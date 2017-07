RCS&RDS își suprataxează anumiţi clienţi! Te numeri printre ei?

RCS&RDS a obținut autorizația ANCOM pentru a aplica suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.

Reamintim că începând cu data de 15 iunie 2017, minutele, SMS-urile și datele consumate în roaming în interiorul Uniunii Europene (UE) și ţărilor din Spațiul Economic European (SEE) se vor scădea din resursele naționale incluse. După epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca în România, în afara propriei rețele, dar în limitele unei utilizări rezonabile.

Excepția RCS&RDS

Pentru a-i permite recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming și menținerea tarifelor pentru serviciile oferite în România, în conformitate cu reglementările europene privind roaming-ul, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming în Uniunea Europeană, dar și în Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein (SEE).

Suprataxele autorizate de ANCOM sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate în această zonă și se pot aplica tuturor clienților RCS&RDS care consumă servicii de roaming în SEE începând cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicată RCS&RDS și intră în vigoare, pentru o perioadă de maxim 12 luni. În prezent, cartelele preplătite comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.

Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizată în roaming în SEE și numai pentru apelurile efectuate și primite, respectiv date (MB/GB).

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS&RDS

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt următoarele (valori fără TVA):

a) 0,031 Euro/minut, pentru apelurile efectuate;

b) 0,0108 Euro/minut, pentru apelurile primite;

c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 30 iunie – 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 1 ianuarie – 30 iunie 2018.

Pentru apelurile efectuate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa, în limita minutelor naționale incluse, respectiv tariful pentru apeluri în afara rețelei plus suprataxa, după epuizarea minutelor naționale incluse.

Pentru apelurile primite în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai suprataxa.

Pentru datele consumate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul MB, numai suprataxa.

Chiar dacă operatorul va aplica maximul suprataxei autorizate de ANCOM, abonații RCS&RDS ar urma să plătească în final tarife cu aproximativ 38% mai mici pentru apelurile efectuate, respectiv cu aproximativ 87% mai mici pentru datele consumate în roaming în SEE, comparativ cu tarifele pe care le plăteau în perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017.

RCS&RDS poate în continuare să stabilească o politică de utilizare rezonabilă a resurselor de roaming în SEE, caz în care devin aplicabile reglementările mecanismului „Roam like at home” – detalii aici (punctul 7).

Condiții de suprataxare „Roam like at home”

Potrivit reglementărilor europene privind roaming-ul, operatorii mobili care nu sunt în măsură să susțină comercial „Roam like at home”, de exemplu ca urmare a tarifelor mici pe care le practică pe piața națională, pot solicita și pot fi autorizați de autoritatea de reglementare, în urma unei analize, să perceapă utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, în plus față de tarifele naționale.

Până în prezent, ANCOM a primit o singură astfel de cerere, din partea RDS&RCS. Suprataxele autorizate de Autoritate sunt menite să asigure posibilitatea RCS&RDS să își recupereze costurile pe care le suportă pentru a furniza propriilor clienți servicii de roaming în SEE, fără a fi afectate condițiile în care operatorul furnizează servicii mobile pe piața din România.

Autorizarea ANCOM este valabilă 12 luni și poate fi reînnoită dacă se mențin motivele de autorizare. ANCOM va monitoriza RCS&RDS în tot acest interval, astfel încât operatorul să nu depășească nivelul suprataxelor autorizate și să nu recupereze mai mult decât costurile furnizării serviciilor de roaming în SEE.

Costurile pentru un consum mediu

Potrivi reprezentanților RCS & RDS, pentru o săptămână în orice țară din UE/SEE, daca vor fi consumate apeluri, date și/sau SMS-uri potrivit unui consum mediu obișnuit (exemplificat în tabelul de mai jos), va fi platită în luna respectivă suma de 3,95 Euro (TVA inclus) în plus față de valoarea abonamentului lunar de doar 2,88 Euro (TVA inclus), rezultând pentru luna respectivă o valoare totală de plată de numai 6,83 Euro (TVA inclus).

Sursa: aradon.ro