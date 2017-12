Timişeanca Eminelia Ormenişan a renunţat la un post de conducere într-o companie multinaţională în favoarea unei pasiuni. În urmă cu câţiva ani, ea a moştenit casa părintească din comuna Chevereşu Mare. Un timp a ţinut-o închisă, până când într-o zi fiul ei din Suedia a sunat-o şi a întrebat-o ce mai face.

Pasiune din copilărie

“Florile mele preferate au fost şi rămân trandafirii. Ţin minte şi acum că pe când aveam cinci ani am plantat cu bunicul meu primii butaşi. Tufele acelea mai sunt şi astăzi în grădină şi în fiecare an fac o mulţime de flori. Am de la bunici trandafiri roşii, portocalii şi galbeni”, mărturiseşte Eminelia Ormenişan.

Primele petale de dulceaţă

Cu timpul gospodina a plantat tot felul de soiuri de trandafiri, până când a cumpărat cinci butaşi mai speciali, din florile cărora se poate face dulceaţă şi sirop. “Apoi am mai luat 28, tocmai din Bulgaria. Nu se plantează greu, important e să săpăm o groapă mare.

Dacă îi pui cu drag, se prind. I-am sădit, s-au prins toţi şi în primul an au făcut câteva flori, iar în al doilea, foarte multe.

Un colţişor de linişte

“Munca la societatea multinaţională implica şi foarte mult stres, aşa că m-am gândit să fac ceva ce-mi place. Mi-am dat demisia, fiind decisă să mă ocup de trandafiri. M-am dus la primărie să-mi iau atestatul de producător, pentru că voiam să fiu în regulă din punct de vedere legal”, spune gospodina.

Dulceaţa şi siropul de trandafiri nu sunt facute decât pentru membrii familiei şi pentru prieteni. În ultima vreme, împreună cu un asociat din Dumbrăviţa, experimentează cum să obţină apa de trandafiri şi uleiul din această plantă, prin distilare. Primele eşantioane de apă de trandafiri se găsesc deja acasă la gospodină.