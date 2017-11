Prof. univ. dr. Mărioara Poenaru, șef secție Clinica ORL Timișoara: „Cea mai frumoasă și complexă profesie este cea de medic”

Născută în Urseni, comuna Moșnița Nouă, doamna profesor Mărioara Poenaru a absolvit cursurile Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” în anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o carieră de excepție în medicina timișoreană, ocupând funcțiile de medic-șef de policlinică, director de direcție sanitară, șef secție Clinica ORL Timișoara, profesor universitar, șeful disciplinei de ORL din cadrul UMF „Victor Babeș”.

– Cine v-a îndrumat pașii spre medicină?

– De mic copil l-am admirat pe doctorul Cristea, medic de familie la Moșnița. Mi se părea miraculos de unde știe el ce afecțiune avem noi și care sunt mijloacele prin care reușește să ne facă bine. Mi s-a părut că e interesant să ai o profesie prin care faci bine oamenilor. Am avut un exemplu și în familie: sora mea, medic primar ginecolog în București, era studentă în anul III când eu am dat admitere.

– De ce ați ales această disciplină?

– În timpul facultății am fost atrasă mai mult de specializările chirurgicale, unde metodelor de diagnostic și tratament, deși erau cu multă descărcare de adrenalină, le vedeai eficiența mai rapid decât în bolile cu profil medical. În anul V, când am făcut ORL, la lucrările practice am văzut niște cazuri interesante, și m-a atras această specializare, în care te poți ocupa și de copii, și de adulți. Mărturisesc că am avut mereu o slăbiciune pentru patologia copilului. Apoi, în anul în care am susținut rezidențiatul, l-am dat la București pe o grupă de specialitate oftalmologică-ORL. Am ales ORL-ul și am reușit să prind un post în Timișoara.

– V-a impresionat, în mod deosebit, un caz dintre miile pe care le-ați tratat de-a lungul anilor?

– Primele cazuri care m-au impresionat au fost cele de copii diagnosticați cu papilomatoză laringiană juvenilă (o afecțiune de etiologie virală caracterizată prin multiple recidive ale formațiunilor tumorale benigne ale mucoasei laringiene, care determină o morbiditate semnificativă în patologia pediatrică ORL -n.r.). Pe tema asta mi-am elaborat și lucrarea de doctorat și încă avem preocupări aproape unice în România, prin tratamentele de specialitate oferite aici la Timișoara. Mi-ar fi greu să vorbesc de un singur caz, pentru că pe parcursul carierei mele am fost mereu preocupată de rezolvarea cazurilor dificile și, fără să fiu modestă, pot să spun că am reușit să-i fac bine pe pacienți. Mi-au dat imbold să merg mai departe și nenumăratele vorbe de mulțumire exprimate, prin viu grai sau prin scrisori, de pacienți.

– Aveți o realizare profesională cu care vă mândriți în mod deosebit?

– La ora actuală, ca șef de secție, am reușit ca, în Clinica ORL Timișoara, să existe un centru de implant cohlear pentru copii și adulți, un compartiment de copii în poate fi rezolvată toată patologia de ORL a copilului și un compartiment de acustico-vestibular cu toată dotarea necesară. Pot să mă mândresc că am colaboratori foarte bine pregătiți și împreună reușim să rezolvăm în vestul țării toată patologia chirurgicală ORL la adulți și la copii, dar în același timp să rezolvăm toate urgențele în specialitatea ORL.

– Atrași de mirajul poziției sociale și a câștigurilor financiare, mulți tineri visează să devină medici. Aveți un sfat pentru ei?

– Meseria de medic nu poți să o practici decât dacă simți că ai o chemare pentru ea, că trebuie să te dăruiești prin activitatea ta bolnavilor, și niciodată să nu pleci de la ideea că faci această profesie ca să câștigi bine. Înainte de toate, profesia de medic necesită multă muncă și dăruire.

– Sunteți un om împlinit nu doar în profesie, ci și în plan personal, fiul dumneavoastră, dr. Cristian Sarău, dăruindu-vă patru nepoate. Ați observat la ele o înclinație către medicină?

– Da. Nepoata mea Oana, care are 12 ani, este o fire mai curioasă și cu suflet bun. Mirajul pentru activitatea bunicii și a tatălui o au cele trei nepoate mai mari, Oana, Maia și Sofia. Cea mai mică, Mara, are doar doi anișori. M-aș bucura ca măcar pe una sau două să le văd îmbrățișând această meserie de medic, pe care o consider și acum cea mai frumoasă și complexă profesie.

Fotografiile celor patru nepoate sunt expuse la loc de cinste în biroul doamnei profesor Mărioara Poenaru

– Dar pentru tinerii care pornesc acum în viață, ce sfat aveți?

– Și acum, pentru mine fiecare zi de muncă este o plăcere, pentru că îmi iubesc meseria! De aceea, îi sfătuiesc să-și aleagă o profesie pe care să fie convinși că o pot face cu plăcere și dăruire.