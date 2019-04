O nouă funcție va fi lansată de Facebook. Ce surprize vor avea utilizatorii

O nouă funcție va fi lansată de Facebook. Din dorința de a spori transparența pe rețeaua de socializare, mai marii companiei doresc introducerea unui instrument care să explice cum funcționează algoritmul de rankare.

Mai exact, este vorba despre o funcție „Why am I seeing this post” („De ce văd această postare”), cu ajutorul căreia utilizatorii vor putea înțelege de ce postările anumitor prieteni sau pagini apar mai des în News Feed.

Totodată, funcția le va oferi un acces mai rapid utilizatorilor, la opțiuni precum încetara urmăririi unei pagini sau persoane.

O funcție asemănătoare, numită „Why am I seeing this ad” („De ce văd această reclamă”), va deveni și ea mai transparentă. Utilizatorul va putea afla și când sau cum profilul său corespunde datelor urmărite de o anumită campanie, scrie spynews.ro.