O școală din Timișoara a cumpărat produse second-hand cu prețuri umflate de 30 de ori de la o firmă de casă a unui șef din primărie!

Discrepanța dintre insistența cu care primarul Robu își clamează ultra-corectitudinea și ritmul în care se sifonează banii publici în Primăria Timișoara este uluitoare.

Practic, între două declarații sforăitoare ale întâiului cetățean al orașului, o caracatiță formată din firme ale unor apropiați ai unui șef din primărie dă, absolut nestingherită, zeci și sute de lovituri.

De cine depind investițiile în școli?

Biroul Finanțare Școli al Primăriei Timișoara și șefa acestuia, Lelica Crișan, sunt “vedetele” raportului redactat, în vară, de auditorii Curții de Conturi, după controlul efectuat în instituția aflată pe Bd. C.D. Loga nr. 1.

Auditorii au constatat că, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare, Biroul Finanțare Școli preia nelegal o atribuție a directorilor unităților de învățământ (ordonatori terțiari de credite), și anume elaborarea propunerii de buget.

Mai precis, auditorii susțin că Biroul Finanțare Școli se subrogă atribuțiilor ordonatorilor terțiari de credite, în sensul că acest birou „elaborează” propunerea de buget pe care o supune centralizat (pe forme de învățământ: preșcolar și primar, secundar și post-liceal) aprobării Consiliului Local și repartizează apoi ordonatorilor terțiari de credite sumele aprobate.

Colegiul de Silvicultură a cumpărat bunuri second-hand la prețuri supraevaluate, iar Primăria Timișoara a virat banii fără să comenteze

Procedându-se în acest mod – mai precizează inspectorii Curții de Conturi -, se lasă la latitudinea Biroului Finanțare Școli stabilirea modalității de repartizare a nivelului de credite bugetare alocate pentru fiecare unitate de învățământ, respectiv stabilirea nivelului de resurse alocat fiecărei unități de învățământ, contrar prevederilor legale în vigoare.

Cu alte cuvinte, de pixul șefei Biroului Finanțare Școli depinde suma pe care o primește pentru investiții fiecare școală din Timișoara. De aici și până la apariția în peisaj – absolut întâmplătoare, fără discuție – a unor „sereleuri” de apartament aparținând rudelor și prietenilor șefei respectivului birou, Lelica Crișan, n-a mai fost decât un pas.

Eu sunt mic, nu știu nimic

Sigur, doamna Lelica Crişan are o altă opinie, e dreptul dumneaei, noi o consemnăm: “Biroul Finanțare Școli nu finanțează unitatea de învățământ. Aceasta primește un buget pe care și-l gestionează direct ca și un ordonator terțiar de credite. În ceea ce probabil ați citit în raportul Curții de Conturi privind gestionarea bugetelor… s-a produs în regulamentul intern aprobat o greșeală pe care noi am sesizat-o imediat atunci când a fost Curtea de Conturi, am demonstrat și am solicitat modificarea ROF-ului, pentru că noi nu gestionăm, noi preluăm bugetele unităților de învățământ, pe care le centralizăm, le înaintăm Serviciului buget, acestea sunt semnate de directorul economic și de ordonatorul principal de credite, respectiv domnul primar. Să nu credeți că, așa cum s-a interpretat în raportul Curții de Conturi, eu aș fi ordonatorul principal de credite și că eu dispun de buget nelimitat, că dau de la mine din buzunar.

Nu este așa. Există un ordonator principal de credite, există o structură… Noi atâta facem, noi centralizăm propunerile unităților de învățământ.

Fiecare unitate de învățământ are comunicat un buget, pe care și-l gestionează pe parcursul anului, așa cum este prevăzut pe articole și aliniate. Nu noi stabilim necesitatea unității de învățământ”.

La rândul nostru, i-am explicat doamnei Crișan că problemele de interpretare a legislației și a diverselor regulamente trebuie să le regleze cu Curtea de Conturi.

Până una-alta, minimalizarea rolului său în derularea achizițiilor publice făcute de mai multe școli din oraș nu este susținută de fapte.

