nr. 66/2017.

Durându-i în cot de solicitarea Instituției Prefectului, edilii din Dumbrăvița și-au văzut de treabă, începând să elibereze autorizații de construire pentru ridicarea de locuințe colective pe strada principală! În aceste condiții, locuitorii afectați s-au adresat instanței de judecată, cerând ca aceasta să dispună suspendarea efectelor HCL 66/2017 până la soluționarea definitivă a litigiului, respectiv anularea respectivei hotărâri de consiliu local.

O nouă mostră de incompetență

„Profesionistă” până la capăt, conducerea Primăriei Dumbrăvița a mai dat o probă de „competență” într-o adresă datată 6.11.2017 și expediată reprezentantului celor 155 de localnici: „(…) Vă informăm că, în ședință, consilierii au decis (…) suspendarea efectelor hotărârii cu nr. 66/18.05.2017 până la aprobarea noului PUG”.

Să-l lăsăm pe cel care îi va reprezenta pe dumbrăvițenii revoltați în instanță, avocatul Adrian Sperneac, să explice de ce răspunsul Primăriei Dumbrăvița este o aiureală:

„Fără vreo hotărâre de consiliu local, s-a decis într-o ședință, la diverse, suspendarea efectelor hotărârii numărul 66 a Consiliului Local Dumbrăvița, aspect ce excede legii! Din punctul meu de vedere, nu au cum să suspende efectele actului emis de către ei, ăsta este apanajul instanței de judecată, de a suspenda efectele până se judecă pe fond un proces care are ca obiect anularea unei hotărâri sau a unui act administrativ.

Ei puteau să revoce hotărârea, printr-o altă hotărâre de consiliu local, să o modifice sau să completeze acea hotărâre numărul 66. Acestea sunt atribuțiile consiliului local, suspendarea efectelor hotărârii o poate decide doar instanța de judecată. Se pare că acest consiliu local este mai puternic decât instanța de judecată…”.

Concluzia îi aparține tot fostului consilier local: „În condițiile în care majoritatea proprietarilor de case de pe strada principală și-au manifestat clar dezacordul față de această hotărâre de consiliu local, comuna, prin reprezentanții săi, în loc să dea curs voinței cetățenilor care i-au trimis acolo, care i-au ales, emit hotărâri în funcție de interesele pe care le au anumiți dezvoltatori imobiliari în zona respectivă, în anumite perioade de timp”.

Înainte de publicarea articolului, am încercat să obținem un punct de vedere de la primarul Victor Malac, am trimis un set de întrebări și pe adresa de mail a Primăriei Dumbrăvița, însă am vorbit cu pereții. Nu că ar fi prima oară…