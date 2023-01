Octavian Jurma critică dur decizia lui Rafila de a nu declara epidemie de gripă: „Mi-a spulberat și ultima speranță”

Timişoreanul Octavian Jurma

Cercetătorul mărturisește că a sperat ca „declararea epidemiei de gripă să permită Ministerului Sănatății adoptarea unor măsuri minimale de prevenție care să împiedice și răspândirea COVID-19 alături de cea a gripei, RSV și a tuturor infecțiilor respiratorii”. Jurma consideră că „nu suntem pregătiți să gestionăm medical o amenințare de asemenea magnitudine și complexitate”, conform observatornews.ro.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a susținut joi o conferință de presă în care a vorbit despre creșterea numărului de cazuri de gripă și măsurile pe care autoritățile le vor lua în acest sens. Astfel, ministrul a subliniat că nu va fi declarată epidemie de gripă, argumentând că o astfel de decizie ar putea duce la o serie de restricții. În plus, el a adăugat că a fost declarată o stare de alertă epidemică. Aceasta nu impune restricţii, însă ne sunt recomandate o serie de măsuri menite să prevină răspândirea virusului. Nu vor fi închise şcolile, deşi ne aflăm în a treia săpătămână consecutivă în care numărul cazurilor de gripă a crescut.

Redăm, în continuare, postarea integrală a cercetătorului Octavian Jurma în care este criticată decizia ministrului Rafila:

„Anul 2022 s-a terminat intr-o nota pesimista pe frontul pandemic odata cu capitularea completa a omenirii in fata COVID-19.

Dupa 3 ani de la invazia speciei umane, virusul SARS-CoV-2 are acum hegemonie si cale libera sa isi arate potentialul destructiv. Ca in orice dictatura, primul pas este cenzura adevarului. Chiar si cuvantul COVID-19 este acum evitat in discursul public legat de pandemie.

Am sperat, ca declararea epidemiei de gripa sa permita Ministerului Sanatatii adoptarea unor masuri minimale de preventie care sa impiedice si raspandirea COVID-19 alaturi de cea a gripei, RSV si a tuturor infectiilor respiratorii.

Din pacate conferinta de presa a Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei de astazi, 5 ianuarie 2023, mi-a spulberat si ultima speranta.

Singurul scop al acestei conferinte a fost ca autoritatile sa ne anunte ca:

1. Epidemia nu va fi numita epidemie pentru ca ar trebui ca Ministerul Sanatatii sa ia masuri preventive

2. Guvernul nu va face nimic pentru a limita infectarile cu orice virus

3. Epidemia este este „responsabilitatea nostra a tuturor” chiar si in scoli

4. Recomandarile sunt mai bine respectate si mai eficiente decat obligatiile legale

5. Avem tot ce ne trebuie in spitale

6. Va trece si epidemia asta fara sa facem nimic

Evident bolnavii si mortii care au fost si urmeaza sa fie sunt tot problema noastra. De aceea mortii de saptamana trecuta (2 de gripa, 34 de COVID) nu a fost mentionati in conferinta.

Astfel anul 2023 a inceput cu piciorul pe acceleratie pentru tridemie si cu piciorul pe frana pentru masurile de limitare a pandemiei.

Si totusi… e prea mult sa ni se spuna ca rolul Guvernului si al Ministerului Sanatatii este sa fie pasiv si sa ne abandoneze in cea mai mare criza sanitara de la marea pandemie din 1918.

Numarul saptamanal de cazuri de gripa creste de 6 saptamani cu peste 20%. In ultimele 3 saptamani a crescut cu peste 50% din care doar saptamana trecuta au crescut cu 80%.

Ma repet, dar in ianuarie gripa poate sa devina o amenintare mai mare decat COVID-19. Saptamana trecuta gripa a depasit pentru prima data valul de COVID-19, cu 4,961 de cazuri de gripa fata de 3,605 cazuri de COVID-19.

Numarul de infectii respiratorii non-COVID si non-gripa este de asemenea imens (peste 1 milion de cazuri in ultimele 3 luni) si in crestere accelerata.

=====

Desi nu este declarata, epidemia de gripa se suprapune peste pandemia de COVID-19 si avem indirect o confirmare ca tridemia de COVID-19, Gripa si RSV este in crestere accelerata in Romania, ceea ce necesara o scurta analiza in context.

–––-

Decizia de a nu face nimic in cazul epidemiei de gripa, este o consecinta logica a deciziei de nu face nimic in cazul infectiilor de COVID-19 si anunta decizia de a nu face nimic in privinta sanatatii publice a populatiei indiferent de gravitatea acestei situatii. In aceasta privinta insa nu mai suntem exceptia de la regula, situatia dramatica a spitalelor din Marea Britanie anunta cat de departe poate ajunge indiferenta guvernului fata de suferinta populatiei.

