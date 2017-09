O familie din Timiş a fost terorizată în trafic de un şofer inconştient! Video

O familie din Timiş – doi adulţi şi doi copii minori – a trăit coşmarul vieţii, după ce un şofer inconştient a terorizat-o în trafic. Doamna ne-a trimis un e-mail în care a povestit clipele de groază prin care au trecut:

„S-a întâmplat sâmbătă (09.09.2017), între orele 21:30 – 22:00. Veneam pe drumul dinspre Vama Cenad spre Timişoara. Imediat după calea ferată dintre Lovrin şi Şandra, a apărut o maşină care circula foarte aproape în spatele nostru, cu faza lungă, presându-ne efectiv. Apoi, ne-a depăşit şi a frânat brusc în faţa noastră, rămânând pe loc, puţin de-a curmezişul drumului. Soţul meu a reuşit cu greu să o evite. Am intrat în balans, era să ne dăm peste cap, dar ne-am redresat şi am mers mai departe. Ne-a fost frică să oprim, fiind şi cu doi copii. Am văzut în acele fracţiuni de secundă doar faptul că maşina era de culoare gri şi avea numărul TM 25 NAN.

Ulterior acel şofer s-a luat din nou după noi şi a continuat să ne şicaneze, circulând la intimidare în spatele nostru, cu faza lungă (vedeţi imaginile), pe o distanţă de câţiva kilometri, până în Becicherecu Mic, când a ieşit de pe şosea. Doresc să fac publică întâmplarea pentru ca organele abilitate să se autosesizeze şi să ia măsurile cuvenite împotriva acestui iresponsabil care ne-a pus viaţa în pericol. Probabil că oricând ar putea proceda la fel, iar alţii nu vor mai avea norocul nostru”.

Din păcate, imaginile trimise de femeie nu sunt concludente, dar se vede că o maşină rulează foarte aproape în spatele alteia, cu luminile de fază lungă aprinse.

Doamna ne-a mai precizat în e-mail că va depune o plângere penală la Parchet, pentru ca instanţa să solicite poliţiei identificarea şoferului, misiune uşor de îndeplinit, am spune noi, dacă luăm în calcul faptul că scenele relatate ar trebui să fi fost înregistrate de camerele de luat vederi din localităţile aflate pe traseul unde s-a derulat incidentul: Şandra, Biled şi Becicherecu Mic.