Publicitate stradală cedată printr-un contract ilegal, într-o comună timişeană

Serialul dezvăluirilor ce vizează neregulile comise în comuna Dumbrăvița continuă. În articolul de față, vă vom prezenta o ilegalitate comisă în urmă cu opt ani, dar care își produce și astăzi efectele.

În data de 11 martie 2008, primarul de la acea vreme, Geza Szilagyi, și arhitectul Primăriei Dumbrăvița, Luminița Nistoran (actuală Munteanu) semnau, în numele Consiliului Local Dumbrăvița, un contract cu SC Blink Studio SRL, valabil pe o durată de zece ani (!), având ca obiect închirierea unor parcele de teren în vederea montării de panouri publicitare, parcelele fiind situate pe toate străzile comunei, principale sau secundare, de la intrarea și până la ieșirea din localitate, pe ambele sensuri de mers.

Cu alte cuvinte, întreaga publicitate stradală în Dumbrăvița urma să fie controlată, timp de un deceniu, de SC Blink Studio SRL, firmă deținută de un om de televiziune, Adrian Cireap, de la TVR Timișoara.

În urmă cu vreo trei ani, în mass-media timișoreană s-a scris despre această relație de afaceri derulată între Consiliul Local Dumbrăvița și Blink Studio, vehiculându-se informația potrivit căreia chiriașul, firma lui Adrian Cireap, s-ar fi făcut doar că plătește suma stabilită în contract, în timp ce locatorul, consiliul local, n-ar fi avut nimic de comentat…

Contract ilegal

Acum, conform proverbului „Prost e cel care dă, nu cel care cere”, din punctul nostru de vedere, nu partea care nu și-a onorat obligațiile contractuale este de blamat, ci cea care a acceptat pasivă acest lucru. Noi nu știm dacă și cât a virat SC Blink Studio SRL în conturile Primăriei Dumbrăvița, știm doar că acest contract – valabil încă doi ani – este unul ilegal!

Mai precis, primarul Geza Szilagyi și arhitectul Luminița Nistoran (Munteanu) au semnat de capul lor respectivul contract, fără a avea o hotărâre de consiliu local care să aprobe închirierea parcelelor cu pricina.

Articolul 36 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, stabilește fără echivoc următoarele: „Consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii; hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii”.

Practic, Consiliul Local Dumbrăvița închiriase parcelele pe care le deține fără să aibă habar de acest lucru!

Legea tăcerii la primărie

Cum domnul Geza Szilagyi nu mai este de multișor primar, am contactat-o telefonic pe doamna Luminița Munteanu, co-semnatara contractului ilegal, pentru a-și prezenta punctul de vedere. Deziluzie maximă: cea care, cu vreo trei săptămâni în urmă, cu ocazia documentării pentru un alt articol, ne fredona live aria imparțialității și corectitudinii, ne-a închis acum telefonul în nas, refuzând să ne explice inexplicabilul. Nu-i nimic, poate instituțiile abilitate vor avea mai mult succes în inițierea unui dialog cu decidenții din administrația Dumbrăviței…

Dacă Victor Malac ar fi fost de bună-credință, imediat după înscăunarea din primul mandat, în 2012, s-ar fi adresat justiției pentru constatarea nulității absolute a actului respectiv. De ce n-a inițiat acest demers? E o întrebare pe care, cum spuneam mai sus, îi lăsăm pe alții, mai competenți ca noi, să i-o adreseze primarului. De asemenea, este ciudat – ca să nu spunem suspect – cum de auditorii Camerei de Conturi Timiș n-au sesizat, de atâta vreme, existența contractului ilegal. Poate cu proxima ocazie…

„Informații clasificate”

Răsfoind contractul cu pricina, am constatat că prețul anual pe care trebuie să-l plătească chiriașul, Blink Studio, este unul mai mult decât modic, „echivalentul în lei a 300 de euro inclusiv TVA, la cursul BNR din data emiterii facturii de către locator”, plata făcându-se în două rate, în lunile ianuarie și iulie din fiecare an.

Dar clauza cea mai tare este, de departe, cea prevăzută la articolul 5 al contractului, intitulată… „Caracterul confidențial al contractului”! Clauzele unui banal contract de închiriere încheiat de o autoritate publică (sau privatizase domnul Geza Szilagyi Primăria Dumbrăvița și nu anunțase pe nimeni?!) cu o firmă oarecare sunt, conform legii, la fel de confidențiale cum ar fi, la o adică, și informațiile prezentate în buletinul meteo…

Auziți la ei: „O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; de a utiliza informațiile și documentele obșinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale (…) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului” etc.

Pe undeva îi înțelegem pe semnatari, atât pe cei din Primăria Dumbrăvița, cât și pe cei de la Blink Studio, că nu aveau chef să-și bage cineva nasul în afacerea lor, dar să confunzi clauzele unui contract eminamente public cu cine știe ce informații clasificate parcă e prea mult…