Dimpotrivă, aspectele pe care vi le vom prezenta atât în articolul de față, cât și episoadele viitoare, o indică pe Lelica Crișan drept numitorul comun al întregii operațiuni.

Pas cu pas

Pornind de la raportul Curții de Conturi, care a prezentat câteva cazuri de afaceri dubioase, fără a intra în detalii de culise, noi am mers mai departe pe fir.

Ne-am străduit să găsim și să probăm, cu acte și date concrete, nu cu zvonuri sau bârfe, conexiunile dintre șefa Biroului Finanțare Școli din PMT și membrii familiei sale, pe de o parte, și patronii firmelor care s-au abonat, în ultimii ani, la achizițiile publice derulate de instituțiile de învățământ preuniversitar, de cealaltă parte.

Din informație în informație, din detaliu în detaliu, tabloul de ansamblu a devenit suficient de evident pentru a începe acest serial.

Un background necesar

Înainte de a intra în subiect, câteva detalii de context…

În primăvara lui 2011, Lelica Crișan, pe atunci director al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii și Cooperație Timișoara (OTIMMC), a fost protagonista unui articol publicat de “Adevărul”, care a dezvăluit că doamna Crișan își angajase fiica, fotomodelul Bianca Jurcă, pe un post de consilier chiar la OTIMMC.

Pe principiul “Trebuie să muncească și copiii noștri undeva”, Lelica Crișan nu vedea nici un impediment moral în decizia sa…

Un preț de două ori și jumătate mai mare

Și acum intrăm în subiect, episodul de față fiind dedicat Colegiului de Silvicultură și Agricultură „Casa Verde” Timișoara (îl vom numi în continuare Colegiul de Silvicultură).

În 27 noiembrie 2017, Colegiul de Silvicultură cumpără de la SC Comar Grand Extreme SRL (fostă R&D Equipment SRL, firma lui Cornel Mariș, fostul soț al… șefei Biroului Finanțare Școli, Lelica Crișan) un echipament de bucătărie – cuptor electric cu convecție și mașină de curățat cartofi – în valoare de 28.224 lei fără TVA.

Cuptorul electric și mașina de curățat cartofi au fost achiziționate de SC Comar Grand Extreme SRL de la SC Larisastyl SRL – care are ca obiect de activitate „întreținerea și repararea autovehiculelor” (?!) – contra sumei de 12.788 lei inclusiv TVA, în data de 2 decembrie 2017!

Așadar, Colegiul de Silvicultură a plătit de 2,63 ori mai mult (28.224 lei – suma remisă de instituție către SC Comar Grand Extreme SRL, respectiv 10.745 lei – suma fără TVA plătită de aceasta din urmă firmei SC Larisastyl SRL)!

Mai mult, Colegiul de Silvicultură a cumpărat ceva ce, la ora respectivă, vânzătorul nici nu avea în stoc, Comar Grand Extreme achiziționând câteva zile mai târziu echipamentul de bucătărie pe care-l vindea la suprapreț unității de învățământ…

Tranzacții în oglindă

Cu un an și jumătate înainte, în 11 martie 2016, Colegiul de Silvicultură încheiase cu aceeași firmă, SC Comar Grand Extreme SRL, un contract de furnizare echipamente pentru cantină – robot de curățat legume, mixer planetar 40 litri, mașină feliat, aparat de sterilizat, aragaz cu șase ochiuri și cuptor inox (plus hotă), patru mese de inox, patru rafturi de inox pentru veselă, dulap compartimentat pentru veselă – suma totală plătită de instituția de învățământ fiind de 123.896 lei.

Primul aparat din înșiruirea de mai sus, robotul de curățat legume în valoare de 18.000 lei (inclusiv TVA), care figura ca recepționat în 11 aprilie 2016, a fost de negăsit la controlul de care vorbim…

Sume umflate de 30 de ori pentru bunuri… second-hand

Cu o lună înainte de această tranzacție, Comar Grand Extreme (sub fosta denumire de R&D Equipment SRL) încheiase, în 15 februarie 2016, un contract de furnizare mărfuri cu SC Life Pub Music SRL, în baza căruia a achiziționat mai multe bunuri – hotă, mixer planetar, robot pentru curățat legume, aparat de sterilizat, mașină de feliat și dulap veselă – contra sumei de 34.700 lei.

