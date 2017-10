Paradox în Timiş! Cade pădurea pe ei, dar nu au lemne de foc

Pentru oricine vizitează localitatea Tomeşti, pădurea pur şi simplu sare în ochi, fiind realmente la o aruncătură de băţ de casele oamenilor. Peisajul este asemănător şi în satele aparţinătoare Baloşeşti, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus şi Româneşti, astfel încât nu ţi-ai putea imagina cu niciun chip că oamenii resimt o criză de… lemne.

Problema este, însă, una reală, nefiind, de altfel, pentru prima dată când ziarul nostru semnalează anomalia. Chiar dacă Ocolul Silvic Coşava, pe a cărui rază de acoperire se află comuna Tomeşti, este cel mai productiv din judeţ, iar primăria, la rândul ei, deţine o suprafaţă însemnată de pădure, oamenii fluieră a pagubă după lemne de foc, cei mai mulţi dintre ei fiind nevoiţi să apeleze la firmele particulare care le comercializează. La preţuri, desigur, piperate.

„Avem multe solicitări de lemn de foc, dar, din păcate, nu avem cum să le satisfacem pe toate. Nici ocolul silvic nu poate acoperi necesarul de lemn de foc. La noi în zonă nu există gaz metan, astfel că toată lumea foloseşte lemnul pentru încălzirea locuinţelor”, se plânge primarul Costel Medelean.

El ne relatează că ocolul scoate la vânzare, anual, circa 3.500 de metri cubi de lemn de foc, dar are cereri din foarte multe comune, în condiţiile în care numai cetăţenii din Tomeşti consumă aproximativ 4.000 de metri cubi pe iarnă. Primăria, la rândul său, deţinând 282,7 hectare de pădure, plus nişte suprafeţe de păşune împădurită, produce aproximativ 1.000 de metri cubi de lemn de foc pe an, volum care este, bineînţeles, total insuficient pentru a acoperi nevoile locale.

Cât costă lemnul de foc în zonă? Ocolul Silvic Coşava vinde metrul cub cu 240 de lei. Primăria îl comercializează cu numai 120 de lei, dar este vorba despre lemn pe picior, astfel încât firma de exploatare mai percepe 60 sau 70 de lei pe metru cub. Ar fi cea mai avantajoasă variantă de aprovizionare pentru săteni, însă cantitatea disponibilă nu ajunge nici pe departe pentru toţi. Oamenii sunt nevoiţi, în condiţiile date, să cumpere lemn cu 280 până la 350 de lei pe metru cub, de la firmele care îl aduc din alte părţi.

Edilul-şef se plânge că din acest an Codul Silvic a devenit şi mai restrictiv în ceea ce priveşte exploatarea masei lemnoase şi, în plus, acuză şi excesul de zel al jandarmilor care, căutând hoţi de lemne prin comună, au ajuns să-i amendeze şi pe sătenii care tăiaseră crengi ale propriilor pomi fructiferi!