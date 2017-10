UPDATE. Maşina care a căzut în Dunăre, în care se află o familie cu doi copii, este la o adâncime de nouă metri. Operaţiunile de căutare, suspendate

Maşina care a căzut în Dunăre, în dreptul localităţii Coronini din judeţul Caraş-Severin, se află la o adâncime de nouă metri, iar temperatura apei este de patru grade. În autoturism se află o familie cu doi copii.

Operaţiunile de căutare a autoturismului au fost suspendate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, Elena Tarla, scafandrii nu mai fac sâmbătă căutări, deoarece apa este foarte rece şi au efectuat deja mai multe scufundări.

”Se vor relua căutările duminică de către scafandrii de la ISU Mehedinţi şi Argeş”, a spus sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, Elena Tarla, a declarat, sâmbătă, corespondentului Mediafax, că maşina care a căzut în Dunăre, în care se află patru persoane, se găseşte la o adâncime de aproximativ nouă metri.

„În zona respectivă, apa ar avea o adâncime de nouă metri şi o temperatură de patru, cinci grade. Niciuna dintre cele patru persoane nu au fost găsite. S-a găsit spoilerul cu numărul maşinii, dar maşina nu a fost găsită, doar elemente din ea”, a afirmat Elena Tarta.

Potrivit reprezenanţilor ISU Caraş-Severin, la locul intervenţiei se află patru autospeciale cu 12 pompieri, două ambulanţe, precum şi forţe de la jandarmi, poliţie şi poliţia de frontieră.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, Cecilia Dăneţ, a declarat că un şofer a sunat la 112, la ora 11.44, anunţând că o maşină a căzut în Dunăre, în dreptul localităţii Coronini.

Şoferul maşinii, un bărbat de 44 de ani, a reuşit să se salveze, fiind transportat la spitalul din oraşul Moldova Nouă pentru îngrijiri medicale.

„La spital, şoferului i s-a recoltat o probă biologică de sânge pentru a stabili dacă se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Din declaraţiile şoferului, se pare că în maşina condusă de el se mai aflau patru persoane. Este vorba de o familie din localitatea Sicheviţa, soţ, soţie şi doi copii. Soţul are 48 de ani, soţia are 40 de ani, copilul cel mare are 22 de ani şi un minor de trei ani. Se fac cercetări”, a afirmat Cecilia Dăneţ.

Potrivit primelor informaţii o maşină în care se aflau cinci persoane a căzut, sâmbătă la amiază, în Dunăre, pe raza localităţii Coronini din judeţul Caraş-Severin.

Purtătorul de cuvânt al ISU Caraş-Severin, Elena Tarla, a declarat, pentru Mediafax, că pompierii au fost solicitaţi, sâmbătă la amiază, după ce un apel la 112 anunţa că o maşină a căzut în Dunăre, pe raza localităţii Coronini.

”Din primele date se pare că în maşină erau cinci persoane. Un bărbat care a reuşit să ajungă la mal le-a spus salvatorilor că în maşină mai sunt trei adulţi şi un copil”, a declarat sursa citată, conform mediafax.ro.