Toate acestea au fost revândute apoi Colegiului de Silvicultură cu suma de 43.500 lei. Diferența de 9.000 de lei nici n-ar fi fost una ieșită din comun, dacă șmecheria n-ar fi fost alta. Și anume, achiziționarea acelor echipamente a fost rostogolită repetat – Comar Grand Extreme a “cumpărat” de la Life Pub Music, ăștia au “cumpărat”, la rândul lor, de la TU Internațional SRL (un detaliu elocvent pentru demascarea escrocheriei: asociat și administrator la Life Pub Music și TU Internațional este aceeași persoană, Tomiță Istrate) – pentru a se ascunde adevărul, acela că obiectele respective au fost cumpărate de fapt de la o anumită Ionela Manuela Cucu, ca bunuri SECOND-HAND (!!!), cu suma de 340 de euro (circa 1.500 de lei)!!

Așadar, niște obiecte second-hand care inițial costaseră 1.500 de lei au ajuns să fie plătite ca noi-nouțe de către cumpărătorul final, Colegiul de Silvicultură, cu 43.500 de lei, adică un preț de 29 de ori mai mare!!

O relație sudată

Povestea de dragoste dintre Colegiul de Silvicultură și SC Comar Grand Extreme SRL își consumase câteva episoade și în anii precedenți.

De exemplu, unitatea școlară cumpărase, în 14 mai 2014, echipamente informatice – două laptopuri HP și două sisteme desktop Serioux – la prețul de 15.000 de lei (inclusiv TVA), pe care, la rândul său, Comar le achiziționase de la SC Dante Internațional SRL (adică eMAG) cu suma de 6.088 lei fără TVA. Cu alte cuvinte, Colegiul de Silvicultură plătise marfa dublu!

Peste un an, în noiembrie 2015, Colegiul de Silvicultură a bătut din nou palma cu Comar Grand Extreme, firma fostului soț al șefei Biroului Finanțare Școli al Primăriei Timișoara furnizând instituției de învățământ echipamente informatice și licențe Windows și antivirus în valoare totală de 70.500 lei (cu tot cu TVA).

Lista defalcată suna cam așa: două videoproiectoare cu prețul de 4.838 de lei bucata, o imprimantă cu 15.967 de lei, cinci laptopuri, cinci licențe Windows, cinci licențe antivirus, o licență Microsoft Office.

Am întrebat-o pe doamna Crișan cum se face că una dintre firmele abonate la afaceri cu școlile din Timișoara este tocmai firma fostului soț al celei care conduce Biroul Finanțare Școli.

Imperturbabilă, Lelica Crișan ne-a oferit un răspuns stas – “Sunt achiziții publice, sunt pe SEAP, sunt făcute de unitățile de învățământ, care au personalitate juridică” – și o explicație de natură personală – “Sunt divorțată de fostul soț de 26 de ani…” -, din care trebuia să înțelegem că nu mai are nici o treabă cu personajul respectiv.

Din păcate pentru doamna Crișan, suntem în măsură să demonstrăm contrariul. Nu dezvoltăm subiectul acum, ci într-un episod viitor.

De la sisteme de securizare, la sisteme de congelare…

Evident, Colegiul de Silvicultură nu a făcut afaceri bulgărești cu o singură firmă. Asta pentru că Lelica Crișan are multe rude și mulți prieteni, iar ăștia au și ei firme. Multe firme.

Trecem așadar la următorul „sereleu”, Explore Systems (înființat în 2014), care, în 24 noiembrie 2017, încheie un contract cu instituția de învățământ, prin care se obligă să îi furnizeze acesteia două sisteme de refrigerare și congelare, în vederea amenajării unei camere frigorifice care urma să fie organizată în incinta cantinei.

