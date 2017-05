O mie de motive să vă petreceţi serile la teatru

Festivalul Dramaturgiei Româneşti continuă la Timişoara cu noi spectacole interesante care oferă publicului o mie de motive pentru a-și petrece serile în preajma scenei. Iubitorii teatrului sunt aşteptaţi astăzi, la ora 19, în Sala Mare a „Naţionalului” la „O mie de motive”, după Duncan Macmillan, în regia lui Horia Suru, un one-man-show Florin Piersic Jr., o producție Point București.

Este o poveste despre speranță, despre toate acele lucruri frumoase care ne fac să rezistăm, o poveste despre umanitate în cele mai sensibile resorturi ale sale și un regal actoricesc.

De la ora 21, spectacolul „Cealaltă țară” îi conduce pe privitori în universul scriitoarei Herta Müller, bănăţeanca laureată cu Premiul Nobel pentru Literatură. Montarea realizată de Alexandru Istudor la Teatrul Național Craiova propune o incursiune în psihologia emigrării, în motivele evidente sau subtile care determină personajele să-și părăsească patria, dar și în felul în care dezrădăcinarea afectează vieți.

Începând cu ora 22, în Piața Victoriei, va avea loc o nouă reprezentație a Teatrului Masca, putând fi vizionat spectacolul „Arca lui Lenin”.

„Am pus în acest spectacol cam tot ce am crezut că este necesar: ticăloșia ascunsă abil sub masca omenească a liderilor absoluți, Lenin și Stalin, ticăloșia scârbavnică a slugilor – comisarii politici care au împânzit întreaga lume comunistă, au gâtuit orice nădejde a oamenilor și, straniu, au determinat tocmai căderea acestui regim sinistru, intelectualii care au pactizat și și-au văzut de propriile interese, lingușind cu vorbele și imaginile la care se pricepeau, făcându-se preș pentru pantofii nesimțitori ai liderilor de tot felul. Am pus și incredibila naivitate a unor muncitori și țărani care au crezut doar în munca lor și în nevoia de rezultate care îi făceau mândri, am pus momente de duioșie, de umor, am strecurat ici și colo lucruri care te fac să te înfiori”, mărturiseşte Mihai Mălaimare, creatorul acestui spectacol.

Mâine, tot de la ora 22, Teatr Kto din Polonia prezintă în aer liber, în Piaţa Victoriei, „The Blind”, un spectacol în care mișcarea, expresia, muzica și lumina creează, în lipsa cuvintelor, un univers fascinant, inspirat de celebrul „Eseu despre orbire”, al scriitorului portughez José Saramago.

În aceeași zi, de la ora 19, la Studio „Uțu Strugari”, „Naționalul” timişorean prezintă o a doua producție a sa, „Aniversarea”, de Jeroen van den Berg, în regia lui Traian Șoimu. Biletele pot fi achiziționate de la Agențiile Teatrului Național (strada Mărășești nr. 2 și Sala 2, Parcul Civic), în fiecare zi, între orele 11-19 sau online, pe www.tntimisoara.com.