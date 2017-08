O amintire a unor vremuri de mult timp apuse…

Situată în partea de sud – sud-vest a județului Timiș, comuna Giera este atestată documentar încă din anul 1332; era, la acea vreme, proprietate a familiei Cenad, cu numele de „posesiunea Geur”. În anul 1717, se arată în documentele vremii, aşezarea era locuită de sârbi veniţi aici la sfârşitul secolului al XVII-lea şi avea 12 case. În 1760, satul Ciavoş (Grăniceri, astăzi) ajunge în proprietatea familiei Endrődy, care aduce colonişti germani.

Între anii 1760 și 1770, în satul Toager sunt colonizaţi iobagii de pe moşiile Episcopatului romano-catolic din Zagreb. În anul 1795, Giera ajunge în proprietatea familiei Gyertyánffy şi poartă numele de Gyr.

Un act datat din 1890 arată că Giera este reşedinţă de comună cu 1.161 de locuitori. Iar în 1936, existau în Giera şcoală primară, şcoală confesională sârbă, cor, cooperativă de credit şi o fabrică de sifon. Aceasta este, pe scurt, o parte din istoria documentată a comunei Giera.

La datele inserate în actele oficiale ale diferitelor perioade, istoria localității a adăugat, ocazional, și înscrisuri găsite la persoane fizice ori diverse alte obiecte. Cum ar fi o plăcuță din metal în care este menționat numele familiei Gyertyánffy și al localității Gyr, descoperită recent de Luță Voinea, viceprimarul comunei Giera, pe fundul unei fântâni din curtea familiei sale.

„Știu această fântâna de când sunt mic, dar nu țin minte să fi secat vreodată. Anul acesta, cum a fost și secetă mare, a rămas fără apă, așa că am putut să o curățăm și astfel am descoperit plăcuța. Are, dacă e să ținem cont că Giera ajunge în proprietatea familiei Gyertyánffy în anul 1795, o vechime de aproximativ două secole ”, afirmă edilul. O amintire a unor vremuri apuse…