Ca un detaliu, potrivit obiectului de activitate, Explore Systems nu se ocupă cu sistemele de refrigerare și congelare, ci cu sistemele de securizare.

Dar asta, probabil, contează mai puțin. Mai important era că Explore Systems face parte din sistem.

Prietenia, floare rară…

Să facem deci cunoștință cu Explore Systems… Firma are doi asociați, mamă (Floarea Mîndreci, 61 de ani) și fiu (Cătălin Alexandru Mîndreci, 32 de ani), iar doamna, conform paginii personale de Facebook, este originară din Drăgășani (județul Vâlcea) și domiciliază în Drobeta Turnu Severin. Până aici, nimic în neregulă, cei doi nu sunt primii olteni care au firmă în Timișoara, coincidențele încep când ne uităm la adresa la care „sereleul” respectiv și-a stabilit sediul social, pe Strada Vântului din Giroc, exact la numărul de imobil la care este proprietară și… nu, nu șefa Biroului Finanțare Școli din cadrul Primăriei Timișoara, ci… fiica ei, Bianca Jurcă (34 de ani), devenită „vedetă” de tabloid și în emisiuni de cancan datorită exclusiv fizicului, nu altor calități.

De altfel, soția asociatului de la Explore Systems, Irina Mîndreci (ea însăși proprietară de firmă), este prietenă pe Facebook atât cu Lelica Crișan și cu actualul ei soț, Sorin Dan Crișan, cât și cu Bianca Jurcă, Alexandru Crișan (celălalt fiu al Lelicăi, în vârstă de circa 20 de ani) sau Cosmin Mariș (fiul fostului soț al șefei din primărie, frate vitreg cu Bianca Jurcă și Alexandru Crișan).

Iar prietenia virtuală pe Facebook dintre membrii familiei Lelicăi Crișan și cei ai familiei Mîndreci este dublată din plin de cea din viața reală, chiar dacă șefa Biroului Finanțare Școli mimează inocența și de această dată: “– Numele Mîndreci vă spune ceva? – Nu-mi spune nimic numele, nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta. – Pe pagina dumneavoastră de Facebook sunteți prietenă cu unul dintre membrii familiei Mîndreci… – Am 5.000 de prieteni pe Facebook! Chiar vă imaginați că-i știu pe toți? Probabil că și cu dumneavoastră sunt prietenă pe Facebook, dacă ați putut să vedeți cu cine sunt prietenă… Eu nu prea comentez pe Facebook, mai mult urmăresc…”.

După cum vedeți, se ține de glume doamna Crișan, doar că nu prea pare râsul ei…

În fine, acum aveți imaginea de ansamblu, să revenim la detaliile afacerii derulate de firma prietenilor șefei Biroului Finanțare Școli cu… școala de la Pădurea Verde.

Prinși cu mâța-n sac

Colegiul de Silvicultură a procedat, în perioada noiembrie-decembrie 2017, la recepția și la evidențierea patrimonială a celor două sisteme de refrigerare și congelare pe baza unei facturi proforme, fără să intre de fapt în posesia echipamentelor!

În baza aceleiași facturi proforme, instituția de învățământ a efectuat și plata nelegală a celor două sisteme, în valoare totală de 106.388 lei!

Vizitați, în primăvară, de auditorii Curții de Conturi, responsabilii din cadrul unității școlare care întocmiseră fictiv documente de recepție pentru niște bunuri care nu le fuseseră predate au întors-o ca la Ploiești: pe parcursul controlului, pentru a justifica plata efectuată, au conceput, în 2 aprilie 2018, un proces-verbal de custodie în care au menționat, fără susținere documentară și fără intrare patrimonială efectivă în gestiune, că materialele în valoare de 106.388 lei au fost predate de Colegiul de Silvicultură furnizorului SC Explore Systems SRL…

Adică în noiembrie 2017 au plătit suta de mii de lei, bunurile nu le-au primit, iar în aprilie 2018, prinși cu mâța-n sac, zic că au înapoiat materialele pe care nu le-au avut nici o secundă în gestiune!

