Pe urmele şvabilor, în unul dintre cele mai frumoase oraşe din Banat

Este, fără doar şi poate, unul dintre cele mai frumoase oraşe din Banat, care se bucură şi de prosperitate. Flori, case renovate, drumuri asfaltate şi curăţenie, aşa cum ar trebui să găsim în orice urbe din judeţul Timiş.

O mare parte din ceea ce este astăzi oraşul Sânnicolau Mare se datorează şi comunităţii şvăbeşti, pentru că odată cu colonizarea germanilor urbea s-a dezvoltat puternic. La scurt timp a apărut Sânnicolau German – căruia ulterior, după cum ne-a spus Radu Asaftei, viceprimarul oraşului, i s-a mai spus şi cartierul german.

„Construcţia canalului Aranca se datorează tot germanilor, care la venirea pe aceste terenuri au fost obligaţi să le asaneze, pentru că terenul era mlăştinos. Şi acum în Sânnicolau Mare există un cartier numit Sighet, în care pânza freatică este mai ridicată, iar localnicii de acolo au probleme cu igrasia. Şvabii au fost cei care au construit canale de desecare şi au înfiinţat patru bălţi pentru apa pluvială”, explică edilul.

Strada care delimita cele două cartiere se numeşte astăzi Avram Iancu. „Pe vremea aceea chiar şi cărţile funciare se păstrau separat, cele ale germanilor şi restul”, spune viceprimarul.

Între timp, germanii au plecat, dar de câte ori le este dor de casă, ei revin. Sunt prezenţi la aproape toate sărbătorile oraşului, iar Sânnicolau Mare fiind înfrăţit cu localitatea germană Burgkirchen.

„În prezent, două bălţi sunt date în concesiune, iar celelalte aparţin primăriei. Una dintre suprafeţele de apă care ne aparţin este destinată pescuitului sportiv, astfel încât membrii Asociaţiei <<Aranca>> pot prinde peşte contra unei sume modice, abonamentul anual fiind de 30 de lei pe an. Mai avem o baltă, pe care intenţionăm s-o amenajăm. Acum e mai sălbatică, dar vrem s-o transformăm într-un loc de agrement, cu locuri de picnic, de grătare, astfel încât localnicii să se bucure de clipe de relaxare şi să-şi încarce bateriile”, a mai precizat Radu Asaftei.