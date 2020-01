Prefectul Liliana Oneț a depus jurământul

Timișul are, în mod oficial, prefect, după ce astăzi a avut loc, în Sala Revoluției din Palatul administrativ, ceremonia de învestire în funcție a Lilianei Oneț, la care a fost prezent ministrul de interne, Ion Marcel Vela, șefii instituțiilor deconcentrate, precum și numeroși colegi de partid. Numirea în funcție a fost făcută prin hotărâre de guvern și este una cu caracter temporar, prin detașare.

Liliana Oneț s-a născut la 12 martie 1970 și și-a luat licența în științe juridice și administrative la Universitatea Tibiscus din Timișoara, în anul 1998. Deține două diplome de master și a absolvit, în anul 2008, programul de formare specializată pentru înalții funcționari publici. Ea a mai deținut funcția de subprefect al județului Timiș în perioada 2012-2014, fiind numită, din nou, în luna decembrie 2019, în această funcție de guvernul Orban. După demisia fostului prefect Eva Andreaș, Liliana Oneț a fost desemnată în locul acesteia.

„Ziua de astăzi este, pentru mine, una încărcată de emoție. Încrederea acordată de Guvernul României prin această numire în funcția de prefect al județului Timiș mă onorează, dar, în același timp, atrage după sine o responsabilitate imensă, de care sunt foarte conștientă. Deși am experiență în administrația publică, inclusiv prin faptul că am fost subprefect al județului Timiș, această funcție reprezintă o nouă provocare față de care mă simt datoare să răspund cu seriozitate, implicare și competență. Voi depune toate eforturile pentru a gestiona corespunzător atât activitatea curentă a instituției prefectului, dar mai ales situațiile neprevăzute, care în mod inerent vor apărea de-a lungul timpului în județ. Avem câteva priorități concrete pentru acest an, cea mai mare responsabilitate va fi organizarea alegerilor locale și parlamentare. Rezolvarea problemelor fondului funciar din județ este, de asemenea, prioritară. După 30 de ani de la Revoluție, încă există situații nerezolvate, incerte, dificile și foarte multe procese pe rolul instanțelor de judecată. În calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență, voi depune toate eforturile ca împreună cu instituțiile implicate să rezolvăm cu operativitate situațiile care ar putea să apară. Am convingerea că pentru toate aceste activități mă voi putea baza pe sprijinul și colaborarea dumneavoastră, a instituțiilor locale și centrale, pe profesionalismul colegilor din instituția prefectului, pe implicarea partenerilor de dialog social. Doresc să fim o echipă și să întărim în practică unul dintre principiile de bază ale funcționării instituției prefectului, și anume orientarea către cetățean, asigurând deschidere și implicare pentru soluționarea tuturor situațiilor care țin de competența acestei instituții”, și-a expus planurile de viitor Liliana Oneț, prefectul județului Timiș, în cadrul ceremoniei de învestire.