1.500 de euro pentru nimic

Așa cum spuneam mai sus, contractul de furnizare a celor două sisteme de refrigerare și congelare a fost încheiat în noiembrie 2017.

Cu toate acestea, cu opt luni înainte, în 23 martie 2017, Colegiul de Silvicultură parafase, cu aceeași firmă, un alt contract, obiectul acestuia fiind „asistență tehnică sistem de refrigerare”, în baza căruia a efectuat plăți lunare în perioada martie – iulie 2017 în valoare totală de 6.300 lei!

Aproape 1.500 de euro pentru nimic, din moment ce obiectele pentru care s-a acordat, cică, asistența tehnică, respectiv sistemul de refrigerare și cel de congelare, nu erau acolo!

Achităm integral, primim parțial

Trecem la altă firmă, dar rămânem în familie: SC General Extreme SRL (anul înființării – 2015) are aceiași doi asociați ca SC Explore Systems SRL, Floarea și Cătălin Alexandru Mîndreci, dar alt sediu social, pe strada Gavril Musicescu din Timișoara, numărul imobilului, scara și apartamentul corespunzând cu cele care apar în dreptul firmei Auto Repair Partners M&D SRL, înființată în 2017 de Cosmin Mariș, fiul Lelicăi Crișan și al lui Cornel Mariș, patronul de la SC Comar Grand Extreme SRL.

Chiar dacă are ca obiect de activitate „alte activități recreative și distractive”, General Extreme a încheiat, în 4 noiembrie 2017, cu Colegiul de Silvicultură, un contract de furnizare a unor… echipamente informatice, în valoare totală de 124.750 de lei.

Astfel, reprezentanții instituției de învățământ au semnat că au recepționat integral și că le-au intrat în gestiune 25 de calculatoare de birou, 25 de licențe antivirus Bitdefender, 10 licențe Office 2016 și 25 licențe sistem de operare Windows 10, când, de fapt, fuseseră predate unității școlare, pe baza procesului-verbal de predare-primire din data de 22 noiembrie 2017, doar 16 licențe sistem de operare Windows 10 și două calculatoare desktop HP!

Ziua, ca băieții deștepți

Cele 16 licențe Windows menționate mai sus au fost achiziționate de SC General Extreme SRL cu factură de la furnizorul SC ASBIS România SRL, la prețul de 418 lei fără TVA pe bucată, în total 7.972 lei (inclusiv TVA).

Știți cu cât a revândut Extreme General respectivele licențe Colegiului de Silvicultură?

Nu știți, vă spunem noi: cu 19.200 de lei, adică 1.200 de lei pe bucată!! Jaf la drumul mare, ziua, ca băieții deștepți…

Licitație evitată

O altă firmă cu care Colegiul de Silvicultură a făcut afaceri păguboase este și SC Map Divize SRL (înființată în 2016), de la care unitatea școlară a achiziționat la greu produse de mobilier în cursul anului 2017.

Și, pentru că suma totală de circa 800.000 de lei era prea mare pentru o achiziție directă, școala a divizat-o în mai multe contracte cu sume mai mici, care să nu depășească pragul valoric stabilit prin lege, de 132.519 lei fără TVA.

Aceeași firmă a mai cumpărat, tot în 2017, diverse bunuri (televizor, candelabru, frigider etc), în valoare de 36.337 de lei, pe care le-a revândut Colegiului de Silvicultură cu… 79.130 de lei!

Șmecherii repetate

Mergem mai departe. În urmă cu vreo doi ani, conducerea Colegiului de Silvicultură a decis să achiziționeze niște lucrări în vederea renovării cantinei.

Cum suma estimată a fi alocată acestor lucrări impunea organizarea unei licitații, responsabilii școlii de la Pădurea Verde au apelat la șmecheria clasică pentru a evita acest lucru: divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte, de valoare mai mică.

Astfel, instituția de învățământ a încheiat, în cursul anului 2017, un număr de patru contracte pentru lucrări de renovare cantină, reparații hidroizolație, instalații electrice, sanitare, contracte ce au fost atribuite distinct, prin cumpărare directă, următoarelor societăți: Nivanea Construct (199.999 lei), Jimmy Nyk Construct SRL (76.483 lei), Iri Profi Construct SRL (216.513 lei) și M&E Manwill SRL-D (153.773 lei).

