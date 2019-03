Once Upon a Time… in Hollywood: Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, pentru prima dată în acelaşi film şi ultimul rol jucat de Luke Perry

Leonardo DiCaprio a făcut public, pe contul său de Twitter, primul poster al filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, peliculă în care apare pentru prima dată alături de Brad Pitt, ambii având rolurile principale



Filmul are ca subiect central asasinarea actriţei Sharon Tate, soţia lui Roman Polanski, ucisă de secta lui Charles Manson.

Acţiunea filmului scris şi regizat de Quentin Tarantino se desfăşoară la finalul anilor 1960 şi îl are în primplan pe actor fără succes (Brad Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (Leonardo DiCaprio). Rolul actriţei Sharon Tate este interpretat de Margot Robbie.

Acesta este şi ultimul film în care actorul Luke Perry, cunoscut românilor pentru rolul său din „Beverly Hills 90210“, mai poate fi văzut. Luke Perry a murit în 4 martie, în urma accident vascular.

Din distribuţie mai fac parte Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth, conform mediafax.ro.