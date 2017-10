Prinsă cu fofârlica, o funcţionară de top din Primăria Timişoara dă vina pe… soţul ei!

Funcționar de top în Primăria Timișoara (șef serviciu Administrație Locală), numită, în vara trecută, chiar secretar al instituției, după ieșirea din scenă a celebrului Ioan Cojocari, Simona Drăgoi nu știe cum să acopere mai repede scheletele pe care i le scoatem, rând pe rând, din dulap.

La finele lunii august, am dezvăluit cum doamna Drăgoi, cadorisită în anul 2006 cu un teren dat în folosință gratuită de primărie, pe Legea 15/2003, a făcut fundația casei și a lăsat apoi baltă construcția vreme de un deceniu, fără să fie sancționată, la fel ca muritorii de rând, cu pierderea dreptului de folosință. Imediat, aproape instantaneu chiar, secretarul PMT a strâns rapid o echipă și a început să pună cărămidă peste cărămidă, în încercarea disperată de a recupera timpul pierdut. În mod normal, eforturile ei ar trebui să fie zadarnice, însă în Primăria Timișoara lucrurile au scăpat de mult de sub control…

Operațiuni clandestine

Nici nu și-a revenit bine doamna Simona Drăgoi din șocul produs de dezvăluirile “Renașterii bănățene”, că am deranjat-o din nou cu rugămintea de a ne oferi un punct de vedere referitor la o altă situație ce o are drept protagonistă. De data aceasta, doream să ne explice următorul lucru: de ce a făcut fals în declarații trei ani la rând, nemenționând în declarațiile de avere depuse în anii 2009, 2010 și 2011 că a cumpărat, a deținut, respectiv a vândut un apartament pe Strada Telegrafului nr. 56 din Timișoara?

Exact: în timp ce pe fundația de pe strada Tudor Arghezi nr. 22 – acolo unde șefa serviciului Administrație Locală primise terenul gratis de la primărie – creșteau buruienile, soții Drăgoi investeau, în septembrie 2008, suma de 102.600 lei (circa 28.500 de euro la vremea aceea) în achiziționarea unui apartament cu o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente și un antreu într-o casă de pe Strada Telegrafului nr. 56, în zona Modern.

Doi ani mai târziu, în luna mai 2010, familia Drăgoi a vândut apartamentul respectiv, tranzacția fiind încheiată într-un cabinet notarial din… Ciacova. Interesantă opțiune… Nici cumpărarea în 2008, nici deținerea timp de doi ani, nici vânzarea ulterioară din 2010 nu se regăsesc în declarațiile de avere depuse de secretarul primăriei, Simona Drăgoi, în anii 2009, 2010 și 2011!

Funcționarul care avizează de legalitate nu respectă… legea

Riscantă omisiune, ținând cont de ceea ce scrie în formularul declarației de avere: „Subsemnatul (…) cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal (între timp a intrat în vigoare noul Cod penal, numărul corect al articolului este 326 – n.r.) privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, împreună cu familia, dețin următoarele (…)”.

În această casă de pe Strada Telegrafului au deținut soții Drăgoi un apartament între septembrie 2008 și mai 2010

De asemenea, o rubrică din declarația de avere este cea privind „bunurile mobile a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare și bunurile imobile înstrăinate în ultimele 12 luni”. Ei bine, acel apartament de pe Strada Telegrafului, bun comun al soților Drăgoi, nu apare nicăieri în nici una dintre declarațiile de avere completate de Simona Drăgoi în perioada respectivă, 2009-2011.

Și marmota învelea ciocolată în staniol…

I-am telefonat doamnei Drăgoi, i-am dat SMS, însă fără efect. Drept pentru care ne-am încercat șansa, vizitând-o inopinat la serviciu. Chiar dacă n-aveam prea mari așteptări în privința acestui demers intempestiv, Simona Drăgoi ne-a surprins: nu s-a ascuns în spatele vreunei „ședințe” urgente, ci ne-a primit imediat în biroul său de la etajul 1 al primăriei, pe care scrie cu litere mari SECRETAR.

Am făcut cunoștință (vorbisem o singură dată la telefon) și am intrat direct în subiect, dat fiind faptul că primise deja SMS-urile și era în temă cu scopul vizitei noastre. Ascultând explicațiile doamnei Drăgoi, am înțeles și motivul pentru care nu ne-a răspuns la mesajele telefonice: avea nevoie de puțin timp pentru a-și pregăti propria variantă.

La fel ca achiziționarea din 2008, nici vânzarea din 2010 nu apare consemnată în declarația de avere a Simonei Drăgoi

Nu de alta, dar secretarul Primăriei Timișoara, adică funcționarul care are o atribuție extrem de importantă în aparatul executiv, aceea de a aviza de legalitate dispozițiile emise de Nicolae Robu și hotărârile consiliului local, ne-a servit o explicație stupefiantă:

„Despre acel imobil nu am avut cunoștință, soțul meu a încheiat un contract de vânzare-cumpărare de care am aflat doar la momentul la care a fost înstrăinat imobilul. Nu eu am achiziționat acel imobil și prin urmare… Soțul l-a achiziționat singur, nu m-a informat despre el. La vânzare, fiind bun comun, a avut nevoie de acordul meu și atunci m-a informat de această achiziție pe care a făcut-o fără știința mea (…) Întrebați-l pe soțul meu de ce a cumpărat acel imobil fără să-mi spună (…)”.

Practică generalizată în primărie?

Fiindcă am depășit de multă vreme vârsta poveștilor nemuritoare și a desenelor animate, i-am transmis doamnei Drăgoi că nu credem versiunea dumneaei, iar dânsa ne-a replicat că avem acest drept, să nu o credem. Mulțumim.

Totodată, explicația puerilă pe care ne-a servit-o ne-a făcut să ne întrebăm oare câte situații de acest gen există în Primăria Municipiului Timișoara, cu funcționari mai mari sau mai mici care se trezesc peste noapte mai bogați cu vreo casă sau vreun apartament, grație operațiunilor clandestine întreprinse de partenerii lor de viață, și care pot pretinde la o adică, cu o inocență studiată, că nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase?!

Și tăcerea e un răspuns

Doamna secretar n-a mai avut nici o explicație însă atunci când i-am replicat: „OK, de dragul discuției, să zicem că n-ați știut, în 2008, că soțul dumneavoastră a cumpărat apartamentul de pe Telegrafului și de aceea n-ați menționat existența lui în declarațiile de avere din 2009 și 2010. Dar în 2010 ați semnat alături de soțul dumneavoastră contractul de vânzare, de ce nu ați menționat tranzacția în declarația de avere depusă în 2011?!”. Punct ochit, punct lovit, daună totală.

În cartea funciară apar data la care familia Drăgoi a devenit proprietara apartamentului și prețul tranzacției

Cazul pe care vi l-am prezentat mai sus este simptomatic pentru ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Primăria Timișoara, acolo unde interesele personale ale angajaților, rudelor și prietenilor acestora au avut întotdeauna întâietate, fiind satisfăcute chiar și prin încălcarea legii. Sau mai ales prin încălcarea legii.