Pariul cu agricultura, câștigat de un fermier din Diniaș

A început afacerea în urmă cu 16 ani, cu trei vaci din rasa Bălțata românească, iar acum Florin Vașcu, din satul timișean Diniaș, are o fermă mare de bovine, de care este foarte mândru.

Cu multă muncă, perseverență, cu dragoste pentru animale, exploatația sa numără peste 100 de capete de vaci, dintre care 50 sunt la lactație. Amintindu-și de trecut, fermierul spune că la început a dus lapte la abonați, apoi a construit un grajd, și din una în alta mica lui afacere s-a dezvoltat.

Succesul, spune Florin Vașcu, a fost și este legat de calitatea produselor pe care le livrează pe piață. ”Când am început cu abonamentele în sat, laptele pe care-l distribuiam era nesmântânit, gras, și așa am făcut primul pas pentru că lumea a apreciat calitatea. Acum am două puncte de desfacere a produselor lactate și două dozatoare.

A ridicat și o hală unde fabrică unt, smântână, cașcaval și telemea. Produsele lui sunt atât de bune, încât în Timișoara, după ora 10, smântâna dispare de pe rafturi le magazinelor. ”Nu e de mirare pentru că smântâna noastră are 59 la sută grăsime, fiind căutată și pentru spaghetele carbonara, pentru că ies cele mai gustoase”, spune fermierul.

De 22 de ani fără concediu Ca să ajungă la afacerea pe care o are în prezent, familia Ivașcu a muncit neîncetat, de cum s-a crăpat de ziuă până seara târziu. Ani în șir nu și-a permis să mergă în concediu pentru că era nevoie să fie prezentă și să muncească la fermă. De-abia în ultimii ani ei au reușit să-și ia liber trei sau patru zile, avându-i ca ajutoare pe copii, care supravegează afacerea.

Cașcavalul produs de Florin Vașcu este fabricat după o rețetă ce provine din satul timișean Șipet. Un timp, fermierul a produs cașcaval cu mărar, cu măsline sau cu piper, însă a renunțat pentru că rețeta actuală se bucură de succes.

Și telemeaua se vinde foarte bine, chiar și străinii o cumpără, iar fermierul îi ajută cu sfaturi în ceea ce privește depozitarea acesteia pentru iarnă.

Oi dintr-o rasă pe cale de dispariție Rațca, oaia cu coarnele tirbușon, este o rasă specifică Banatului montan, care a coborât în pustă pentru a face performanță. A intrat în declin pentru că are anumite sensibilități și necesită o atenție mai mare din partea crescătorului. Totuși, avantajele au avut câștig de cauză în afacerea lui Florin Vâșcu, iar exemplul său poate însemna relansarea oilor din rasa rațcă.

O oaie din această rasă depășește o sută de litri de lapte pe lactație. Cam un litru de lapte pe zi și se poate ajunge chiar la 1,5 litri, față de țurcană – și acesta e lucrul cel mai important – se pretează la mulsul mecanic. La oile acestea ar trebui să le dăm valoarea pe care o merită pentru că încet-încet se duc. Rasa e în pericol de dispariție”, spune Florin Vâșcu.

În prezent, fermierul deține peste 600 de oi din rasa Rațca pe care le mulge mecanic.