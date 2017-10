O tânără anonimă a ajuns, peste noapte, șefă în Primăria Timișoara

Sistemul PCR (pile – cunoștințe – relații) funcționează șnur în Primăria Timișoara. Un nou membru a fost admis de curând în angrenaj: o tinerică în vârstă de vreo 23 de anișori a fost numită director al recent înființatului Serviciu Public Creșe Timișoara, entitate care funcționează într-unul dintre sediile Colterm, cel din strada Piatra Craiului nr. 3!

Pe site-ul primăriei, la secțiunea “Proiecte de hotărâre”, a fost postat luna trecută Proiectul privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciului mai sus menționat, toate anexele acestui proiect fiind semnate de directorul Patricia Chelbu-Goje. Fiindcă nu țineam minte ca Primăria Timișoara să fi scos la concurs un post vacant de director al serviciului respectiv, am căutat informații pe site-ul instituției.

Nici un rezultat, așa încât am contactat oficial primăria, printr-o solicitare formulată în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitând următoarele lămuriri: data la care doamna Patricia Chelbu-Goje a susținut concursul pentru ocuparea postului de director al Serviciului Public Creșe Timișoara, respectiv, link-ul de pe site-ul www.primariatm.ro unde se pot vizualiza detaliile acestui concurs.

Noi am întrebat, noi am auzit, Direcția (Non)comunicare a primăriei ne-a promis că ne răspunde până în 9 octombrie, apoi s-a făcut că plouă, doar-doar lăsăm baltă subiectul. Finalmente, la insistențele noastre, ne-au anunțat că ne răspund în… 30 de zile. Până vine răspunsul lor, am trecut la treabă.

Am luat la puricat site-ul municipalității și am descoperit-o, finalmente, pe doamna Patricia Chelbu-Goje candidată la un concurs organizat de PMT, în luna februarie a acestui an, dar nu pentru ocuparea postului de director al Serviciului Public Creșe, ci pentru cel de… inspector de specialitate II, un post de funcționar mărunt! Păi cum vine asta?! De ce nu a organizat conducerea primăriei concurs pentru postul de director, n-avea nici un pilos pe care să-l instaleze în funcția respectivă?

Sau exista pilosul, dar acesta nu îndeplinea condițiile cerute de lege, așa că l-au pus să dea concurs pentru un post mai mărunt pentru ca apoi să-l numească – folosind vechea stratagemă, “pe durată determinată” – în funcția de director al întregului serviciu?

Mda, probabil că această variantă este mai aproape de adevăr, fiind o explicație perfect veridică a modalității în care o puștoaică a ajuns, la doar câteva luni de la angajare, pe același palier cu veterani ai primăriei, șefi de servicii cu vechi state de plată în principala instituție a orașului. Sigur, până la urmă toate ipotezele noastre rămân doar speculații, atâta vreme cât primăria nu vrea să limpezească misterul…

Am mai reușit să aflăm că tânăra Patricia a absolvit de curând Facultatea de Drept, nefiindu-ne tocmai clar unde anume a acumulat dumneaei anul de experiență solicitat de angajator în momentul prezentării la concurs. Dar, cu siguranță, există și pentru asta o explicație…