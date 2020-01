O cameră din Primăria Timișoara va fi reabilitată la preț de palat regal

Celebra cameră 30 din Primăria Timișoara a revenit în atenția consilierilor locali după trei ani de tergiversări. Încăperea va fi reabilitată, conform deciziei aleșilor, printr-o investiție de la bugetul local, care se ridică la o valoare ce poate da amețeli unui om obișnuit. Pe scurt, o încăpere de 200 de metri pătrați, cu înălțimea de 5,5 metri va fi transformată într-una cu două niveluri, pentru o sumă cu care s-ar putea construi de la zero o vilă de lux sau s-ar putea renova o încăpere din Palatul Buckingham, adică nici mai mult, nici mai puțin decât… 300.000 de euro.

Interesant este faptul că aleșii timișorenilor au respins prețul propus de proiectant în anul 2016 (circa 278.000 de euro), considerându-l prea piperat și aducându-l la 160.000 de euro, dar au fost de acord cu reactualizarea (adică aproape dublarea) costurilor la nivelul anului 2020.

Motivația o găsim în documentele care au stat la baza hotărârii Consiliului Local Timișoara. Redăm, în continuare, argumentele pentru o investiție a cărei valoare depășește limita imaginației contribuabilului de rând. Astfel, conform raportului de specialitate, „Ansamblul actual al clădirii Primăriei Timișoara formează o construcție unitară Sp+P+2E+Mp, cu un volum închegat desfășurat în formă de L, cu front stradal compact pe străzile C. D. Loga și 20 Decembrie 1989, bine încadrat în contextul urban. Camera 30, cu caracter actual de sală, se află în aripa de est, spre curtea ansamblului istoric de corpuri cu front la straada 20 Decembrie 1989 și curtea primăriei. Aripa respectivă are un regim de înălțime P+2E, cu parterul sub formă de sală, cu înălțimea de 5,52 metri fără compartimentări. Accesul se face din curte, printr-un hol aflat la cota sălii și sub nivelul general al cotei parterului clădirii principale. Holul este legat prin intermediul unui coridor de restul spațiilor primăriei și are o ușă de 1,80x 2,75 metri spre sală.

Cota sălii, considerată în documentația întocmită cota ±0.00, se află la 5-10 cm peste cota terenului sistematizat al curții. Intervențiile propuse vor afecta o suprafață construită actuală de 262 mp, la suprafața utilă existentă de 200,85 mp (207 mp incluzând nișele de ferestre) și un volum interior de 1.142 mc. Suprafața utilă actuală a sălii, de 207 mp, se va reamenaja integral. Având în vedere că indicatorii tehnico-economici la faza D.A.L.I. (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție – n.r.) au fost estimați la nivelul anului 2016, iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2016, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale, dotări, echipamente și manoperă la nivelul acestui an.

Realizarea investiției de reamenajare a camerei 30 presupune o serie de lucrări de construire noi. Prin HCL nr 218/2016 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la faza D.A.L.I., în anexa la HCL fiind aprobate următoarele: valoarea totală a investiţiei – 717.529,00 lei inclusiv TVA, din care valoarea totala a investiției C+M (construcții-montaj) – 549.864,00 lei inclusiv TVA. În urma actualizării documentației economice (aprobate în data de 28.11.2016) de către S.C. PRODAO-ING S.R.L. și transmisă alături de nota justificativă la 15.11.2019 în baza solicitării nr. UR.2019 – 017758/08.11.2019 s-a ajuns la valoarea investiției de 1.455.902,54 lei (inclusiv TVA). Majorarea sumei bugetate față de documentația economică aprobată în Hotărârea nr. 218 din data 28.11.2016, în valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), se datorează următorilor factori: 1) În varianta inițială, valoarea bugetată a fost 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj – 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA), dar prin Hotărârea nr.125 din data 10.05.2016 s-a respins D.A.L.I.

De asemenea, și documentația economică redepusă prin Hotărârea nr. 42 din data 29.07.2016, a fost respinsă, cu caracteristicile principale și următorii indicatori tehnico-economici ai investiției: valoarea totală a investiției 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA). Pentru a se încadra în suma propusă de către consilierii din Consiliul Local Timișoara, proiectantul S.C. PRODAO-ING S.R.L. a redus valoarea documentației economice de la 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), prin reducerea calității materialelor, în special pentru finisaje. Această valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) a fost aprobată prin Hotărârea nr. 218 din data 28.11.2016; 2) Tariful manoperei s-a majorat cu 95,5 la sută față de anul 2016, întrucât s-a actualizat conform creșterii salariului de bază minim brut stabilit în sectorul construcțiilor, conform OUG nr.114/2018. Conform H.G. nr. 1017/2015, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată era stabilit la 1.250 de lei lunar, iar conform OUG nr.114/2018, de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat a fost stabilit la suma de 3.000 de lei lunar; 3) Prin actualizarea prețurilor materialelor și a echipamentelor s-a majorat valoarea materialelor, din care amintim câteva materiale de bază: prețul unitar la oțel beton se majorează de la 2,45 lei/kg la 3,24 lei/kg; prețul unitar la beton clasa C30/25 se majorează de la 250 de lei/mc la 350 de lei/mc; prețul unitar la pietriș/nisip se majorează de la 45 de lei/mc la 55 de lei/mc; prețul unitar la profile metalice -stâlpi se majorează de la 3,8 lei/kg la 5,6 lei/kg; prețul unitar la structura metalică gata confecționată se majorează de la 2,411 lei/kg la 12,6 lei/kg.

Materialele enumerate mai sus reprezintă materialele de bază privind executarea structurii supantei, pe lângă acestea se enumeră și alte materiale ce au dus la majorarea valorii investiției. Față de anul 2016 valoarea materialelor s-a majorat cu 54,36 la sută. Prețul utilajelor/ echipamentelor s-a majorat față de anul 2016 cu circa 30 la sută, întrucât furnizorii de echipamente nu mai pot produce anumite echipamente stabilite cu acele caracteristici. Astfel, a fost necesară actualizarea acestora, conform normelor și normativelor în vigoare; 4) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru investiţia în cauză a fost necesară obţinerea avizului de securitate la incendiu pentru întreaga clădire a Primăriei Municipiului Timişoara. S-a obținut avizul ISU nr. 320/19/SU-TM din 28.10.2019, ce include și Camera 30 din clădirea Primăriei Timișoara. Conform acestui aviz a fost necesară recalcularea devizelor instalațiilor PSI, rezultând o majorare de circa 15 la sută.

În concluzie, prin actualizarea devizului general la categorii de prețuri de la materiale, dotări, echipamente și a modificărilor legislative în conformitate cu art. 71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim în construcții, precum și conformarea cu OMAI nr. 129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu, s-au stabilit următoarele: valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, este de 1.455.902,54 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală a investiției C+M – 1.237.060,13 lei inclusiv TVA”.

Se pare că referatele și rapoartele de specialitate i-au convins pe aleșii locali, care nu au fost de acord să reamenajeze camera 30 cu 280.000 de euro acum trei ani, să aprobe acum o investiție din bani publici de 300.000 de euro. Greu de spus pentru câte amenajări și în ce alte scopuri ar fi putut fi utilizată această sumă, dar se pare că am intrat într-un an alectoral foarte interesant.