Nu este cazul sa intram in panica, gripa nu este inca nici pe departe o amenintare la fel de mare cum este COVID-19.

Astfel in perioada 3 octombrie 2022 – 1 ianuarie 2023 am inregistrat:

Cazuri noi: 13,433 gripa – vs – 42,046 COVID-19

Decese noi: 2 gripa – vs – 377 COVID-19

Mortalitate CFR: 0.01% gripa – vs – 0.9% COVID-19

In ultimele 3 luni in Romania, mortalitatea aparenta (CFR) in COVID-19 a fost de 0.9% iar in gripa de 0.01%, deci COVID-19 ramane o boala mult mai grava decat gripa chiar si in cazul variantei Omicron, in ciuda etichetarii sale ca „banala raceala” sau „vaccin natural”.

Adevarul este ca epidemia de gripa in contexul pandemiei de COVID-19 este doar un factor agravant al pandemiei de COVID-19 care a devenit, inca de la finalul anului 2022, o pandemie de „viroze respiratorii” in care avem virusi diferiti care la randul lor produc rapid variante diferite.

Anul 2023 va fi asadar anul in care pandemia de COVID-19 va deveni politic corecta si se va numi „Pandemia de Viroze”, in care cresterea numarul de infectari va fi insotita de o crestere a complexitatii compozitiei roiului de virusi si de variante care vor fi dominate intr-o anumit val pandemic.

Nu suntem pregatiti sa gestionam medical o amenintare de asemenea magnitudine si complexitate, e trist ca am ratat oportunitatea de adopta masuri universal eficiente impotriva tuturor virusilor aeropurtati cum sunt masca si igiena aerului in spatiile inchise.

De asemenea vaccinarea cu vaccin bivalent BA5 putea fi macar recomandata, avand in vedere ca infectia simultanana cu gripa si noul cornavirus poate agrava bola.

––––––––––––––––––––-

Anexa: De ce epidemia nu este numita epidemie?

––––––––––––––––––––-

Pentru ca sa poata fi „ocolita” legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic asa cum ne explica tot Ministrul Sanatatii.*

Conform criteriilor oficiale enuntate chiar de Ministrul Sanatatii, dr. Alexandru Rafila, astazi ar fi trebuit declarata epidemia de gripa:

„o crestere progresiva timp de trei saptamani a cazurilor cu minimum 20% in fiecare saptamana consecutiv si o rata de izolare a virusurilor gripale care depaseste 10% din total”.

La conferinta de presa am aflat insa ca nu va fi declarata epidemia ci doar „starea de alerta epidemica” si ca au fost emise niste recomandari generale cu sublinierea ca sunt „doar recomandari”.

Ministerul Sanatatii ne anunta ca prefera sa lase o pandemie sa evolueze nestingherita decat sa „avem discutii legate de carantina si izolare”.

Nu stiu cat de legala este ocolirea deliberata a obligatiilor constitutionale de catre guvern, dar daca legea prevenirii dezastrelor de sanatate publica adoptata de PSD in 2020 e atata de proasta incat Ministrul Sanatatii [PSD] refuza sa o aplice, atunci de ce nu o schimba noua majoritate PSD-PNL-UDMR ca fie mai „corecta” politic?

Pentru mine, cea mai naucitoare declaratie/concluzie a fost:

„Situatia a fost mult mai buna in timpul pandemiei atunci cand am facut recomandari. Aderenta populatiei a fost mult mai buna decat in perioada de restrictiii”.

Cu aceasta logica daca toate legile din Romania ar deveni recomandari, situatia ar fi mult mai buna in Romania.

E adevarat ca pentru multi politicieni legile sunt doar recomandari, dar parca e totusi prea devreme sa ni sa spuna asta dupa ce in 2017 am iesit in strada ca sa il impiedicam pe Dragnea sa transforme legile justitie in recomandarile justitiei.

In privinta limitarii infectarilor si a protejarii sanatatii publice, aflam ca „responsabilitatea este a noastra, a tuturor”, adica a strazii, inclusiv in privinta scolilor care raman in responsabilitatea exclusiva a parintilor.

======

In concluzie, am avut o conferinta de presa pentru ca Ministerul Sanatatii sa ne anunte ca epidemia nu e responsabilitatea Ministerului Sanatatii si sa ne asigure ca nu va face nimic in privinta valului de infectari in care ne aflam sau in care ne vom mai afla.

Ca sa nu termin intr-o nota pesimista, am fost in schimb asigurati ca „avem tot ce ne trebuie in spitale si farmacii”. Apreciez si faptul ca cei doi ministri au purtat masca la conferinta.

Tot ce pot sa va mai recomand in continuare este sa evitati infectarea si sa va vaccinati anti-COVID si anti-gripal pentru a va proteja in cazul, greu de evitat, al infectarii”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.