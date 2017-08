Povestea unui subprefect născut sub o stea norocoasă

Există oameni care contează în societatea românească nu doar prin puterea financiară, ci și prin cea de a influența lucrurile în bine.

Cristian Franțescu, unul dintre cei mai tineri subprefecți ai Timișului din ultimii ani, s-a născut sub o stea norocoasă, chiar în Ajunul de Crăciun al anului 1982. Se consideră binecuvântat pentru că a avut parte de bunici exemplari, pentru că are o fetiță minunată și o soție înțelegătoare. Aproape că pare portretul ideal de familie. Îl provoc la dialog pentru a-l descoperi, dar și pentru a nuanța în totalitate tabloul la care facem referire.

”Oamenii oferă ceea ce sunt”

Plecăm de la rădăcini și aflu că mare parte din copilărie şi-a petrecut-o la țară. Grădinița, la Giarmata Vii, alături de bunici. Nu trec de subiect, bunicii sunt un punct sensibil: „Bunicii mei au fost un exemplu pentru mine. Îmi aduc foarte bine aminte perioada petrecută alături de ei. Erau foarte disciplinați, nu i-am auzit înjurându-se nici măcar o dată. Mesele erau puse la ore fixe și mereu se respectau. Ambii au provenit din familii de oameni credincioși, lucru pe care au avut grijă să ni-l transmită”.

Credința îl ajută, căci tânărul subprefect recunoaște: „Sunt un om care nu prea are frici. Dacă am apucat-o pe un drum mi-a plăcut să perseverez și să mă autoeduc, nu să mă gândesc mereu oare ce se întâmplă dacă nu-mi ies lucrurile. E cineva acolo sus care le așază pe toate. Cred că oamenii oferă ceea ce sunt și primesc același lucru”.

Cu o expriență profesională de peste zece ani în cadrul Primăriei Timișoara, Cristian Franțescu nu-ți lasă nici o clipă senzația că are vârsta de 35 de ani. Cu o maturitate aparte, dar și un pic de amuzament, își aduce aminte de momentul în care a ajuns să lucreze în instituția primăriei:

„Terminasem Facultatea de drept și mă pregăteam să dau examenul pentru barou. Ca să mă verific, pentru că era aproape aceeași bibliografie, am dat examen la Primăria Timișoara pentru consilier juridic. Am luat examenul. Așa am început să lucrez, să-mi placă ceea ce fac și să continui. Oamenii se întreabă dacă nu sunt prea tânăr pentru această funcție, eu îi întreb: când ar trebui un om de vârsta mea să-și dorească să facă treabă? Putem deține funcții de conducere doar dacă am împlinit o anumită vârstă? Am lucrat zece ani în administrație, știu care sunt problemele cu care se confruntă administrația și care sunt așteptările oamenilor de la administrație”.

”Stăm prea mult la mila Domnului”

Subprefectul Timișului susține că România are un potențial imens de dezvoltare pe toate direcțiile, însă lucrurile întârzie să se miște pentru că „stăm prea mult la mila Domnului”.

A luat atitudine și a inițiat campania de vaccinare anti rujeolă: „Am demarat o campanie de vaccinare anti rujeolă. Știam că este un subiect sensibil, au fost atâtea cazuri în Timiș și a trebuit să luăm atitudine. Am vrut ca oamenii să fie informați despre pericolul care-l pândește pe copilul lor dacă nu este vaccinat. Și eu am o fetiță de câteva luni, drept dovadă tind să cred că am luat cea mai bună decizie.

Trebuie să ținem cont că este o categorie de copii vulnerabili, de până la nouă luni, spre exemplu, care nu pot fi vaccinați, sau sunt unii care sunt alergici și nu se pot imuniza. Am ales categoria aceasta, a persoanelor defavorizate, a romilor, pentru că o bună parte din ei trăiesc în condiții precare.

Ajung destul de des la unitatea de primire a urgențelor și, nefiind imunizați, mulți purtători ai varicelei sunt internați în saloane cu acei copii despre care vă vorbeam. Am mai citit că le-am fi oferit ceva acestor oameni, doar ca să ne facem imagine. Nici nu s-a pus problema de așa ceva.

A fost alături de noi și organizația Salvați Copiii, au stat cu ei, i-au consiliat, s-a făcut un screening anterior vaccinării, deci nicidecum nu am mers cu seringa prin sat și i-am luat la vaccinat pe copiii rromilor. Și să știți că oamenii au reacționat nesperat de bine. Aflu că munca din instituția prefectului te maturizează, te obligă să-ți asumi responsabilități și te mai face să stai peste program. Opt ore nu ajung atunci când pe lista de priorități se află diverse, spre exemplu, o altă campanie.

Următoarea campanie aș vrea să fie împotriva consumului de droguri. Suntem destul de vulnerabili la problema aceasta. Spre exemplu, sunt foarte mulți consumatori care conduc mașina sub influența stupefiantelor, iar în Timiș, la serviciul rutier, există un singur aparat de testare a consumului de droguri.

În trafic, se pot testa consumatorii de droguri doar când există colaborări cu cei de la Crimă Organizată și asta se întâmplă foarte rar. Un județ cum este Timișul trebuie să aibă în dotare astfel de aparate. Atunci când un angajat util și eficient se îmbină cu omul ce inspiră, performanța și dezvoltarea organizațională sunt o chestiune de timp. Din păcate prea puțini suntem antrenați să avem curajul de a mai risca”.

Încotro își îndreaptă pașii?

„Nu mă pot vedea undeva peste cinci sau zece ani, până nu îmi pun amprenta pe această instituție și nu sunt mulțumit de niște realizări. Deocamdată, mă focusez pe proiectele pe care vreau să le dezvolt, iar atunci când va fi momentul să plec de aici vreau să fiu mulțumit, iar familia mea să fie mândră de mine”.