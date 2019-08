Protest în stradă, în zona Calea Lipovei din Timişoara, unde locuitorii de pe mai multe străzi stau de aproximativ 30 de ore fără curent.

Oamenii au blocat circulația pe strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel și pe strada Stuparilor. La faţa locului au intervenit echipaje de Poliţie şi Jandarmerie.

Cetăţenii au solicitat prezenţa prefectului judeţului şi a unor reprezentanţi ai companiei de energie.

Potrivit unor informaţii neconfirmate oficial, protestatarilor li s-a promis că dacă nu se remediază defecţiunea pană la ora 22, vor fi aduse şapte generatoare de mare putere.

Zona a fost realimentată cu energie electrică înainte de ora 22!

Nicolae Robu: ENEL, ÎNCETAȚI SĂ VĂ MAI BATEȚI JOC DE NOI!

„Aflu cu indignare că cetățenii din Calea Lipovei sunt fără curent de două zile! Este inadmisibil așa ceva! Explicația e clară: privatizarea în batjocura poporului român a avuției noastre, a tururor românilor, în termeni de distribuție a energiei electrice. Cum? Nu numai pe nimic, nu numai fără obligații clare de retehnologizare permanentă, pt a se ține pasul cu dinamica cerințelor și fără sancțiuni pt neîndeplinirea și a minimului de obligații stabilite mai mult de formă, să nu fie vidă secțiunea respectivă din contract, dar ÎN CONDIȚII DE MONOPOL! Iar în atari condiții, bieții cetățeni și noi, administrațiile publice locale, nu putem face nimic, fiind 100% la cheremul ENEL! Atât eu, cât și ceilalți colegi primari, sunt convins, am încuraja concurența pe raza unităților noastre administrativ-teritoriale, convinși că doar ea ar conduce la servicii de calitate! Dar… nu putem, pt că monopolul este garantat de statul român! Să le fie rușine tuturor celor care au avut indolența / incompetența de a ține un cartier întreg două zile fără curent, în 2019! Și când spun tuturor, îl am în vedere și pe proprietarul de garaj care am înțeles că nu și-a dat acceptul să se sape pe sub garajul său (oricum, însă, eu consider că ar fi trebuit să se recurgă, în câteva ore, nu după două zile, la soluții alternative!)”, a scris pe Facebook, luni seara, primarul Nicolae Robu.

Vă reamintim că, potrivit reprezentanților E-Distribuție Banat, ar fi explodat un cablu de medie tensiune în zonă. Problema a fost remediată duminică seara, însă, între timp, ar fi explodat un alt cablu.

Conform companiei furnizoare de electricitate, au fost afectate străzile Ion Ionescu de la Brad, Verde, Stuparilor, Sf. Apostoli Petru și Pavel, Pomiculturii, Oravița, Holdelor, precum și toate străzile adiacente:

„Echipele E-Distribuție Banat lucrează pentru restabilirea în cel mai scurt timp posibil a alimentării cu energie electrică a tuturor clienților afectați de defectele apărute pe o linie subterană de medie tensiune în zona Lipova din municipiul Timișoara. Unul dintre defecte a fost deja remediat, iar pentru cel de-al doilea sunt în curs de desfășurare lucrările de săpături și reparații, pentru a realimenta zona Ion Ionescu de la Brad”.

Foto: Facebook/ Info Trafic Jud. Timiş