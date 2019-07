Oltenii, rugați de primarul Timișoarei să dea dovadă că au devenit mai molcomi după ce s-au stabilit în Banat

Scandalul care îl are în centru pe renumitul caricaturist Ștefan Popa Popa’s a luat amploare pe zi ce trece. După declarațiile considerate defăimătoare la adresa oltenilor stabiliți în Timișoara, replicile au venit una după alta. A sosit momentul în care pe temă a reacționat și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, pe Facebook.

„Cunosc oameni excepționali, bănățeni, olteni, munteni, ardeleni, bihoreni, maramureșeni, moldoveni și dobrogeni, e drept, mai puțini la număr pt că am cunoscut mai puțini, apoi români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, croați, evrei, ucraineni, etc., etc. -în Timișoara, nu poți fi exhaustiv când vorbești de etnie-! Unii mi-au fost / îmi sunt colegi de facultate, alții colegi de muncă în producție, apoi în institutul de cercetări în care am lucrat, apoi în universitate, alții vecini și, în sfârșit, alții la Primărie și în societățile municipalității, respectiv în diverse societăți și ong-uri cu care interacționez. NICIODATĂ nu m-a interesat la un om de unde provine, ce etnie are sau alte lucruri care împart oamenii în bloc. În mentalitatea mea, în cultura mea, fiecare om în parte are aprioric din partea mea toată prețuirea. Mai departe, fiecare în parte DUPĂ FAPTELE SALE, păstrează prețuirea mea, chiar și-o poate consolida, spori sau, dimpotrivă, o pierde. Habar n-am de unde provin cei mai apropiați prieteni ai mei, dar categoric cei ce-mi vin în minte acum sunt bănățeni, olteni, bihoreni, ardeleni, maramureșeni, moldoveni, maghiari, germani, evrei, sârbi, etc. și mă opresc aici cu scuze față de zonele / etniile nenominalizate.

Dl. Ștefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiștii geniali au, câteodată, ieșiri nepotrivite. A nu se uita ce lucruri urâte a spus dl Ștefsn Popa Popa’s despre mine, la un moment, când nu ne prea cunoșteam personal. Nu am avut niciodată pretenția să-și ceară scuze și nici n-o să am. E istorie! Dar, am spus mereu -și rog a se înțelege asta-: Popa’s e Popa’s și Timisoara are enorm de câștigat din faptul că el este cetățean al Timișoarei, cetățean de onoare al Timișoarei, ambasador cultural al Timișoarei. Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului și să-și păstreze calmul. Sunt convins că într-o zi, maestrul Popa’s va găsi prilej să vorbească de bine olteni pe care-i cunoaște ca oameni excelenți și că va drege elegant afirmația nepotrivită făcută, probabil, presupun, la supărări cauzate de ceva persoane concrete, nicidecum de olteni în bloc.”, a scris edilul pe rețeaua de socializare./