Valoarea însumată a acestora a fost de 646.769 lei fără TVA, valoare ce depășește pragul stabilit de legiuitor pentru achiziția de lucrări, de 441.730 lei.

Renovare dublată

Mai mult, Colegiul de Silvicultură a contractat lucrări de “renovare grupuri sanitare, vestiare, cameră congelare și cameră frig în blocul alimentar”, în baza unui referat de necesitate și oportunitate redactat în 1 august 2017, precum și a unei note de fundamentare întocmite în aceeași zi, în condițiile în care, la acea dată, o parte dintre lucrări erau deja executate în baza unor contracte încheiate în data de 28 martie 2017!

De altfel, auditorii Curții de Conturi au imputat școlii plata nelegală în valoare totală de 38.875 lei, ce reprezintă contravaloarea lucrărilor de reparații decontate fără contraprestație la blocul alimentar de Iri Profi Construct SRL-D, respectiv de SC M&E Manwill SRL-D. În timpul efectuării controlului Curții de Conturi, dirigintele de șantier a prezentat un raport prin care a evidențiat lucrări neexecutate de către M&E Manwill SRL-D în valoare totală de 66.550 lei…

Viitor de aur țara noastră are…

Înființate cam în aceeași perioadă (2014 – Iri Profi Construct, 2015 – M&E Manwill), cele două firme au patroni veniți din același județ, Mehedinți: Irinel Nicolicea, respectiv Vasile Marian Enășescu. “Răsfoind” pagina de Facebook a lui Irinel Nicolicea, am constatat că printre prietenii acestuia se numără și personaje deja menționate în acest articol: Cornel Mariș (patronul Comar Grand Extreme, fost soț al Lelicăi Crișan, șefa Biroului Finanțare Școli al Primăriei Timișoara), Cosmin Mariș (fiul lui Cornel Mariș și al Lelicăi Crișan) sau Lucian Mîndreci, membru al familiei deja prezentate mai sus.

Un aspect ne-a sărit în ochi: cele mai multe firme enumerate în acest articol au fost înființate în ultimii trei-patru ani, iar patronii sunt persoane tinere, în jurul vârstei de 30 de ani. Viitorul sună bine, nu-i așa?

“N-avem nici cea mai mică problemă”

La fel ca șefa Biroului Finanțare Școli, nici directorul Colegiului de Silvicultură și Agricultură “Casa Verde”, Ioan Sancira, nu consideră că ar trebui să aibă vreo emoție după vizita din primăvară a celor de la Curtea de Conturi. Contactat telefonic (când îl căutasem la școală, nu îl găsisem, fiindcă își luase o zi liberă), domnul director ne-a declarat: “S-au făcut licitații pe SEAP, n-avem nici cea mai mică problemă. La Curtea de Conturi noi am motivat fiecare achiziție. Am transmis o contestație la Curtea de Conturi, la București, încă n-am primit rezultatul”. Dornic să ne convingă, Ioan Sancira ne-a invitat să îi călcăm pragul, promițându-ne că ne va pune pe masă toate documentele de natură a ne lămuri că totul este în regulă și asigurându-ne că ne va permite inclusiv să luăm notițe de pe actele respective.

I-am mulțumit frumos domnului director și i-am explicat că, dacă vom avea neclarități, îi vom face o vizită.

A doua zi dimineață, omul era la redacție, însoțit de administratorul școlii, pentru a solicita o întâlnire cu conducerea ziarului, care, însă, le-a explicat celor doi musafiri inopinați că orice chestiune privind articolul trebuie să o discute exclusiv cu autorul acestuia.

Cu subsemnatul, adică.

Îi transmitem pe această cale directorului Sancira că e cam târziu și chiar periculos să scoată acum din joben documente cu care să se acopere, documente care n-au putut fi prezentate la momentul oportun celor în drept să le verifice.

Ăsta a fost episodul-pilot, serialul continuă.

